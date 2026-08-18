BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ 18 AĞUSTOS 2026: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

18 Ağustos 2026 maç programı ile bugün oynanacak karşılaşmalar belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu heyecanı başlıyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında play-off turu ilk maçları kapsamında bugün 3 maç yapılacak. Fenerbahçe-Olympique Lyon maçı günün en önemli mücadelesi olacak. Temsilcimiz Fenerbahçe'nin Avrupa sahnesindeki dev maçı başta olmak üzere günün tüm müsabakalarını derledik. Peki bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 18 Ağustos maç takvimi...