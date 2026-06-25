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        Haberler Bilgi Magazin BUGÜN TELEVİZYONDA HANGİ DİZİLER VAR? 25 Haziran 2026 Perşembe Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, NOW, TV8 TV yayın akışı listesi

        BUGÜN TELEVİZYONDA HANGİ DİZİLER VAR? 25 Haziran 2026 Perşembe akşamı TV'de neler yayınlanacak?

        Bu akşam televizyon ekranlarında spor karşılaşmalarından dizilere, sinema kuşağından eğlence programlarına kadar geniş bir yayın akışı izleyicilerle buluşacak. TRT 1'de FIFA Dünya Kupası heyecanı Ekvador - Almanya 2026 Dünya Kupası Grup Maçı ile ekrana taşınırken, Show TV'de Ekin Koç ve Ayça Ayşin Turan'ın başrollerinde yer aldığı Muhtemel Aşk yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, NOW ve TV8'in güncel yayın programları da merak ediliyor. Peki, bugün televizyonda hangi yapımlar var? İşte 25 Haziran 2026 Perşembe TV yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Haziran 2026 - 12:17 Güncelleme:
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        1

        25 Haziran 2026 Perşembe akşamı televizyon kanallarında izleyicileri dopdolu bir yayın programı bekliyor. Spor heyecanı, yeni bölümleriyle ekrana gelecek diziler, sinema filmleri ve eğlence yapımları prime time kuşağında öne çıkacak. TRT 1 ekranlarında Ekvador - Almanya 2026 FIFA Dünya Kupası Grup Maçı futbolseverlerle buluşurken, Show TV’de Ekin Koç ve Ayça Ayşin Turan’ın başrollerini paylaştığı Muhtemel Aşk yeni bölümüyle yayınlanacak. Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, NOW ve TV8’in akşam kuşağında hangi yapımlara yer vereceği ise izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki, bu akşam TV’de neler var? İşte 25 Haziran 2026 Perşembe gününe ait yayın akışı...

        2

        KANALLARIN 25 HAZİRAN 2026 PERŞEMBE TV YAYIN AKIŞLARI

        SHOW TV

        06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

        08:15 Cansu Canan İle Yeni Sayfa

        10:00 Bahar

        12:30 Gelin Evi

        15:00 Muhtemel Aşk (Tekrar)

        18:25 Show Ana Haber

        20:00 Muhtemel Aşk (Yeni Bölüm)

        23:15 Muhtemel Aşk (Tekrar)

        01:45 Muhtemel Aşk (Tekrar)

        03:45 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

        3

        KANAL D

        07:00 Yabancı Damat

        09:00 Neler Oluyor Hayatta?

        11:00 Yaprak Dökümü

        14:00 Gelinim Mutfakta

        16:45 Aşk-ı Memnu

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Efsane

        22:30 Baba Yadigarı

        01:00 Efsane

        03:00 Gelinim Mutfakta

        05:00 Taş Kağıt Makas

        4

        TRT 1

        06:13 İstiklal Marşı

        06:15 Hayallerinin Peşinde

        07:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

        08:05 Hangimiz Sevmedik

        10:25 Kasaba Doktoru

        13:40 Seksenler

        14:45 Yürek Çıkmazı

        17:45 Lingo Türkiye

        19:00 Ana Haber

        20:00 Ehl-i Beyt Aşkına

        21:30 Modern Doğu Masalları

        22:30 Kupa Saati

        23:00 Ekvador - Almanya | 2026 Dünya Kupası Grup Maçı

        01:15 Kupa Saati

        02:00 Japonya - İsveç | 2026 Dünya Kupası Grup Maçı

        5

        STAR TV

        07:00 İstanbullu Gelin

        09:30 Ateşböceği

        12:00 Benim Tatlı Yalanım

        14:00 Aramızda Kalsın

        16:30 Erkenci Kuş

        19:00 Star Haber

        20:00 Doğanın Kanunu (Tekrar)

        23:00 Çınar Ağacı

        01:30 Çınar Ağacı

        03:30 İstanbullu Gelin

        05:00 Baba Ocağı

        6

        ATV

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 atv Gün Ortası

        14:00 Mutfak Bahane

        16:00 Esra Erol'da

        19:00 atv Ana Haber

        20:00 Var Mısın Yok Musun

        23:40 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

        00:40 Altı Üstü İstanbul

        03:20 Aldatmak

        05:30 Bir Gece Masalı

        7

        NOW

        08:00 Çalar Saat

        10:00 Her Yerde Sen

        12:15 Şahane Hayatım

        14:45 Sen Çal Kapımı

        16:15 Şevkat Yerimdar

        19:00 NOW Ana Haber

        20:00 Ölümlü Dünya 2

        22:15 Ölümlü Dünya 2

        00:15 Ben Leman

        02:45 İnadına Aşk

        04:45 Yasak Elma

        06:00 Karagül

        8

        TV8

        07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

        08:30 MasterChef Türkiye

        10:00 Gazete Magazin

        13:00 MasterChef Türkiye

        16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)

        00:15 MasterChef Türkiye

        02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        04:30 Oynat Bakalım

        05:30 Tuzak

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