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        Haberler Bilgi Gündem ChatGPT çöktü mü? 23 Temmuz 2026 ChatGPT neden açılmıyor, erişim sorunu mu var?

        ChatGPT çöktü mü? 23 Temmuz 2026 ChatGPT neden açılmıyor, erişim sorunu mu var?

        23 Temmuz 2026 Perşembe günü ChatGPT kullanıcıları platforma erişimde yaşadıkları sorunlar nedeniyle "ChatGPT çöktü mü?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Web sitesi ve mobil uygulama üzerinden giriş yapmak isteyen bazı kullanıcılar hata mesajlarıyla karşılaştıklarını bildiriyor. Yaşanan erişim problemleri sosyal medya platformlarında da kısa sürede gündem olurken, kullanıcılar sorunun genel mi yoksa bölgesel mi olduğunu araştırıyor. OpenAI tarafından yapılacak resmi açıklamalar da yakından takip ediliyor. Erişim sorununun nedeni ve ne zaman çözüleceği merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, 23 Temmuz 2026 Perşembe ChatGPT çöktü mü, neden açılmıyor ve erişim sorunu mu yaşanıyor? İşte yaşanan son gelişmeler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Temmuz 2026 - 22:08 Güncelleme:
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        1

        Dünyanın en çok kullanılan yapay zekâ sohbet platformlarından ChatGPT'de zaman zaman erişim sorunları yaşanabiliyor. 23 Temmuz 2026 Perşembe günü de çok sayıda kullanıcı uygulamaya ve internet sitesine girişte problem yaşadığını ifade etti. Bunun üzerine "ChatGPT çöktü mü?" ve "Neden açılmıyor?" soruları arama motorlarında en çok araştırılan konular arasına girdi. Sorunun kaynağına ilişkin resmi açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki, ChatGPT'de genel bir sorun mu var, erişim problemi neden yaşanıyor? İşte merak edilen detaylar…

        2

        CHATGPT ÇÖKTÜ MÜ?

        23 Temmuz 2026 Perşembe günü bazı kullanıcılar ChatGPT'ye erişimde sorun yaşadıklarını bildiriyor. Sorun yaşayan kullanıcılar arasında;

        Giriş yapılamaması,

        Yanıtların geç yüklenmesi,

        "Bir hata oluştu" uyarısı alınması,

        Sohbetlerin açılmaması

        gibi problemler yer alıyor.

        Ancak yaşanan durumun tüm kullanıcıları etkileyen küresel bir kesinti mi yoksa belirli bölgeleri etkileyen geçici bir erişim problemi mi olduğu konusunda resmi açıklamalar takip ediliyor.

        3

        CHATGPT NEDEN AÇILMIYOR?

        ChatGPT'ye erişim sorunlarının farklı nedenleri olabilir. Bunlar arasında;

        Sunucu yoğunluğu,

        Planlı bakım çalışmaları,

        Teknik altyapı sorunları,

        İnternet bağlantısı kaynaklı problemler,

        Bölgesel erişim kesintileri

        yer alabiliyor.

        Sorunun kesin nedeni, OpenAI tarafından yapılacak resmi açıklamanın ardından netlik kazanacaktır.

        4

        CHATGPT'DE ERİŞİM SORUNU MU VAR?

        Kullanıcılardan gelen geri bildirimlere göre bazı kişiler ChatGPT'yi sorunsuz kullanabilirken, bazı kullanıcılar platforma erişemediğini bildiriyor. Bu durum, sorunun bölgesel veya kullanıcı bazlı olabileceğini de gösterebilir.

        OpenAI'nin sistem durumu sayfasında yapılacak güncellemeler ve resmi açıklamalar, erişim probleminin kapsamını ortaya koyacaktır.

        5

        CHATGPT SORUNU NASIL KONTROL EDİLİR?

        ChatGPT'ye erişemeyen kullanıcılar aşağıdaki adımları deneyebilir:

        Sayfayı yenilemek,

        Tarayıcı önbelleğini temizlemek,

        Farklı bir tarayıcı veya cihaz kullanmak,

        İnternet bağlantısını kontrol etmek,

        Mobil uygulamayı güncellemek,

        OpenAI'nin resmi sistem durumu sayfasını kontrol etmek.

        6

        CHATGPT'DE SON DURUM

        23 Temmuz 2026 Perşembe günü yaşanan erişim sorunuyla ilgili OpenAI'den yapılacak resmi açıklamalar doğrultusunda gelişmeler takip ediliyor. Eğer platform genelinde bir kesinti olduğu doğrulanır veya sorun giderilirse haberimiz güncellenerek en güncel bilgiler paylaşılacaktır.

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