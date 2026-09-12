Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED faiz kararı ne olacak, faizler düşecek mi, sabit mi kalacak?
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eylül ayı faiz kararı için geri sayım başladı. Küresel piyasaların yakından takip ettiği Fed toplantısında alınacak karar, dolar, altın ve borsa başta olmak üzere birçok finansal varlığın yönü açısından önem taşıyor. Fed'in para politikasına ilişkin vereceği karar öncesinde yatırımcıların gözü ABD'den gelecek ekonomik verilerde bulunuyor. Piyasalarda faiz indirimi beklentisinden ziyade faizlerin sabit tutulması veya artırılması ihtimalleri tartışılırken, eylül toplantısı ABD enflasyonu açısından kritik önem taşıyor. Peki Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, FED faiz kararı ne olacak, faizler düşecek mi, sabit mi kalacak? İşte 2026 eylül Fed faiz toplantısı tarihi...
Fed'in eylül ayı toplantısı için geri sayım sürüyor. ABD Merkez Bankası, temmuz ayındaki toplantısında politika faizini yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit tutmuştu. Eylül toplantısında ise Fed üyelerinin enflasyonun seyri ve ekonomik aktiviteye ilişkin yeni verileri değerlendirmesi bekleniyor. Fed Guvernörü Christopher Waller, enflasyondaki düşüşün devam etmesi halinde mevcut faiz seviyesinin korunmasını destekleyebileceğini, verilerin yeniden bozulması halinde ise faiz artışının gündeme gelebileceğini belirtti. Peki Fed faiz kararı hangi tarihte açıklanacak ve piyasaların faiz beklentisi ne yönde? İşte Fed toplantısının tarihi ve faiz kararına ilişkin son gelişmeler...
FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Fed'in eylül ayı toplantısı 15-16 Eylül 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) iki günlük toplantısının ardından FED faiz kararı 16 Eylül 2026 Çarşamba günü açıklanacak.
FED FAİZ KARARI NE OLACAK?
Fed'in eylül ayındaki faiz kararının ne olacağı henüz kesinleşmiş değil. Merkez bankasının politika faizi şu anda yüzde 3,50-3,75 aralığında bulunuyor.
Fed yetkililerinin son açıklamaları, enflasyonun seyrinin karar üzerinde belirleyici olacağını ortaya koyuyor. Fed Guvernörü Christopher Waller, enflasyondaki iyileşmenin devam etmesi halinde mevcut faiz oranının korunmasından yana olabileceğini açıkladı. Buna karşılık enflasyonun yeniden hızlandığını gösteren verilerin gelmesi halinde faiz artışının gündeme gelebileceğini ifade etti.
FED FAİZİ SABİT Mİ TUTACAK, ARTIRACAK MI?
Fed'in bir sonraki toplantısında faizlerin sabit tutulması ihtimali de bulunuyor. Waller'ın son açıklamalarında, enflasyondaki düşüş eğiliminin devam etmesi halinde mevcut faiz oranının korunmasına destek vereceğini belirtmesi, sabit faiz ihtimalinin önemini artırdı.
Öte yandan Fed Başkanı Kevin Warsh ve bazı Fed yetkilileri enflasyonun hâlâ hedefin üzerinde olduğuna dikkat çekerek daha sıkı para politikası sinyalleri verdi. Bu nedenle faiz indirimi kadar faizlerin sabit tutulması ve faiz artışı ihtimalleri de piyasaların radarında bulunuyor.
2026 FED TOPLANTI TAKVİMİ
Fed'in 2026 yılının geri kalanındaki resmi toplantı tarihleri şöyle:
Eylül: 15-16 Eylül 2026
Ekim: 27-28 Ekim 2026
Aralık: 8-9 Aralık 2026