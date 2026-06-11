Bugün hangi maçlar var? 11 Haziran Perşembe günün maç programı
Futbol tutkunları 11 Haziran Perşembe günü oynanacak milli takım karşılaşmalarını yakından takip ediyor. Dünya Kupası elemeleri, hazırlık mücadeleleri ve uluslararası organizasyonlar kapsamında sahaya çıkacak ekipler, kritik sınavlar öncesinde son durumlarını ortaya koyacak. Gün boyunca farklı kıtalarda oynanacak karşılaşmalar futbol gündemini hareketlendirirken, sporseverler "Bugün hangi milli maçlar var, saat kaçta?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 11 Haziran Perşembe gününün güncel milli maç programı...
Milli takım heyecanı 11 Haziran Perşembe günü de hız kesmeden devam ediyor. Uluslararası arenada mücadele edecek ülkeler, hem puan hedefi hem de teknik ekiplerin kadro planlamaları açısından önemli karşılaşmalara çıkacak. Futbolseverler günün programında yer alan mücadeleleri ve yayın saatlerini araştırırken, arama motorlarında "Bugün milli maç var mı?" ve "11 Haziran maç programı" sorguları öne çıkıyor. İşte gün içerisinde oynanacak karşılaşmaların detayları...
2026 FIFA DÜNYA KUPASI MAÇ PROGRAMI (11 HAZİRAN PERŞEMBE)
Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa düzenlediği dev turnuvada grup aşaması ikinci maçları tüm hızıyla sürüyor. Günün en çok merak edilen Dünya Kupası fikstürü şu şekilde:
18.00: A Grubu | Fransa - Fas (Canlı Yayın: TRT 1)
21.00: B Grubu | İspanya - Güney Kore (Canlı Yayın: TRT Spor)
00.00: C Grubu | Arjantin - İskoçya (Canlı Yayın: TRT 1)