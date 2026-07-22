Günde 30 dakikadan fazla oturanlar dikkat!

Tek seferde 30 dakikadan fazla oturmak, kanserden ölüm riskini artırıyor olabilir. Yeni yapılan bir araştırma, ütü yapmak gibi hafif aktivitelerin bile uzun süreli hareketsizliğe bağlı sağlık risklerini azaltabileceğine dikkat çekti