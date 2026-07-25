BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 25 Temmuz Cumartesi bugün maç var mı, kimin maçı var?
Futbolseverler ve sporseverler, 25 Temmuz Cumartesi günü oynanacak karşılaşmaları merak ediyor. "Bugün hangi maçlar var?" sorusu günün en çok araştırılan konuları arasında yer alırken, farklı lig ve turnuvalarda sahaya çıkacak takımların programı yakından takip ediliyor. Günün maç takvimi, saat bilgileri ve öne çıkan karşılaşmalar sporseverlerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Peki, 25 Temmuz Cumartesi bugün maç var mı, kimin maçı var? Ayrıntılar haberimizde.
Hafta sonunun gelmesiyle birlikte spor gündemi yeniden hareketlendi. 25 Temmuz Cumartesi günü oynanması beklenen maçlar, taraftarların radarına girerken “kimin maçı var, hangi karşılaşmalar oynanacak?” soruları yoğun şekilde araştırılıyor. Gün boyunca farklı organizasyonlarda sahne alacak ekipler ve müsabaka programına dair detaylar merak konusu olmaya devam ediyor. Peki, 25 Temmuz Cumartesi bugün maç var mı, kimin maçı var? Ayrıntılar haberimizde.
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
25 TEMMUZ CUMARTESİ MAÇ TAKVİMİ
Hazırlık Maçları
11:30 – Girona - Alavés
12:30 – RB Leipzig - Ingolstadt
13:00 – Annecy - Brighton
14:00 – Fortuna Düsseldorf - Borussia Dortmund (TRT Spor)
15:00 – RAAL La Louvière - Samsunspor
16:30 – Wehen Wiesbaden - Bayern Münih
17:00 – Celtic - Milan (TRT Spor)
18:30 – Konyaspor - Hull City (TV8,5)
21:00 – Çaykur Rizespor - Osijek
21:00 – Standard Liège - Juventus