Fenerbahçe nasıl tur atlar? Fenerbahçe Lyon'u elerse Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor mu, yenilirse veya berabere kalırsa ne olur?
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Lyon karşısında tur mücadelesi için sahaya çıkıyor. Sarı-lacivertliler, play-off turunun ilk maçında sahasında Lyon ile 1-1 berabere kaldı. Gözler deplasmanda oynanacak rövanş karşılaşmasına çevrilirken Fenerbahçe'nin tur ihtimalleri gündemi meşgul etmeye başladı. Peki, Fenerbahçe nasıl tur atlar, Fenerbahçe Lyon'u elerse Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor mu, yenilirse veya berabere kalırsa ne olur? İşte Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi tur ihtimalleri...
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Lyon'u konuk etti ve mücadele 1-1'lik beraberlikle tamamlandı. Bu sonuçla birlikte iki takım arasındaki tur mücadelesi rövanş maçına taşındı. Fenerbahçe'nin deplasmanda oynayacağı karşılaşmada alacağı sonuç, Şampiyonlar Ligi'ne katılacak takımı belirleyecek. Sarı-lacivertli taraftarlar, özellikle beraberlik ve mağlubiyet halinde tur ihtimallerinin nasıl şekilleneceğini merak ediyor. Peki, Fenerbahçe nasıl tur atlar, Fenerbahçe Lyon'u elerse Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor mu, yenilirse ne olur? İşte Fenerbahçe'nin Lyon karşısındaki tüm tur ihtimalleri...
FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?
Fenerbahçe, Lyon karşısında normal sürede galip gelmesi halinde Şampiyonlar Ligi play-off turunu geçecek. İlk maçın 1-1 sona ermesi nedeniyle rövanşta Fenerbahçe'nin alacağı galibiyet, sarı-lacivertlileri doğrudan Şampiyonlar Ligi'ne taşıyacak.
Fenerbahçe'nin Lyon karşısında normal sürede kazanması durumunda skorun kaç olduğuna bakılmaksızın turu geçen taraf Fenerbahçe olacak.
FENERBAHÇE LYON'U ELERSE ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE GİDİYOR MU?
Fenerbahçe'nin Lyon'u elemesi halinde sarı-lacivertli takım UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanacak. Bunun için rövanş karşılaşmasının normal süresinde rakibinden daha fazla gol atması gerekiyor.
İlk maçın 1-1 tamamlanmasının ardından eşleşmede avantaj sağlayan taraf bulunmuyor. Bu nedenle Fenerbahçe'nin normal sürede alacağı galibiyet tur için yeterli olacak.
FENERBAHÇE LYON'A YENİLİRSE NE OLUR?
Fenerbahçe'nin Lyon karşısında normal sürede mağlup olması halinde turu Fransız ekibi geçecek. Sarı-lacivertlilerin rövanşta rakibine yenilmesi durumunda Şampiyonlar Ligi play-off turundaki mücadelesi sona erecek.
Bu nedenle Fenerbahçe açısından rövanş karşılaşmasında mağlubiyet, tur şansının kaybedilmesi anlamına geliyor.
FENERBAHÇE LYON İLE BERABERE KALIRSA NE OLUR?
Fenerbahçe ile Lyon arasındaki rövanş karşılaşmasının normal süresi beraberlikle tamamlanırsa eşleşme uzatmalara gidecek. Normal sürede iki takım arasındaki eşitliğin bozulmaması halinde 30 dakikalık uzatma bölümü oynanacak.
Uzatmalarda da eşitlik devam ederse turu geçen takım seri penaltı atışları sonucunda belirlenecek. Böylece Fenerbahçe'nin beraberlik halinde de tur şansı devam edecek ancak karşılaşmanın uzatmalara taşınması gerekecek.
FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYONLAR LİGİ TUR İHTİMALLERİ
Fenerbahçe'nin Lyon karşısındaki tur ihtimalleri şu şekilde:
Fenerbahçe kazanırsa: Fenerbahçe turu geçer ve Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanır.
Normal süre berabere biterse: Maç uzatmalara gider.
Uzatmalarda eşitlik bozulmazsa: Tur penaltı atışlarıyla belirlenir.
Fenerbahçe kaybederse: Lyon turu geçer, Fenerbahçe Avrupa Ligi'ne katılır