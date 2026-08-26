EKPSS TERCİHLERİ BAŞLADI MI? 2026 EKPSS tercihleri ne zaman yapılacak, tercih tarihleri belli oldu mu?
2026 EKPSS sonuçlarının duyurulmasının ardından adayların gündeminde bu kez kamu kurumlarına yapılacak yerleştirme süreci yer aldı. Puanlarını öğrenen engelli adaylar, tercih işlemlerinin başlayacağı tarihi ve ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzunu takip etmeye başladı. Peki, 2026 EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak, tercih tarihleri açıklandı mı? İşte merak edilen tüm detaylar...
2026 EKPSS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte kamu kurumlarında görev almak isteyen adaylar için yeni bir süreç başladı. Sınav puanlarını öğrenen engelli adaylar, tercih döneminin başlayacağı tarihi ve ÖSYM tarafından yayımlanacak yerleştirme kılavuzunu yakından takip ediyor. Peki, 2026 EKPSS tercih işlemleri ne zaman yapılacak, tercih takvimi belli oldu mu? İşte EKPSS tercih sürecine ilişkin merak edilen tüm bilgiler…
EKPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
EKPSS sonuçlarının ilan edilmesinin ardından adaylar, kamu kurumlarına yapılacak yerleştirmeler için tercih sürecini beklemeye başladı. Tercih tarihleriyle ilgili resmi açıklama ÖSYM tarafından yapılacakken, yayımlanacak kılavuzun ardından adayların tercih işlemlerini gerçekleştirebileceği süreç başlayacak.
EKPSS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?
EKPSS tercih sürecinde adaylara yol gösterecek tercih kılavuzunun, başvuruların başlayacağı tarihte ÖSYM tarafından yayımlanması bekleniyor.
Kılavuzda yer alacak kadro bilgileri, tercih şartları ve yerleştirme detayları adayların seçim sürecinde temel kaynak olacak.
KURA İLE BAŞVURAN ADAYLAR TERCİH YAPABİLECEK Mİ?
EKPSS tercih sürecinde yalnızca sınav puanı bulunan adaylar değil, kura yöntemiyle başvuru yapan adaylar da yerleştirme işlemlerine dahil olabilecek. Kura ile yerleştirilecek adaylar için belirlenen özel kontenjanlar ayrı olarak değerlendirilecek. EKPSS’ye giren adaylar ise sahip oldukları puana göre tercih edebilecekleri kadrolar arasından seçim yapacak.