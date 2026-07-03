Emekli maaşı hesaplama tablosu: 22.000, 23.000, 25.000, 30.000 TL alanlar ne kadar emekli maaşı alacak?
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte temmuz ayı emekli maaş zammı da netleşti. Buna göre SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin aylıklarına yüzde 17,76, memur emeklileri ile memur maaşlarına ise yüzde 13,52 oranında zam yapılacak. Zam oranlarının kesinleşmesinin ardından milyonlarca emekli yeni maaşını hesaplamaya başladı. 20.000 TL olan en düşük emekli aylığı ise yasayla 23.552 TL'ye çıkacak. Peki, 20 bin, 22 bin, 23 bin, 25 bin ve 30 bin TL emekli maaşı alanlar temmuz zammıyla ne kadar maaş alacak? İşte 6 aylık enflasyon farkına göre 2026 Temmuz zammı ile SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı hesaplama tablosu...
Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte temmuz ayında uygulanacak emekli maaşı zam oranı da belli oldu. SSK ve BAĞ-KUR emeklileri yüzde 17,76 oranında zam alırken, memur emeklileri yüzde 13,52 oranında maaş artışından yararlanacak. Zamlı emekli maaşlarının hesaplanmasıyla birlikte yeni ödeme tutarları da merak edilmeye başlandı. Peki, 22.000, 23.000, 25.000, 30.000 TL alanlar ne kadar emekli maaşı alacak? İşte 6 aylık enflasyon farkına göre 2026 Temmuz emekli maaşı hesaplama tablosu...
HAZİRAN AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI!
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), haziranda aylık bazda yüzde 0,99, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,8 artış gösterdi. Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 32,11, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 28,09 olarak kayıtlara geçti.
6 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU
TÜİK haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) gerçekleşmelerini açıkladı. Buna göre haziranda enflasyon yıllık yüzde 32.11 , aylık olarak ise yüzde 0.99 oldu. 12 aylık ortalama ise yüzde 32.03 olarak hesaplandı. Haziran verisiyle beraber TÜFE'deki 6 aylık artış yüzde 17.76'ya ulaştı.
TEMMUZ 2026 EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLDU?
TÜİK tarafından açıklanan haziran ayı enflasyon verileri sonrasında temmuz ayı zam oranları kesinleşti.
SSK ve BAĞ-KUR emeklileri: %17,76
Memur emeklileri ve memurlar: %13,52
Bu oranlar 2026 yılının ilk 6 aylık enflasyon verileri doğrultusunda belirlendi.
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA TABLOSU (%17,76)
Mevcut Maaş Zam Tutarı Zamlı Maaş
20.000 TL - 3.552 TL - 23.552 TL
22.000 TL - 3.907,20 TL - 25.907,20 TL
23.000 TL - 4.084,80 TL - 27.084,80 TL
25.000 TL - 4.440 TL - 29.440 TL
30.000 TL - 5.328 TL - 35.328 TL
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN YASAL DÜZENLEME BEKLENİYOR
AK Parti Grubu TBMM’ye, en düşük emekli aylığının 6 aylık enflasyon oranında artırılmasına ilişkin kanun teklifi sundu. Halen 20.000 TL olan en düşük emekli aylığı, yasayla 23.552 TL'ye çıkacak.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?
En düşük memur maaşı 61 bin 890 liradan 70 bin 224 liraya, en düşük memur emekli aylığı 27 bin 772 liradan 31 bin 527 liraya yükseldi.
ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?
Temmuz zammı, ödeme takvimine göre emeklilerin hesaplarına zamlı olarak yatırılacak. En düşük emekli aylığına ilişkin düzenlemenin yasalaşmasının ardından bu kapsamdaki ödemeler de yeni tutarlar üzerinden gerçekleştirilecek. Bankalar ve SGK tarafından ödeme günlerine ilişkin ayrıntılar ayrıca duyurulacak.
TAHSİS NUMARASINA GÖRE 4A SSK EMEKLİ AYLIĞI ÖDEME GÜNLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.
4B BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,
Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alıyor.