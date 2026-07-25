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        Haberler Bilgi Ekonomi EMEKLİ MAAŞI FARKI ÖDEMELERİ: SSK, Bağ-Kur emekli maaş zam farkları hangi tarihte hesaplara yatırılacak? En düşük emekli maaşı ne kadar oldu?

        EMEKLİ MAAŞI FARKI ÖDEMELERİ: SSK, Bağ-Kur emekli maaş zam farkları hangi tarihte hesaplara yatırılacak? En düşük emekli maaşı ne kadar oldu?

        Geçtiğimiz günlerde Temmuz faiz oranları ve son 6 ayın enflasyon rakamları açıklandıktan sonra hem emekli hem de memur maaşlarına düzenlemeler yapıldı. Milyonlarca emeklinin merak ettiği konuların başında ise en düşük emekli maaşının ne kadar olacağı ve belirlenen zam farklarının ne zaman hesaplara yatacağı soruları gelmekte. Peki, SSK, Bağ-Kur emekli maaş zam farkları hangi tarihte hesaplara yatırılacak? En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? Ayrıntılar haberimizde.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Temmuz 2026 - 13:03 Güncelleme:
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        1

        Geçtiğimiz günlerde Temmuz faiz oranları ve son 6 ayın enflasyon rakamları açıklandıktan sonra hem emekli hem de memur maaşlarına düzenlemeler yapıldı. Milyonlarca emeklinin merak ettiği konuların başında ise en düşük emekli maaşının ne kadar olacağı ve belirlenen zam farklarının ne zaman hesaplara yatacağı soruları gelmekte. Peki, SSK, Bağ-Kur emekli maaş zam farkları hangi tarihte hesaplara yatırılacak? En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? Ayrıntılar haberimizde.

        2

        EN DÜŞÜ EMEKLİ MAAŞI 23.552 TL MECLİSTEN GEÇTİ Mİ?

        En düşük emekli maaşı için Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan Bütçe Komisyonu'nda düzenleme kabul edildi. Meclis Genel Kurulu'nda düzenlemenin kabul edilmesinin ardından karar Resmi Gazete'de yayımlanacak. Kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından en düşük emekli aylığı 23.552 TL olacak.

        3

        EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ZAM FARKLARI NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?

        Milyonlarca emeklinin merakla beklediği haber geldi. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için oluşan 3.552 TL'lik maaş zam farkı ödemelerinin Ağustos ayı ilk haftası içerisinde hesaplara yatırılacağı netlik kazandı.

        4

        TEMMUZ 2026 EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

        4A SSK emeklileri için ödeme tarihleri şöyle:

        Tahsis numarası sonu 9: 17 Temmuz

        7: 18 Temmuz

        5: 19 Temmuz

        3: 20 Temmuz

        1: 21 Temmuz

        8: 22 Temmuz

        6: 23 Temmuz

        4: 24 Temmuz

        2: 25 Temmuz

        0: 26 Temmuz

        Bağ-Kur (4B) emeklilerinin zamlı maaş ödemeleri ise 25-28 Temmuz tarihleri arasında hesaplara yatırılacak.

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