Bu bölümler ilk kez öğrenci alacak! İşte 2026 yılında yeni açılan 2-4 yıllık üniversite bölümleri

YKS tercih ekranını açmaya hazırlanan milyonlarca aday için bu yıl dikkat çeken yeniliklerden biri de ilk kez öğrenci kabul edecek üniversite programları oldu. YÖK'ün 2026 yılı için hayata geçirdiği yeni lisans ve ön lisans bölümleri; teknoloji, dijital dönüşüm ve sektör ihtiyaçlarına göre şekillendirildi. "2026'da hangi yeni bölümler açıldı?", "İlk kez öğrenci alacak 2 ve 4 yıllık programlar hangileri?" sorularının yanıtı araştırılırken, tercih yapacak adaylar için yeni açılan tüm bölümleri bir araya getirdik...