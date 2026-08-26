EKPSS TERCİHLERİ BAŞLADI MI? 2026 EKPSS tercihleri ne zaman yapılacak, tercih tarihleri belli oldu mu?

2026 EKPSS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte kamu kurumlarında görev almak isteyen adaylar için yeni bir süreç başladı. Sınav puanlarını öğrenen engelli adaylar, tercih döneminin başlayacağı tarihi ve ÖSYM tarafından yayımlanacak yerleştirme kılavuzunu yakından takip ediyor. Peki, 2026 EKPSS tercih işlemleri ne zaman yapılacak, tercih takvimi belli oldu mu? İşte EKPSS tercih sürecine ilişkin merak edilen tüm bilgiler…