Bu bölümler ilk kez öğrenci alacak! İşte 2026 yılında yeni açılan 2-4 yıllık üniversite bölümleri
YKS tercih öncesinde üniversite adaylarının gündeminde bu kez sadece taban puanları ve başarı sıralamaları değil, ilk kez açılan lisans ve ön lisans programları da yer alıyor. Yükseköğretim Kurulu (YÖK), değişen iş gücü piyasası ve yeni meslek alanlarını dikkate alarak birçok üniversitede 2 ve 4 yıllık yeni bölümleri öğrencilerle buluşturdu. Peki 2026 yılında ilk kez tercih edilebilecek üniversite bölümleri hangileri? İşte YKS tercih kılavuzunda yer alan yeni programların tam listesi ve merak edilen ayrıntılar...
YKS tercih ekranını açmaya hazırlanan milyonlarca aday için bu yıl dikkat çeken yeniliklerden biri de ilk kez öğrenci kabul edecek üniversite programları oldu. YÖK'ün 2026 yılı için hayata geçirdiği yeni lisans ve ön lisans bölümleri; teknoloji, dijital dönüşüm ve sektör ihtiyaçlarına göre şekillendirildi. "2026'da hangi yeni bölümler açıldı?", "İlk kez öğrenci alacak 2 ve 4 yıllık programlar hangileri?" sorularının yanıtı araştırılırken, tercih yapacak adaylar için yeni açılan tüm bölümleri bir araya getirdik...
İLK KEZ ÖĞRENCİ ALACAK BÖLÜMLER AÇIKLANDI
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2026-2027 akademik yılında üniversitelerde açılacak yeni programları açıkladı. Bu kapsamda 7 lisans ve 9 ön lisans olmak üzere toplam 16 yeni bölüm, ilk kez 2026 YKS tercih kılavuzunda adayların karşısına çıkacak. Yapay zekâ, finans, biyoteknoloji, sağlık ve dijital teknolojiler gibi geleceğin mesleklerine yönelik hazırlanan programlar, bu yıl ilk kez öğrenci kabul edecek.
2026 YKS'DE AÇILAN YENİ 4 YILLIK BÖLÜMLER
2026 YKS tercih döneminde ilk kez kontenjan açılacak lisans programları şu şekilde sıralandı:
Tarih ve Yapay Zekâ
Felsefe ve Yapay Zekâ
İşletme ve Yapay Zekâ
Finansal Teknoloji
Biyoteknoloji ve Genetik
Paramedik
Balıkçılık Teknolojisi
2026 YKS'DE AÇILAN YENİ 2 YILLIK BÖLÜMLER
Bu yıl ilk kez tercih edilebilecek ön lisans programları ise şöyle:
Yapay Zekâ Destekli Web Tasarımı ve Kodlama
Yapay Zekâ Destekli Tasarım ve Animasyon
Dijital Oyun Teknolojileri
Mobil Güvenlik Teknolojileri
İlaç Üretim Teknolojisi
Patlayıcı ve Enerjetik Malzemeler Teknikerliği
Hayvancılık Teknolojileri ve İşletmeciliği
Laboratuvar Hayvanları
Balıkçılık Teknolojisi
YENİ BÖLÜMLER HANGİ ÜNİVERSİTELERDE YER ALACAK?
Yeni açılan programların hangi üniversitelerde eğitim vereceği, kontenjan sayıları, puan türleri ve tercih koşulları, ÖSYM tarafından yayımlanacak 2026 YKS tercih kılavuzunda ayrıntılı olarak açıklanacak. Tercih yapacak adayların, tercih listelerini oluşturmadan önce güncel kılavuzu inceleyerek bölüm ve üniversite bilgilerini kontrol etmeleri önem taşıyor.