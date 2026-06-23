Filenin Sultanları 3. hafta maçları ne zaman? A Milli Kadın Voleybol Takımı VNL puan durumu 2026
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) maratonunda üçüncü hafta heyecanı yaklaşırken gözler Filenin Sultanları'nın oynayacağı kritik karşılaşmalara çevrildi. Voleybolseverler hem üçüncü hafta maç takvimini hem de Filenin Sultanları güncel puan durumunu araştırıyor. Ankara'da oynanan ikinci hafta mücadelelerinde iyi sonuçlar alan Türkiye üçüncü hafta da aynı performansı sergilemek istiyor. Japonya etabında oynanacak karşılaşmalar, Türkiye'nin VNL finallerine katılım yolunda büyük önem taşıyacak. Peki, Filenin Sultanları'nın 3. hafta maçları ne zaman oynanacak? İşte A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın VNL programı ve puan durumundaki son durum...
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 Milletler Ligi'nin üçüncü haftasında Japonya'da sahne alacak. Milliler, grup aşamasının son haftasında Polonya, ABD, Japonya ve Tayland ile karşı karşıya gelecek. Bu mücadeleler sonunda oluşacak sıralama, VNL finallerine katılacak takımların belirlenmesinde etkili olacak. Türkiye'nin puan tablosundaki konumu voleybolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Filenin Sultanları VNL'de kaçıncı sırada yer alıyor? İşte detaylar...
FİLENİN SULTANLARI'NIN 3. HAFTA MAÇLARI NE ZAMAN?
2026 VNL'nin üçüncü haftasında Filenin Sultanları Japonya'nın Osaka kentinde mücadele edecek. Türkiye'nin programı şu şekilde:
8 Temmuz 2026: Polonya - Türkiye (06.00)
10 Temmuz 2026: ABD - Türkiye (07.00)
11 Temmuz 2026: Japonya - Türkiye (13.20)
12 Temmuz 2026: Tayland - Türkiye (09.30)
2026 FIVB MİLLETLER LİGİ PUAN DURUMU VE TÜRKİYE'NİN SIRALAMASI
1- Amerika Birleşik Devletleri | 20 puan
2- Brezilya | 20 puan
3- İtalya | 18 puan
4- Polonya | 17 puan
5- Japonya | 16 puan
6- Türkiye | 15 puan
7- Kanada | 15 puan
8- Çin | 14 puan
9- Hollanda | 12 puan
10- Çekya | 11 puan
11- Almanya | 11 puan
12- Belçika | 11 puan
13- Sırbistan | 10 puan
14- Tayland | 9 puan
15- Ukrayna | 6 puan
16- Bulgaristan | 5 puan
17- Dominik Cumhuriyeti | 5 puan
18- Fransa | 4 puan
VNL FİNALLERİ NE ZAMAN?
2026 FIVB Milletler Ligi'nde grup aşamasının ardından finaller etabı Çin'in Makao kentinde düzenlenecek. Turnuvanın final aşaması 22-26 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek ve en başarılı takımlar şampiyonluk mücadelesi verecek.