Emekliye ÖTV’siz araç marka listesi 2026: Emeklilere ÖTV'siz araç çıkacak mı, şartları neler?
Emekliye ÖTV'siz araç düzenlemesi milyonlarca vatandaşın gündeminde yer almaya devam ediyor. Henüz yürürlüğe giren bir düzenleme bulunmazken, tekliflerde dikkat çeken detaylar ortaya çıkmaya başladı. Emeklilere yönelik çıkması beklenen ÖTV'siz araç şartları ve son durumuna ilişkin bilgiler SSK ve Bağ-kurlar tarafından mercek altına alındı. Peki emekliye ÖTV'siz araç çıkacak mı, düzenleme hangi aşamada? Emeklilere ÖTV muafiyeti şartları neler olacak, kimler yararlanabilecek? İşte 2026 emeklilere ÖTV'siz araç markaları ve modelleri...
Emekliye ÖTV’siz araç düzenlemesiyle ilgili yaşanan son dakika gelişmeleri milyonlarca SSK ve Bağkurlular tarafından yakından takip ediliyor. Mevcut tekliflere ilişkin bilgiler, düzenlemenin tüm emeklileri kapsamayabileceğini gösteriyor. SSK ve Emekli Sandığı emeklilerinin kapsamda olup olmayacağı yasama sürecinde netleşecek. Emekliye ÖTV’siz araç şartları, kapsamı ve son durumuna ilişkin araştırmalar hız kazandı. Peki Emekliye ÖTV’siz araç düzenlemesi çıktı mı? 2026 yılında emeklilere ÖTV muafiyeti gelecek mi, şartları neler olacak? İşte ÖTV muafiyetli araç şartları...
EMEKLİYE ÖTV’SİZ ARAÇ YASASI ÇIKTI MI?
2026 yılı itibarıyla emeklilere özel ÖTV muafiyeti sağlayan bir yasa henüz yürürlüğe girmedi. Meclis gündemine taşınan teklifler bulunsa da bunların yasalaşarak Resmî Gazete’de yayımlanmadığı belirtiliyor. Bu nedenle şu anda emeklilerin ÖTV ödemeden araç satın almasını sağlayan aktif bir uygulama bulunmuyor.
EMEKLİYE ÖTV’SİZ ARAÇ ŞARTLARI NELER?
Henüz kesinleşmiş resmi şartlar bulunmasa da kamuoyuna yansıyan tekliflerde şu kriterler öne çıkıyor:
Emekli statüsünde olmak,
Haktan yalnızca bir kez yararlanmak,
Satın alınan aracı belirli süre satmamak,
Binek otomobil almak,
Ticari araçların kapsam dışında tutulması.
Tekliflerde ayrıca alınan aracın 5 yıl boyunca satılamaması gibi şartların değerlendirildiği belirtiliyor.
EMEKLİYE ÖTV’SİZ ARAÇTAN KİMLER YARARLANACAK?
Kamuoyunda en çok merak edilen konu bu.
Mevcut tekliflere ilişkin bilgiler, düzenlemenin tüm emeklileri kapsamayabileceğini gösteriyor. Özellikle bazı taslaklarda yalnızca Bağ-Kur emeklilerine yönelik hükümler bulunduğu belirtiliyor. SSK ve Emekli Sandığı emeklilerinin kapsamda olup olmayacağı ise yasama sürecinde netleşecek.
EMEKLİYE ÖTV MUAFİYETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?
Konuya ilişkin yetkili makamlardan henüz bir açıklama gelmedi. Düzenlemenin hayata geçebilmesi için öncelikle TBMM’de kabul edilmesi, ardından Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi gerekiyor.
Meclis kulislerinde zaman zaman yeni teklifler gündeme gelse de hükümet tarafından açıklanan kesin bir takvim bulunmuyor. Bu nedenle emeklilere ÖTV’siz araç verilmesine ilişkin gelişmeler yakından takip edilmeye devam ediyor.
ÖTV MUAFİYETLİ ARAÇLAR 2026 MARKA VE MODELLERİ
Resmi liste bulunmasa da sektör kulislerinde ve vatandaşların araştırmalarında öne çıkan bazı araç modelleri şunlar oluyor:
Fiat Egea Sedan
Fiat Egea Cross
Renault Clio
Renault Megane Sedan
Toyota Corolla
Hyundai i20
Hyundai Bayon
Togg T10X
Kia Stonic
Dacia Duster
Toyota'da ÖTV muafiyeti kapsamında alınabilen modeller ise şu şekilde;
Corolla Benzinli
1.5 Vision Plus Multidrive S
1.5 Dream Multidrive S
1.5 Dream X-Pack Multidrive S
1.5 Flame X-Pack Multidrive S
1.5 Passion X-Pack Multidrive S
Corolla Hybrid
1.8 Hybrid Dream e-CVT
1.8 Hybrid Dream X-Pack e-CVT
1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT
1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT
Toyota C-HR Hybrid
1.8 Hybrid Flame e-CVT
1.8 Hybrid Passion e-CVT
1.8 Hybrid Passion X-Sport JBL (Cam Tavansız) e-CVT
1.8 Hybrid Passion X-Sport e-CVT
1.8 Hybrid Passion X-Sport JBL e-CVT
Hyundai markası ise İ20 ve Bayon modellerini ÖTV muafiyeti kapsamında vatandaşlara sunuyor. Hyundai'nin ÖTV istisnası kapsamında sunduğu en ucuz araç 927.000 TL, En yüksek fiyat ise 1.275 bin TL olarak belirlendi.
ÖTV MUAFİYETİ KAPSAMINDA OLAN ARAÇLAR HANGİLERİ?
Motor silindir hacmine bakılmaksızın hesaplanması gereken ÖTV ve diğer her türlü vergiler dahil bedeli 2.873.972 TL altında olan binek otomobil, panelvan, pick-up, arazi taşıtı, ATV, jeep, station wagon gibi taşıtlar ÖTV muafiyeti kapsamındadır.
Motor hacimlerine bakıldığında ise sınırlamalar şunlardır:
Motor silindir hacmi 2800 cm³’ü geçmeyen, eşya taşımaya mahsus van, panelvan, pick-up gibi açık veya kapalı kasalı kamyonetler,
1.6 motor hacmi ve altında olan binek otomobiller,
Motor silindir hacmi önemli olmaksızın tüm motosikletler.
ÖTV'SİZ ENGELLİ ARAÇ LİMİTİ NE KADAR OLDU?
Düzenlemeye göre, engel derecesi yüzde 90'ın altında olan ancak ortopedik engel oranı yüzde 40 ve üzerinde olan ancak engeli nedeniyle sürücü belgesi alamayacak durumda bulunan vatandaşlar araç alımlarında ÖTV'den muaf tutulacak.
Düzenleme kapsamında, vergiler dahil satış bedeli 2 milyon 873 bin 900 TL'nin altında kalan binek otomobil, panelvan, pick-up ve arazi taşıtı, ATV, jeep, steyşın vagon gibi araçlar muafiyet listesinde yer alıyor. Ayrıca bu araçların 2 bin 800 cm³ veya altında motor silindir hacmine sahip olması gerekiyor.
Düzenlemenin dikkat çeken bir diğer maddesine göre ortopedik engeli nedeniyle ehliyet alamayan hak sahipleri, motor silindir hacmi kısıtlaması olmaksızın tüm motosiklet modellerini de ÖTV ödemeden satın alabilecek. Bu tebliğ yayımlandığı tarihte yürürlüğe girecek ve hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütecek.