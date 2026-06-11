Milli takım heyecanı 11 Haziran Perşembe günü de hız kesmeden devam ediyor. Uluslararası arenada mücadele edecek ülkeler, hem puan hedefi hem de teknik ekiplerin kadro planlamaları açısından önemli karşılaşmalara çıkacak. Futbolseverler günün programında yer alan mücadeleleri ve yayın saatlerini araştırırken, arama motorlarında "Bugün milli maç var mı?" ve "11 Haziran maç programı" sorguları öne çıkıyor. İşte gün içerisinde oynanacak karşılaşmaların detayları...