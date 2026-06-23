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        Haberler Bilgi Gündem EMEKLİ MAAŞ ZAMMI | 2026 Temmuz SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

        SON DAKİKA : EMEKLİ MAAŞINA ZAM | 2026 SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

        2026 yılı için emekli maaşlarına yapılacak zam milyonlarca vatandaşın gündeminde ilk sıraya yerleşti. Özellikle SSK ve Bağ-Kur emeklileri, en düşük maaşın ne kadar olacağını ve yeni düzenlemeyle cebine ne kadar ek gelir gireceğini merak ediyor. Enflasyon farkı ve refah payı hesaplamalarıyla şekillenecek yeni rakamlar için kritik süreç başlarken, kulislerde konuşulan olası zam oranları dikkat çekiyor. Peki, 2026'da en düşük emekli maaşı kaç TL olacak? İşte detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Haziran 2026 - 17:44 Güncelleme:
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        1

        2026 yılı için emekli maaşlarına yapılacak zam milyonlarca vatandaşın gündeminde ilk sıraya yerleşti. Özellikle SSK ve Bağ-Kur emeklileri, en düşük maaşın ne kadar olacağını ve yeni düzenlemeyle cebine ne kadar ek gelir gireceğini merak ediyor. Enflasyon farkı ve refah payı hesaplamalarıyla şekillenecek yeni rakamlar için kritik süreç başlarken, kulislerde konuşulan olası zam oranları dikkat çekiyor. Peki, 2026’da en düşük emekli maaşı kaç TL olacak? İşte detaylar…

        2

        MERKEZ BANKASI HAZİRAN ENFLASYON BEKLENTİSİ

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın yayımladığı güncel Piyasa Katılımcıları Anketi, Temmuz ayında yapılacak zam oranlarına ilişkin en önemli referanslardan biri olarak öne çıktı. Reel ve finansal sektörden toplam 68 uzmanın katılımıyla hazırlanan ankette, Haziran ayı için tüketici fiyat endeksi (TÜFE) artış beklentisi ortalama yüzde 1,36 seviyesinde hesaplandı.

        3

        EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

        Hâlihazırda 20 bin TL seviyesinde bulunan en düşük emekli aylığı, yüzde 18,19’luk artış beklentisinin gerçekleşmesi durumunda yaklaşık 23 bin 638 TL’ye yükselecek.

        Öte yandan memur ve memur emeklilerinin maaş artışında toplu sözleşme zammı ile enflasyon farkı birlikte hesaplanıyor. Buna göre yüzde 6,48 oranındaki enflasyon farkına ilave edilen yüzde 7’lik toplu sözleşme artışıyla toplam zam oranının yüzde 13,93 seviyesinde oluşması bekleniyor.

        4

        MAAŞLARA GÖRE ZAM HESAPLAMASI

        Mevcut Maaş 5 Aylık Kesin (%16,60) 6 Aylık Tahmin (%18,19)

        20.000 TL 23.320 TL 23.638 TL

        25.000 TL 29.150 TL 29.548 TL

        30.000 TL 34.980 TL 35.457 TL

        35.000 TL 40.810 TL 41.366 TL

        40.000 TL 46.640 TL 47.274 TL

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        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
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