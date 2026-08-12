Günün maçları futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Nefes kesen karşılaşmaları kaçırmak istemeyenler ‘’Bugün hangi maçlar var?’’ sorusunu yöneltiyor. 12 Ağustos 2026 maç programı ile bugün oynanacak maçlar belli oldu. Günün şüphesiz en kritik mücadelesi, Avrupa'nın en büyüğünü belirleyecek olan UEFA Süper Kupa finali. Fransa temsilcisi PSG ile İngiltere temsilcisi Aston Villa bu akşam kupayı kazanmak için kozlarını paylaşacak. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar…