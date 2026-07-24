CUMA NAMAZI KAÇ REKAT? Cuma namazı nasıl kılınır? Cuma namazında hutbe dinlemek farz mı? Cuma namazında hangi dualar okunur?

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

Öğle ezânı okunduktan sonra, önce dört rek‘at Cuma namazının ilk sünneti kılınır.

Niyet ederken:

“Niyet ettim, Allah rızası için Cuma namazının ilk sünnetini kılmaya.” denilir.

Bu namaz, öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır.

İlk rek‘atta önce Sübhaneke okunur, ardından Eûzü-Besmele çekilir.

Tüm rek‘atlarda Fâtiha ve zamm-ı sûre okunur.

İlk oturuşta yalnızca Ettehiyyâtü okunur.

Son oturuşta ise sırasıyla Ettehiyyâtü, Allahümme Salli, Allahümme Bârik ve Rabbena duaları okunur.

Daha sonra cami içinde ikinci ezan okunur.

Ardından imam hutbe okumak üzere minbere çıkar ve hutbe irad edilir.

Hutbe okunurken cemaatin namaz kılması ve konuşması tahrîmen mekruhtur.

Hatip dua ederken cemaat yüksek sesle “Âmin” demez; içinden sessizce söyler.

Namaz kılarken yapılması haram olan davranışlar, hutbe dinlenirken de haramdır.

Hutbe tamamlandıktan sonra müezzin kamet getirir.

Hutbenin ardından cemaatle birlikte iki rek‘at Cuma namazının farzı kılınır. Bu namaz, sabah namazının farzı gibi kılınır.

Niyet edilirken:

“Niyet ettim, Allah rızası için Cuma namazının farzını kılmaya, uydum hazır olan imama.” denilir.

Farz namazdan sonra dört rek‘at son sünnet kılınır.

Niyet ederken:

“Niyet ettim, Allah rızası için Cuma namazının son sünnetini kılmaya.” denilir.

Bu sünnet de ilk sünnet gibi kılınır. Böylece Cuma namazı, farzı ve sünnetleriyle birlikte tamamlanmış olur.

Son sünnetin ardından “zuhr-i âhir” niyetiyle dört rek‘at daha namaz kılınır.

Niyet edilirken şöyle denir:

“Niyet ettim, Allah rızası için edâsı üzerime olup da henüz üzerimden sâkıt olmayan en son öğle namazının farzına.”

Bu niyetle kılınan namaz, eğer o günkü Cuma namazı herhangi bir eksiklik sebebiyle kabul edilmemişse, öğle namazı yerine geçer. Eğer Cuma namazı kabul edilmişse, bu namaz son kazaya kalmış öğle namazı olarak yazılır.

Bundan sonra iki rek‘at “vaktin sünneti” kılınır.

Niyet edilirken:

“Niyet ettim, Allah rızası için vaktin sünnetine.” denilir.

Eğer Cuma namazı sahih olmamışsa, bu kılınan namazlar toplamda öğle namazı yerine geçer.

Namazların ardından Âyetel Kürsî ve tesbihler okunur, dua edilir.