CUMA NAMAZI KAÇ REKAT? Cuma namazı nasıl kılınır? Cuma namazında hutbe dinlemek farz mı? Cuma namazında hangi dualar okunur?
Cuma namazı kaç rekat, nasıl kılınır ve hangi dualar okunur soruları, haftanın en önemli ibadetlerinden biri olan cuma günü öncesinde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Müslümanlar için farz olan cuma namazı, hutbe ile birlikte eda edilirken, ibadetin doğru şekilde yerine getirilmesi büyük önem taşıyor. Özellikle hutbe sırasında susmak ve dikkatle dinlemek ibadetin ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilirken, cuma namazının rekât sayısı ve kılınış adımları da merak ediliyor. Peki cuma namazı kaç rekât, hangi sure ve dualar okunur, hutbe dinlemek gerçekten farz mı? İşte detaylar…
Cuma namazı ile ilgili merak edilen tüm detaylar, özellikle “Cuma namazı kaç rekât?”, “Cuma namazı nasıl kılınır?” ve “Hutbe dinlemek farz mı?” sorularıyla gündemdeki yerini koruyor. Cemaatle kılınması zorunlu olan bu özel ibadet, hem manevi yönü hem de toplumsal birlik açısından büyük önem taşıyor. Hutbe esnasında konuşmanın hükmünden, namazda okunacak dualara kadar pek çok ayrıntı araştırılırken, doğru bilgiye ulaşmak isteyenler için cuma namazının kılınışı ve faziletleri dikkat çekiyor. İşte cuma namazına dair bilinmesi gerekenler…
CUMA NAMAZI KAÇ REKATTIR?
Cuma namazı toplamda 10 rekât olarak kılınır. Bu rekâtlar şu şekilde sıralanır:
- 4 rekât ilk sünnet
- 2 rekât farz (imamla birlikte cemaatle kılınır)
- 4 rekât son sünnet
CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?
Öğle ezânı okunduktan sonra, önce dört rek‘at Cuma namazının ilk sünneti kılınır.
Niyet ederken:
“Niyet ettim, Allah rızası için Cuma namazının ilk sünnetini kılmaya.” denilir.
Bu namaz, öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır.
İlk rek‘atta önce Sübhaneke okunur, ardından Eûzü-Besmele çekilir.
Tüm rek‘atlarda Fâtiha ve zamm-ı sûre okunur.
İlk oturuşta yalnızca Ettehiyyâtü okunur.
Son oturuşta ise sırasıyla Ettehiyyâtü, Allahümme Salli, Allahümme Bârik ve Rabbena duaları okunur.
Daha sonra cami içinde ikinci ezan okunur.
Ardından imam hutbe okumak üzere minbere çıkar ve hutbe irad edilir.
Hutbe okunurken cemaatin namaz kılması ve konuşması tahrîmen mekruhtur.
Hatip dua ederken cemaat yüksek sesle “Âmin” demez; içinden sessizce söyler.
Namaz kılarken yapılması haram olan davranışlar, hutbe dinlenirken de haramdır.
Hutbe tamamlandıktan sonra müezzin kamet getirir.
Hutbenin ardından cemaatle birlikte iki rek‘at Cuma namazının farzı kılınır. Bu namaz, sabah namazının farzı gibi kılınır.
Niyet edilirken:
“Niyet ettim, Allah rızası için Cuma namazının farzını kılmaya, uydum hazır olan imama.” denilir.
Farz namazdan sonra dört rek‘at son sünnet kılınır.
Niyet ederken:
“Niyet ettim, Allah rızası için Cuma namazının son sünnetini kılmaya.” denilir.
Bu sünnet de ilk sünnet gibi kılınır. Böylece Cuma namazı, farzı ve sünnetleriyle birlikte tamamlanmış olur.
Son sünnetin ardından “zuhr-i âhir” niyetiyle dört rek‘at daha namaz kılınır.
Niyet edilirken şöyle denir:
“Niyet ettim, Allah rızası için edâsı üzerime olup da henüz üzerimden sâkıt olmayan en son öğle namazının farzına.”
Bu niyetle kılınan namaz, eğer o günkü Cuma namazı herhangi bir eksiklik sebebiyle kabul edilmemişse, öğle namazı yerine geçer. Eğer Cuma namazı kabul edilmişse, bu namaz son kazaya kalmış öğle namazı olarak yazılır.
Bundan sonra iki rek‘at “vaktin sünneti” kılınır.
Niyet edilirken:
“Niyet ettim, Allah rızası için vaktin sünnetine.” denilir.
Eğer Cuma namazı sahih olmamışsa, bu kılınan namazlar toplamda öğle namazı yerine geçer.
Namazların ardından Âyetel Kürsî ve tesbihler okunur, dua edilir.
CUMA NAMAZINDA HUTBE DİNLEMEK FARZ MI?
Cuma namazında hutbe, namazın sahih olması için gerekli bir şarttır. Bu nedenle hutbe olmadan cuma namazı geçerli sayılmaz.
- Hutbeyi dinlemek ise çoğu İslam âlimine göre vacip (güçlü bir yükümlülük) kabul edilir.
- Hutbe sırasında konuşmak, başka şeylerle meşgul olmak veya dikkatini dağıtmak uygun görülmez (tahrîmen mekruh).
- Hatta Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) hadislerinde, hutbe esnasında konuşmanın sevabı azaltacağı ifade edilmiştir.