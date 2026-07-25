BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 25 Temmuz Cumartesi bugün maç var mı, kimin maçı var?

6 ismin daha AHBAP ifadesi alınacak. Festival'de usulsüzlük iddiası: Levent'in kardeşi neyle suçlanıyor? Belediyeye başka sanatçıya başka: 21 milyon TL'lik fark kime gitti? Gülistan soruşturmasında 2 gözaltı. İhraç polis sahte operasyon mu yaptı? Tehdit, şiddet, şantaj... Gülistan organize cinayet k... Daha Fazla Göster

6 ismin daha AHBAP ifadesi alınacak. Festival'de usulsüzlük iddiası: Levent'in kardeşi neyle suçlanıyor? Belediyeye başka sanatçıya başka: 21 milyon TL'lik fark kime gitti? Gülistan soruşturmasında 2 gözaltı. İhraç polis sahte operasyon mu yaptı? Tehdit, şiddet, şantaj... Gülistan organize cinayet kurbanı mı? Tuncel Sonel'in telefonundan ne çıktı? Habertürk Manşet'te Zülfikar Ali Aydın sordu; Eski Savcı Av. Alp Tekin Yıldırım, Emekli Emniyet Müdürü Haydar Özdemir, Habertürk Muhabirleri Öznur Karslı Çetiner ve Veysi İpek yanıtladı. Daha Az Göster