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        Haberler Bilgi Magazin BUGÜN TV'DE NELER VAR? 22 TEMMUZ 2026 TV YAYIN AKIŞI | Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, NOW, TV8 TV yayın akışı listesi...

        BUGÜN TV'DE NELER VAR? 22 TEMMUZ 2026 TV YAYIN AKIŞI | Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, NOW, TV8 TV yayın akışı listesi...

        22 Temmuz 2026 Çarşamba günü televizyon karşısında vakit geçirmek isteyen izleyicileri, farklı türlerde yapımların yer aldığı geniş bir yayın seçkisi bekliyor. Akşam kuşağında yarışmalardan dizilere, sinema filmlerinden futbol karşılaşmalarına kadar pek çok seçenek ekrana gelecek. Star TV'de Doğanın Kanunu yeni bölümüyle izleyiciyle buluşurken, TV8'de MasterChef Türkiye'nin yeni bölüm heyecanı yaşanacak. TRT 1'de ise Başakşehir ile Inter Turku arasında oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu karşılaşması futbolseverlerle buluşacak. İşte 22 Temmuz Çarşamba gününe ait kanal kanal TV yayın akışı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Temmuz 2026 - 10:21 Güncelleme:
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        1

        Televizyon kanallarının 22 Temmuz 2026 Çarşamba gününe ait yayın akışı belli oldu. Gün boyunca farklı türlerde yapımlar izleyiciyle buluşurken, akşam saatlerinde dizi, yarışma ve futbol heyecanı öne çıkacak. Star TV’de Doğanın Kanunu yeni bölümüyle ekrana gelirken, TV8’de MasterChef Türkiye’nin yeni bölümü yayınlanacak. TRT 1’de ise Başakşehir ile Inter Turku arasında oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu karşılaşması futbolseverlerin karşısına çıkacak. İşte 22 Temmuz Çarşamba günü kanallarda yayınlanacak programların ayrıntılı listesi…

        2

        KANALLARIN 22 TEMMUZ ÇARŞAMBA TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06.00 Yeni Gelin

        09.00 Aşk Laftan Anlamaz

        12.00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

        15.00 Kızılcık Şerbeti

        18.25 Show Ana Haber

        20.00 Güldür Güldür Show

        00.15 Muhtemel Aşk

        03.00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

        3

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07.00 Yabancı Damat

        09.30 Yaprak Dökümü

        12.00 Kanal D Haber Gün Arası

        13.00 Magazin D Yaz

        14.00 Uzak Şehir

        16.30 Aşk-ı Memnu

        18.30 Kanal D Ana Haber

        20.00 Buz Kapanı

        4

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05.18 İstiklal Marşı

        05.20 Hayallerinin Peşinde

        06.05 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

        07.05 Hangimiz Sevmedik

        10.00 Kasaba Doktoru

        12.25 Seksenler

        14.35 Yürek Çıkmazı

        17.45 Lingo Türkiye

        19.00 Ana Haber

        19.55 İddiaların Aksine

        20.00 Maç Önü

        20.45 Başakşehir - Inter Turku | UEFA Avrupa Konferans Ligi 2.Eleme Turu

        22.55 Asırlık Gece

        5

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07.00 İki Aile

        09.30 Sevdiğim Sensin

        12.00 Asuman Krause ile Hayat Güzeldir

        14.00 Güzel Köylü

        16.30 Erkenci Kuş

        19.00 Star Haber

        20.00 Doğanın Kanunu (Yeni Bölüm)

        00.15 Alemde Bir Gece

        6

        ATV YAYIN AKIŞI

        08.00 Kahvaltı Haberleri

        10.00 Kırgın Çiçekler

        13:00 atv Gün Ortası

        14:00 A.B.İ

        16.30 Var Mısın Yok Musun

        19.00 atv Ana Haber

        20.00 Var Mısın Yok Musun

        7

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        08:30 Çalar Saat

        10.00 Kirli Sepeti

        12.00 Halef: Köklerin Çağrısı

        15.00 Sen Çal Kapımı

        16.30 Karagül

        19.00 Now Ana Haber

        20.00 Her Şey Aşk İçin

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        07.15 Ebru ile 8’de Sağlık

        08.30 MasterChef Türkiye

        10.00 Gazete Magazin

        14.00 MasterChef Türkiye

        20.00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

        00.15 Gazete Magazin

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