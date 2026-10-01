Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı: Büyük ikramiye devretti! 30 Eylül 2026 Çarşamba Sayısal Loto sonucu sorgulama sayfası
Çılgın Sayısal Loto sonuçları 30 Eylül 2026 Çarşamba günü gerçekleştirilen çekilişin ardından belli oldu. Milli Piyango Online üzerinden yapılan çekiliş sonrasında talihli numaralar merak konusu oldu. Büyük ikramiye ve diğer ikramiye kategorilerinde kazananların durumu çekiliş sonuçlarının açıklanmasıyla netleşti. Peki Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, nasıl sorgulanır, 30 Eylül 2026 Sayısal Loto çekilişinde hangi numaralar çıktı? İşte 30 Eylül Çarşamba Çılgın Sayısal Loto sonuçları ve Milli Piyango Online sonuç sorgulama ekranı...
Çılgın Sayısal Loto'da 30 Eylül Çarşamba günü gerçekleştirilen çekilişin sonuçları açıklandı. Çekilişin ardından vatandaşlar Milli Piyango Online üzerinden sonuç sorgulama işlemlerine yöneldi. Kuponunda oynadığı sayıları kontrol etmek isteyenler, açıklanan çekiliş sonuçları üzerinden ikramiye kazanıp kazanmadığını öğrenebilecek. Çılgın Sayısal Loto sonuçlarında Süper Star ve Joker numaraları, 6 bilen numaralar çekilişin ardından belli oldu. Peki 30 Eylül 2026 Çılgın Sayısal Loto sonuçları ve kazandıran numaralar neler? İşte Çılgın Sayısal Loto sonuçları...
ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI 30 EYLÜL 2026
30 Eylül 2026 Çarşamba günü gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekilişinin sonuçları belli oldu. Çekilişin ardından kazandıran numaralar ve ikramiye bilgileri Milli Piyango Online üzerinden erişime açıldı.
Çılgın Sayısal Loto kazandıran numaralar:
21 - 24 - 35 - 36 - 43 - 80
JOKER 75 + SÜPERSTAR 17
Sayısal Loto sonuçlarına göre büyük ikramiye (726.000.197,03 ₺) devretti.
ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUCU NASIL SORGULANIR?
Çılgın Sayısal Loto sonuçlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar Milli Piyango Online'ın sonuç sorgulama ekranını kullanabilir. Çekiliş tarihini seçerek ilgili çekilişe ait sonuçlara ulaşmak mümkün.
Kupon sahipleri açıklanan numaraları kontrol ederek herhangi bir ikramiye kazanıp kazanmadıklarını öğrenebilir. Sonuç ekranında kazanan numaraların yanı sıra ikramiye kategorileri ve dağıtılan tutarlar da yer alıyor.
ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ HANGİ GÜNLER YAPILIYOR?
Çılgın Sayısal Loto çekilişleri haftada üç gün, Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi akşamları gerçekleştiriliyor.
Noter huzurunda yapılan çekilişlerin sonuçları, çekiliş tamamlandıktan kısa süre sonra Milli Piyango Online'ın resmi platformlarında yayımlanıyor
ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?
Çılgın Sayısal Loto, www.Millipiyangoonline.com , Milli Piyango Şans Oyunları uygulamaları üzerinden ve tüm bayilerden oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!
Çılgın Sayısal Loto, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;
Sen Seç modunda, 90 adet Çılgın Sayısal loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabiliirsin.
Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 19 adet Çılgın Sayısal Loto numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.
Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 Joker numarası çekilir. Joker sayısı, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.
Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.
6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
SÜPERSTAR NEDİR?
SüperStar, Çılgın Sayısal Loto'ya eklenen ve tutturduğun numara sayısına göre değişen oranlarda kazanç miktarını arttıran yeni bir özelliktir.
Süperstar oynamak için Çılgın Sayısal Loto’da en az 1 kolon oynamak şarttır; SüperStar yalnız başına oynanamaz.