Gelinim Mutfakta’da haftanın ikinci gününde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Gelinler, en iyi tabağı hazırlayarak kayınvalidelerden ve sunucu Aslı Hünel’den yüksek puan almak için kıyasıya yarışıyor. Gün sonunda en yüksek puanı toplayan gelin, yarım altının sahibi oluyor. Peki, 16 Haziran 2026 Gelinim Mutfakta’da yarım altını kim kazandı? Günün birincisi hangi gelin oldu, puan durumu nasıl şekillendi? İşte merak edilen detaylar...