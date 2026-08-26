Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Lyon'u konuk etti ve mücadele 1-1'lik beraberlikle tamamlandı. Bu sonuçla birlikte iki takım arasındaki tur mücadelesi rövanş maçına taşındı. Fenerbahçe'nin deplasmanda oynayacağı karşılaşmada alacağı sonuç, Şampiyonlar Ligi'ne katılacak takımı belirleyecek. Sarı-lacivertli taraftarlar, özellikle beraberlik ve mağlubiyet halinde tur ihtimallerinin nasıl şekilleneceğini merak ediyor. Peki, Fenerbahçe nasıl tur atlar, Fenerbahçe Lyon'u elerse Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor mu, yenilirse ne olur? İşte Fenerbahçe'nin Lyon karşısındaki tüm tur ihtimalleri...