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        Haberler Bilgi Bugünkü maçlar 12 Ağustos 2026: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Bugünkü maçlar 12 Ağustos 2026: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Günün maç takvimi futbolseverler tarafından araştırılıyor. Heyecan dolu mücadeleleri kaçırmak istemeyenler ''Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?'' sorularına yanıt arıyor. 12 Ağustos 2026 maç programı ile bugün oynanacak karşılaşmalar belli oldu. 51. UEFA Süper Kupa, bugün yapılacak maçla sahibini bulacak. Son 2 yıldır UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kazanan PSG ile geçen sezonun UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Aston Villa'nın karşı karşıya geleceği maç için nefesler tutulurken, hazırlık maçlarında ve Konferans Ligi'nde de heyecan tüm hızıyla devam edecek. İşte, 12 Ağustos 2026 bugünkü maçlar listesi!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Ağustos 2026 - 07:32 Güncelleme:
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        1

        Günün maçları futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Nefes kesen karşılaşmaları kaçırmak istemeyenler ‘’Bugün hangi maçlar var?’’ sorusunu yöneltiyor. 12 Ağustos 2026 maç programı ile bugün oynanacak maçlar belli oldu. Günün şüphesiz en kritik mücadelesi, Avrupa'nın en büyüğünü belirleyecek olan UEFA Süper Kupa finali. Fransa temsilcisi PSG ile İngiltere temsilcisi Aston Villa bu akşam kupayı kazanmak için kozlarını paylaşacak. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar…

        2

        12 AĞUSTOS 2026 MAÇ PROGRAMI: BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

        UEFA Avrupa Konferans Ligi

        19:00 FC Copenhagen - Debreceni

        19:00 GKS Katowice - Hapoel Tel Aviv

        19:00 Rapid Wien - Paide Linnameeskond

        3

        UEFA Süper Kupa Finali

        22:00 Paris Saint-Germain - Aston Villa (TRT 1)

        4

        Kulüp Hazırlık Maçları

        11:00 Alcorcon - Rayo Majadahonda

        11:00 FC Cartagena - Orihuela CF

        11:30 Sevilla Atletico - Merida

        12:30 Bergantiños - Lugo

        18:30 Tordesillas - Real Avila

        5

        19:00 Velbert - M'gladbach

        19:00 Nea Salamis - Anorthosis

        19:00 Valencia - Teruel

        19:15 Everton - Newcastle United (TRT Spor)

        19:30 Asteras Tripolis - AEK Larnaca

        6

        21:30 Arsenal - Como

        21:30 Manchester United - Leeds United (TRT Spor)

        21:45 Nottingham Forest - Bayer Leverkusen

        22:00 Malaga - Fulham

        22:00 Deportivo La Coruna - Real Madrid

        22:00 Napoli - Aris

        7
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