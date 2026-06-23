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        Haberler Bilgi Spor Filenin Sultanları 3. hafta maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? A Milli Kadın Voleybol Takımı VNL puan durumu 2026

        Filenin Sultanları 3. hafta maçları ne zaman? A Milli Kadın Voleybol Takımı VNL puan durumu 2026

        A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) maratonunda üçüncü hafta heyecanı yaklaşırken gözler Filenin Sultanları'nın oynayacağı kritik karşılaşmalara çevrildi. Voleybolseverler hem üçüncü hafta maç takvimini hem de Filenin Sultanları güncel puan durumunu araştırıyor. Ankara'da oynanan ikinci hafta mücadelelerinde iyi sonuçlar alan Türkiye üçüncü hafta da aynı performansı sergilemek istiyor. Japonya etabında oynanacak karşılaşmalar, Türkiye'nin VNL finallerine katılım yolunda büyük önem taşıyacak. Peki, Filenin Sultanları'nın 3. hafta maçları ne zaman oynanacak? İşte A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın VNL programı ve puan durumundaki son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Haziran 2026 - 22:58 Güncelleme:
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        A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 Milletler Ligi'nin üçüncü haftasında Japonya'da sahne alacak. Milliler, grup aşamasının son haftasında Polonya, ABD, Japonya ve Tayland ile karşı karşıya gelecek. Bu mücadeleler sonunda oluşacak sıralama, VNL finallerine katılacak takımların belirlenmesinde etkili olacak. Türkiye'nin puan tablosundaki konumu voleybolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Filenin Sultanları VNL'de kaçıncı sırada yer alıyor? İşte detaylar...

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        FİLENİN SULTANLARI'NIN 3. HAFTA MAÇLARI NE ZAMAN?

        2026 VNL'nin üçüncü haftasında Filenin Sultanları Japonya'nın Osaka kentinde mücadele edecek. Türkiye'nin programı şu şekilde:

        8 Temmuz 2026: Polonya - Türkiye (06.00)

        10 Temmuz 2026: ABD - Türkiye (07.00)

        11 Temmuz 2026: Japonya - Türkiye (13.20)

        12 Temmuz 2026: Tayland - Türkiye (09.30)

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        2026 FIVB MİLLETLER LİGİ PUAN DURUMU VE TÜRKİYE'NİN SIRALAMASI

        1- Amerika Birleşik Devletleri | 20 puan

        2- Brezilya | 20 puan

        3- İtalya | 18 puan

        4- Polonya | 17 puan

        5- Japonya | 16 puan

        6- Türkiye | 15 puan

        7- Kanada | 15 puan

        8- Çin | 14 puan

        9- Hollanda | 12 puan

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        10- Çekya | 11 puan

        11- Almanya | 11 puan

        12- Belçika | 11 puan

        13- Sırbistan | 10 puan

        14- Tayland | 9 puan

        15- Ukrayna | 6 puan

        16- Bulgaristan | 5 puan

        17- Dominik Cumhuriyeti | 5 puan

        18- Fransa | 4 puan

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        VNL FİNALLERİ NE ZAMAN?

        2026 FIVB Milletler Ligi'nde grup aşamasının ardından finaller etabı Çin'in Makao kentinde düzenlenecek. Turnuvanın final aşaması 22-26 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek ve en başarılı takımlar şampiyonluk mücadelesi verecek.

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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