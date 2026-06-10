Deniz ikiye ayrılıyor: 2.9 km'lik yolu geçmek için on binlerce kişi koşuyor
Güney Kore'de deniz yılda birkaç kez fermuar gibi açılıyor. Kıyının altından çıkan yola binlerce kişi koşarak iniyor. Açıklık yaklaşık 1 saat sürüyor.
Güney Kore'nin güney ucunda, Jindo adasıyla karşı kıyıdaki küçük Modo arasında deniz yılda birkaç kez ortadan açılıyor. Suyun çekildiği yerde, az önce metrelerce derinde olan deniz tabanı çamurlu bir yola dönüşüyor: 2,9 kilometre uzunluğunda, yer yer 40 ile 60 metre genişleyen bir geçit. Kalabalık kıyıda toplanıp bekliyor ve su yeterince alçaldığında aşağı koşuyor. Festival penceresi bu yıl mart sonunda açıldı ve haziran ortasına dek sürüyor.
Önce kıyıda toplanıyorlar sonra deniz geri çekiliyor
Ay, Dünya ve Güneş yılın belirli günlerinde neredeyse aynı hizaya geliyor ve bu hizalanma deniz suyunu olağandışı biçimde çekiyor. Jindo ile Modo arasındaki sırt zaten sığ. Su bu uç gelgitte çekildiğinde tabandaki kabarık şerit yüzeye çıkıyor.
Yerel halk olayı yüzyıllardır biliyor. Suyun ne zaman ve kaç gün ayrılacağı önceden hesaplanabiliyor. Festival tarihleri de bu hesaba göre ilan ediliyor. Tören başladığında insanlar plastik çizmeler ve fenerlerle iki kıyıdan birbirine doğru yürüyor ve açılan yolun ortasında buluşuyor.
Geçişe yaklaşık bir saatiniz var
Yol tam genişliğiyle ortada kalmıyor. Su en alçak noktasına indikten sonra yaklaşık bir saatlik bir açıklık oluyor ve ardından gelgit tersine dönüp deniz geri geliyor. Geç kalan ya da ortada oyalanan, dizine kadar suda kalabiliyor.
Bu yüzden geçiş telaşlı. Kıyıda bekleyen yüz binlerce yerli ve yabancı turist, su işareti verdiği anda tabana iniyor. Festival günlerinde yol fotoğraf çekenlerle ve çocuklarını omzuna almış ailelerle doluyor. Kimileri çekilen suyun bıraktığı deniz ürünlerini topluyor.
"Musa mucizesi" adını bir Fransız büyükelçi koydu
Fransa'nın o dönem Seul'deki büyükelçisi Pierre Landy, 1975'te festivale tanık oldu ve gördüğünü Hz. Musa'nın denizi yarmasına benzetti. Anlatısı Fransız basınında yayılınca olay "Kore'nin Musa mucizesi" olarak anılmaya başladı. Bu ad da yıllar içinde yabancı turistlerin diline yerleşti.
Adın dini bir iddiası yok ve benzetme tamamen görüntüden geliyor. Suyun iki yana çekilip ortada kuru bir yol bırakması, eski tasvirlerdeki o sahneyi hatırlatıyor. Güney Kore turizmi de bu adı benimsemiş durumda; festival yabancı ziyaretçiye çoğu zaman böyle tanıtılıyor.
Deniz her isteyene açılmıyor
Yarılma yılda iki ila üç kez oluyor, ağırlıkla ilkbaharda. En kalabalık geçişler mart ile haziran arasındaki bu pencerede yaşanıyor. Tarih sabit değil; gelgit hesabına göre her yıl kayıyor, bu yüzden ziyaretçiler genelde yetkililerin açıkladığı günleri takip ediyor.
Pencere kapandığında deniz aylarca yeniden kapanıyor. Bir sonraki açılmayı görmek isteyen, takvime değil gelgite bakmak zorunda.