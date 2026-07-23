Dünyanın en çok kullanılan yapay zekâ sohbet platformlarından ChatGPT'de zaman zaman erişim sorunları yaşanabiliyor. 23 Temmuz 2026 Perşembe günü de çok sayıda kullanıcı uygulamaya ve internet sitesine girişte problem yaşadığını ifade etti. Bunun üzerine "ChatGPT çöktü mü?" ve "Neden açılmıyor?" soruları arama motorlarında en çok araştırılan konular arasına girdi. Sorunun kaynağına ilişkin resmi açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki, ChatGPT'de genel bir sorun mu var, erişim problemi neden yaşanıyor? İşte merak edilen detaylar…