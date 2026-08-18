BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ 18 AĞUSTOS 2026: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?
18 Ağustos 2026 Salı günü oynanacak maçlar futbolseverler tarafından araştırılıyor. ''Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?'' soruları yanıt arıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu ilk maçları bugün başlayacak. Fenerbahçe, sahasında Fransa'nın Olimpik Lyon takımı ile mücadele edecek. Fenerbahçe-Olimpik Lyon maçı başta olmak üzere bugün oynanacak karşılaşmalara ilişkin merak edilen tüm detayları derledik. İşte, 18 Ağustos 2026 maç programı ile mücadelelerin başlangıç saatleri ve canlı yayın kanalları...
18 Ağustos 2026 maç programı ile bugün oynanacak karşılaşmalar belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu heyecanı başlıyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında play-off turu ilk maçları kapsamında bugün 3 maç yapılacak. Fenerbahçe-Olympique Lyon maçı günün en önemli mücadelesi olacak. Temsilcimiz Fenerbahçe'nin Avrupa sahnesindeki dev maçı başta olmak üzere günün tüm müsabakalarını derledik. Peki bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 18 Ağustos maç takvimi...
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE PLAY-OFF TURU HEYECANI!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu ilk maçları başlıyor.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında play-off turu ilk maçları, 18 Ağustos Salı ve 19 Ağustos Çarşamba günü yapılacak.
Temsilcimiz Fenerbahçe, Fransız temsilcisi Olimpik Lyon ile karşılaşacak.
FENERBAHÇE-LYON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe-Lyon maçı, saat 22.00'de başlayacak. Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.
Almanya Futbol Federasyonundan Sven Jablonski’nin yöneteceği 90 dakikada Aduard Beitinger ve Eric Müller yardımcı hakem olarak görev alacak.
Karşılaşmaların rövanşları ise 25-26 Ağustos 2026 tarihlerinde oynanacak.