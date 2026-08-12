Bugünkü maçlar 12 Ağustos 2026: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?
Günün maç takvimi futbolseverler tarafından araştırılıyor. Heyecan dolu mücadeleleri kaçırmak istemeyenler ''Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?'' sorularına yanıt arıyor. 12 Ağustos 2026 maç programı ile bugün oynanacak karşılaşmalar belli oldu. 51. UEFA Süper Kupa, bugün yapılacak maçla sahibini bulacak. Son 2 yıldır UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kazanan PSG ile geçen sezonun UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Aston Villa'nın karşı karşıya geleceği maç için nefesler tutulurken, hazırlık maçlarında ve Konferans Ligi'nde de heyecan tüm hızıyla devam edecek. İşte, 12 Ağustos 2026 bugünkü maçlar listesi!
Günün maçları futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Nefes kesen karşılaşmaları kaçırmak istemeyenler ‘’Bugün hangi maçlar var?’’ sorusunu yöneltiyor. 12 Ağustos 2026 maç programı ile bugün oynanacak maçlar belli oldu. Günün şüphesiz en kritik mücadelesi, Avrupa'nın en büyüğünü belirleyecek olan UEFA Süper Kupa finali. Fransa temsilcisi PSG ile İngiltere temsilcisi Aston Villa bu akşam kupayı kazanmak için kozlarını paylaşacak. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar…
12 AĞUSTOS 2026 MAÇ PROGRAMI: BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
UEFA Avrupa Konferans Ligi
19:00 FC Copenhagen - Debreceni
19:00 GKS Katowice - Hapoel Tel Aviv
19:00 Rapid Wien - Paide Linnameeskond
UEFA Süper Kupa Finali
22:00 Paris Saint-Germain - Aston Villa (TRT 1)
Kulüp Hazırlık Maçları
11:00 Alcorcon - Rayo Majadahonda
11:00 FC Cartagena - Orihuela CF
11:30 Sevilla Atletico - Merida
12:30 Bergantiños - Lugo
18:30 Tordesillas - Real Avila
19:00 Velbert - M'gladbach
19:00 Nea Salamis - Anorthosis
19:00 Valencia - Teruel
19:15 Everton - Newcastle United (TRT Spor)
19:30 Asteras Tripolis - AEK Larnaca
21:30 Arsenal - Como
21:30 Manchester United - Leeds United (TRT Spor)
21:45 Nottingham Forest - Bayer Leverkusen
22:00 Malaga - Fulham
22:00 Deportivo La Coruna - Real Madrid
22:00 Napoli - Aris