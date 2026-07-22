BUGÜN TV'DE NELER VAR? 22 TEMMUZ 2026 TV YAYIN AKIŞI | Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, NOW, TV8 TV yayın akışı listesi...
22 Temmuz 2026 Çarşamba günü televizyon karşısında vakit geçirmek isteyen izleyicileri, farklı türlerde yapımların yer aldığı geniş bir yayın seçkisi bekliyor. Akşam kuşağında yarışmalardan dizilere, sinema filmlerinden futbol karşılaşmalarına kadar pek çok seçenek ekrana gelecek. Star TV'de Doğanın Kanunu yeni bölümüyle izleyiciyle buluşurken, TV8'de MasterChef Türkiye'nin yeni bölüm heyecanı yaşanacak. TRT 1'de ise Başakşehir ile Inter Turku arasında oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu karşılaşması futbolseverlerle buluşacak. İşte 22 Temmuz Çarşamba gününe ait kanal kanal TV yayın akışı…
Televizyon kanallarının 22 Temmuz 2026 Çarşamba gününe ait yayın akışı belli oldu. Gün boyunca farklı türlerde yapımlar izleyiciyle buluşurken, akşam saatlerinde dizi, yarışma ve futbol heyecanı öne çıkacak. Star TV’de Doğanın Kanunu yeni bölümüyle ekrana gelirken, TV8’de MasterChef Türkiye’nin yeni bölümü yayınlanacak. TRT 1’de ise Başakşehir ile Inter Turku arasında oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu karşılaşması futbolseverlerin karşısına çıkacak. İşte 22 Temmuz Çarşamba günü kanallarda yayınlanacak programların ayrıntılı listesi…
KANALLARIN 22 TEMMUZ ÇARŞAMBA TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06.00 Yeni Gelin
09.00 Aşk Laftan Anlamaz
12.00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
15.00 Kızılcık Şerbeti
18.25 Show Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show
00.15 Muhtemel Aşk
03.00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
KANAL D YAYIN AKIŞI
07.00 Yabancı Damat
09.30 Yaprak Dökümü
12.00 Kanal D Haber Gün Arası
13.00 Magazin D Yaz
14.00 Uzak Şehir
16.30 Aşk-ı Memnu
18.30 Kanal D Ana Haber
20.00 Buz Kapanı
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05.18 İstiklal Marşı
05.20 Hayallerinin Peşinde
06.05 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
07.05 Hangimiz Sevmedik
10.00 Kasaba Doktoru
12.25 Seksenler
14.35 Yürek Çıkmazı
17.45 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20.00 Maç Önü
20.45 Başakşehir - Inter Turku | UEFA Avrupa Konferans Ligi 2.Eleme Turu
22.55 Asırlık Gece
STAR TV YAYIN AKIŞI
07.00 İki Aile
09.30 Sevdiğim Sensin
12.00 Asuman Krause ile Hayat Güzeldir
14.00 Güzel Köylü
16.30 Erkenci Kuş
19.00 Star Haber
20.00 Doğanın Kanunu (Yeni Bölüm)
00.15 Alemde Bir Gece
ATV YAYIN AKIŞI
08.00 Kahvaltı Haberleri
10.00 Kırgın Çiçekler
13:00 atv Gün Ortası
14:00 A.B.İ
16.30 Var Mısın Yok Musun
19.00 atv Ana Haber
20.00 Var Mısın Yok Musun
NOW TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat
10.00 Kirli Sepeti
12.00 Halef: Köklerin Çağrısı
15.00 Sen Çal Kapımı
16.30 Karagül
19.00 Now Ana Haber
20.00 Her Şey Aşk İçin
TV8 YAYIN AKIŞI
07.15 Ebru ile 8’de Sağlık
08.30 MasterChef Türkiye
10.00 Gazete Magazin
14.00 MasterChef Türkiye
20.00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
00.15 Gazete Magazin