2026 yılı için emekli maaşlarına yapılacak zam milyonlarca vatandaşın gündeminde ilk sıraya yerleşti. Özellikle SSK ve Bağ-Kur emeklileri, en düşük maaşın ne kadar olacağını ve yeni düzenlemeyle cebine ne kadar ek gelir gireceğini merak ediyor. Enflasyon farkı ve refah payı hesaplamalarıyla şekillenecek yeni rakamlar için kritik süreç başlarken, kulislerde konuşulan olası zam oranları dikkat çekiyor. Peki, 2026’da en düşük emekli maaşı kaç TL olacak? İşte detaylar…