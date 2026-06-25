BUGÜN TELEVİZYONDA HANGİ DİZİLER VAR? 25 Haziran 2026 Perşembe akşamı TV'de neler yayınlanacak?
Bu akşam televizyon ekranlarında spor karşılaşmalarından dizilere, sinema kuşağından eğlence programlarına kadar geniş bir yayın akışı izleyicilerle buluşacak. TRT 1'de FIFA Dünya Kupası heyecanı Ekvador - Almanya 2026 Dünya Kupası Grup Maçı ile ekrana taşınırken, Show TV'de Ekin Koç ve Ayça Ayşin Turan'ın başrollerinde yer aldığı Muhtemel Aşk yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, NOW ve TV8'in güncel yayın programları da merak ediliyor. Peki, bugün televizyonda hangi yapımlar var? İşte 25 Haziran 2026 Perşembe TV yayın akışı...
25 Haziran 2026 Perşembe akşamı televizyon kanallarında izleyicileri dopdolu bir yayın programı bekliyor. Spor heyecanı, yeni bölümleriyle ekrana gelecek diziler, sinema filmleri ve eğlence yapımları prime time kuşağında öne çıkacak. TRT 1 ekranlarında Ekvador - Almanya 2026 FIFA Dünya Kupası Grup Maçı futbolseverlerle buluşurken, Show TV’de Ekin Koç ve Ayça Ayşin Turan’ın başrollerini paylaştığı Muhtemel Aşk yeni bölümüyle yayınlanacak. Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, NOW ve TV8’in akşam kuşağında hangi yapımlara yer vereceği ise izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki, bu akşam TV’de neler var? İşte 25 Haziran 2026 Perşembe gününe ait yayın akışı...
KANALLARIN 25 HAZİRAN 2026 PERŞEMBE TV YAYIN AKIŞLARI
SHOW TV
06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
08:15 Cansu Canan İle Yeni Sayfa
10:00 Bahar
12:30 Gelin Evi
15:00 Muhtemel Aşk (Tekrar)
18:25 Show Ana Haber
20:00 Muhtemel Aşk (Yeni Bölüm)
23:15 Muhtemel Aşk (Tekrar)
01:45 Muhtemel Aşk (Tekrar)
03:45 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
KANAL D
07:00 Yabancı Damat
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
14:00 Gelinim Mutfakta
16:45 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Efsane
22:30 Baba Yadigarı
01:00 Efsane
03:00 Gelinim Mutfakta
05:00 Taş Kağıt Makas
TRT 1
06:13 İstiklal Marşı
06:15 Hayallerinin Peşinde
07:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
08:05 Hangimiz Sevmedik
10:25 Kasaba Doktoru
13:40 Seksenler
14:45 Yürek Çıkmazı
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
20:00 Ehl-i Beyt Aşkına
21:30 Modern Doğu Masalları
22:30 Kupa Saati
23:00 Ekvador - Almanya | 2026 Dünya Kupası Grup Maçı
01:15 Kupa Saati
02:00 Japonya - İsveç | 2026 Dünya Kupası Grup Maçı
STAR TV
07:00 İstanbullu Gelin
09:30 Ateşböceği
12:00 Benim Tatlı Yalanım
14:00 Aramızda Kalsın
16:30 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
20:00 Doğanın Kanunu (Tekrar)
23:00 Çınar Ağacı
01:30 Çınar Ağacı
03:30 İstanbullu Gelin
05:00 Baba Ocağı
ATV
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Var Mısın Yok Musun
23:40 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
00:40 Altı Üstü İstanbul
03:20 Aldatmak
05:30 Bir Gece Masalı
NOW
08:00 Çalar Saat
10:00 Her Yerde Sen
12:15 Şahane Hayatım
14:45 Sen Çal Kapımı
16:15 Şevkat Yerimdar
19:00 NOW Ana Haber
20:00 Ölümlü Dünya 2
22:15 Ölümlü Dünya 2
00:15 Ben Leman
02:45 İnadına Aşk
04:45 Yasak Elma
06:00 Karagül
TV8
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 MasterChef Türkiye
10:00 Gazete Magazin
13:00 MasterChef Türkiye
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
00:15 MasterChef Türkiye
02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
04:30 Oynat Bakalım
05:30 Tuzak