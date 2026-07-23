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        Haberler Bilgi Gündem Bu bölümler ilk kez öğrenci alacak! İşte 2026 yılında yeni açılan 2-4 yıllık üniversite bölümleri

        Bu bölümler ilk kez öğrenci alacak! İşte 2026 yılında yeni açılan 2-4 yıllık üniversite bölümleri

        YKS tercih öncesinde üniversite adaylarının gündeminde bu kez sadece taban puanları ve başarı sıralamaları değil, ilk kez açılan lisans ve ön lisans programları da yer alıyor. Yükseköğretim Kurulu (YÖK), değişen iş gücü piyasası ve yeni meslek alanlarını dikkate alarak birçok üniversitede 2 ve 4 yıllık yeni bölümleri öğrencilerle buluşturdu. Peki 2026 yılında ilk kez tercih edilebilecek üniversite bölümleri hangileri? İşte YKS tercih kılavuzunda yer alan yeni programların tam listesi ve merak edilen ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Temmuz 2026 - 15:45 Güncelleme:
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        YKS tercih ekranını açmaya hazırlanan milyonlarca aday için bu yıl dikkat çeken yeniliklerden biri de ilk kez öğrenci kabul edecek üniversite programları oldu. YÖK'ün 2026 yılı için hayata geçirdiği yeni lisans ve ön lisans bölümleri; teknoloji, dijital dönüşüm ve sektör ihtiyaçlarına göre şekillendirildi. "2026'da hangi yeni bölümler açıldı?", "İlk kez öğrenci alacak 2 ve 4 yıllık programlar hangileri?" sorularının yanıtı araştırılırken, tercih yapacak adaylar için yeni açılan tüm bölümleri bir araya getirdik...

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        İLK KEZ ÖĞRENCİ ALACAK BÖLÜMLER AÇIKLANDI

        Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2026-2027 akademik yılında üniversitelerde açılacak yeni programları açıkladı. Bu kapsamda 7 lisans ve 9 ön lisans olmak üzere toplam 16 yeni bölüm, ilk kez 2026 YKS tercih kılavuzunda adayların karşısına çıkacak. Yapay zekâ, finans, biyoteknoloji, sağlık ve dijital teknolojiler gibi geleceğin mesleklerine yönelik hazırlanan programlar, bu yıl ilk kez öğrenci kabul edecek.

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        2026 YKS'DE AÇILAN YENİ 4 YILLIK BÖLÜMLER

        2026 YKS tercih döneminde ilk kez kontenjan açılacak lisans programları şu şekilde sıralandı:

        Tarih ve Yapay Zekâ

        Felsefe ve Yapay Zekâ

        İşletme ve Yapay Zekâ

        Finansal Teknoloji

        Biyoteknoloji ve Genetik

        Paramedik

        Balıkçılık Teknolojisi

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        2026 YKS'DE AÇILAN YENİ 2 YILLIK BÖLÜMLER

        Bu yıl ilk kez tercih edilebilecek ön lisans programları ise şöyle:

        Yapay Zekâ Destekli Web Tasarımı ve Kodlama

        Yapay Zekâ Destekli Tasarım ve Animasyon

        Dijital Oyun Teknolojileri

        Mobil Güvenlik Teknolojileri

        İlaç Üretim Teknolojisi

        Patlayıcı ve Enerjetik Malzemeler Teknikerliği

        Hayvancılık Teknolojileri ve İşletmeciliği

        Laboratuvar Hayvanları

        Balıkçılık Teknolojisi

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        YENİ BÖLÜMLER HANGİ ÜNİVERSİTELERDE YER ALACAK?

        Yeni açılan programların hangi üniversitelerde eğitim vereceği, kontenjan sayıları, puan türleri ve tercih koşulları, ÖSYM tarafından yayımlanacak 2026 YKS tercih kılavuzunda ayrıntılı olarak açıklanacak. Tercih yapacak adayların, tercih listelerini oluşturmadan önce güncel kılavuzu inceleyerek bölüm ve üniversite bilgilerini kontrol etmeleri önem taşıyor.

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