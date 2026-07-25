Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 25 Temmuz Cumartesi bugün maç var mı, kimin maçı var?

        BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 25 Temmuz Cumartesi bugün maç var mı, kimin maçı var?

        Futbolseverler ve sporseverler, 25 Temmuz Cumartesi günü oynanacak karşılaşmaları merak ediyor. "Bugün hangi maçlar var?" sorusu günün en çok araştırılan konuları arasında yer alırken, farklı lig ve turnuvalarda sahaya çıkacak takımların programı yakından takip ediliyor. Günün maç takvimi, saat bilgileri ve öne çıkan karşılaşmalar sporseverlerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Peki, 25 Temmuz Cumartesi bugün maç var mı, kimin maçı var? Ayrıntılar haberimizde.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Temmuz 2026 - 10:35 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Hafta sonunun gelmesiyle birlikte spor gündemi yeniden hareketlendi. 25 Temmuz Cumartesi günü oynanması beklenen maçlar, taraftarların radarına girerken “kimin maçı var, hangi karşılaşmalar oynanacak?” soruları yoğun şekilde araştırılıyor. Gün boyunca farklı organizasyonlarda sahne alacak ekipler ve müsabaka programına dair detaylar merak konusu olmaya devam ediyor. Peki, 25 Temmuz Cumartesi bugün maç var mı, kimin maçı var? Ayrıntılar haberimizde.

        2

        BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

        25 TEMMUZ CUMARTESİ MAÇ TAKVİMİ

        Hazırlık Maçları

        11:30 – Girona - Alavés

        12:30 – RB Leipzig - Ingolstadt

        13:00 – Annecy - Brighton

        14:00 – Fortuna Düsseldorf - Borussia Dortmund (TRT Spor)

        15:00 – RAAL La Louvière - Samsunspor

        16:30 – Wehen Wiesbaden - Bayern Münih

        17:00 – Celtic - Milan (TRT Spor)

        18:30 – Konyaspor - Hull City (TV8,5)

        21:00 – Çaykur Rizespor - Osijek

        21:00 – Standard Liège - Juventus

        3
        ÖNERİLEN VİDEO

        Habertürk Manşet - 23 Temmuz 2026 (Gülistan Doku Dosyasında Şok Eden Dijital İzler! )

        6 ismin daha AHBAP ifadesi alınacak. Festival'de usulsüzlük iddiası: Levent'in kardeşi neyle suçlanıyor? Belediyeye başka sanatçıya başka: 21 milyon TL'lik fark kime gitti? Gülistan soruşturmasında 2 gözaltı. İhraç polis sahte operasyon mu yaptı? Tehdit, şiddet, şantaj... Gülistan organize cinayet k...
        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        139 yıllık Alman devi iflas etti
        139 yıllık Alman devi iflas etti
        Döviz bürosunda elektrik kesildi... Çalışandan büyük vurgun!
        Döviz bürosunda elektrik kesildi... Çalışandan büyük vurgun!
        İstanbul ve Ankara'da şiddetli sağanak etkili oluyor
        İstanbul ve Ankara'da şiddetli sağanak etkili oluyor
        Soğuk Savaş'ın "Mutfak Münazarası" dönemi
        Soğuk Savaş'ın "Mutfak Münazarası" dönemi
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        Sokak kedisi kliniği birbirine kattı!
        Sokak kedisi kliniği birbirine kattı!
        Aspendos'ta 2 bin yıllık tiyatro caddesi gün yüzüne çıktı
        Aspendos'ta 2 bin yıllık tiyatro caddesi gün yüzüne çıktı
        Eser, 7 yaşındaydı... Denizde bir anda kayboldu!
        Eser, 7 yaşındaydı... Denizde bir anda kayboldu!
        Bodrum kaçamağı
        Bodrum kaçamağı
        35 kent için "sarı" ve "turuncu" sağanak alarmı!
        35 kent için "sarı" ve "turuncu" sağanak alarmı!
        Denizde aşk tazelediler
        Denizde aşk tazelediler
        Asya'nın saklı cenneti: Mawlynnong
        Asya'nın saklı cenneti: Mawlynnong
        "O kişi ben değilim"
        "O kişi ben değilim"
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Tokyo'dan madalyalarla döndüler
        Tokyo'dan madalyalarla döndüler
        HAK – İŞ bölgesel asgari ücrete karşı
        HAK – İŞ bölgesel asgari ücrete karşı
        Beyaz peynirde listeria bakterisi çıktı
        Beyaz peynirde listeria bakterisi çıktı
        Koca dehşeti! Karısını uykusunda öldürdü
        Koca dehşeti! Karısını uykusunda öldürdü
        LGS'de 500 tam puan aldı! İşte hayalindeki lise...
        LGS'de 500 tam puan aldı! İşte hayalindeki lise...
        En düşük emekli aylığına artış
        En düşük emekli aylığına artış