Deniz ikiye ayrılıyor: 2.9 km'lik yolu geçmek için on binlerce kişi koşuyor

Önce kıyıda toplanıyorlar sonra deniz geri çekiliyor

Ay, Dünya ve Güneş yılın belirli günlerinde neredeyse aynı hizaya geliyor ve bu hizalanma deniz suyunu olağandışı biçimde çekiyor. Jindo ile Modo arasındaki sırt zaten sığ. Su bu uç gelgitte çekildiğinde tabandaki kabarık şerit yüzeye çıkıyor.

Yerel halk olayı yüzyıllardır biliyor. Suyun ne zaman ve kaç gün ayrılacağı önceden hesaplanabiliyor. Festival tarihleri de bu hesaba göre ilan ediliyor. Tören başladığında insanlar plastik çizmeler ve fenerlerle iki kıyıdan birbirine doğru yürüyor ve açılan yolun ortasında buluşuyor.