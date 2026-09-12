FED FAİZİ SABİT Mİ TUTACAK, ARTIRACAK MI?

Fed'in bir sonraki toplantısında faizlerin sabit tutulması ihtimali de bulunuyor. Waller'ın son açıklamalarında, enflasyondaki düşüş eğiliminin devam etmesi halinde mevcut faiz oranının korunmasına destek vereceğini belirtmesi, sabit faiz ihtimalinin önemini artırdı.

Öte yandan Fed Başkanı Kevin Warsh ve bazı Fed yetkilileri enflasyonun hâlâ hedefin üzerinde olduğuna dikkat çekerek daha sıkı para politikası sinyalleri verdi. Bu nedenle faiz indirimi kadar faizlerin sabit tutulması ve faiz artışı ihtimalleri de piyasaların radarında bulunuyor.