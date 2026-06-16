Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı? 16 Haziran 2026 Gelinim Mutfakta günün birincisi ve puan durumu
Kanal D'nin ilgiyle takip edilen yarışma programı Gelinim Mutfakta'da haftanın heyecanı devam ediyor. Dört gelinin mutfaktaki rekabeti bugün de izleyicileri ekran başına toplarken, günün sonunda yarım altını kimin kazandığı merak konusu oldu. Kayınvalidelerin gelinlerin hazırladığı tabakları değerlendirdiği yarışmada, sunucu Aslı Hünel de puanlamaya dahil oluyor. Peki, 16 Haziran 2026 Gelinim Mutfakta'da yarım altını kim aldı, günün birincisi hangi gelin oldu? İşte günün puan durumu ve merak edilenler...
Giriş: 16 Haziran 2026 - 16:31 Güncelleme:
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Gelinim Mutfakta’da haftanın ikinci gününde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Gelinler, en iyi tabağı hazırlayarak kayınvalidelerden ve sunucu Aslı Hünel’den yüksek puan almak için kıyasıya yarışıyor. Gün sonunda en yüksek puanı toplayan gelin, yarım altının sahibi oluyor. Peki, 16 Haziran 2026 Gelinim Mutfakta’da yarım altını kim kazandı? Günün birincisi hangi gelin oldu, puan durumu nasıl şekillendi? İşte merak edilen detaylar...
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GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM YARIM ALTIN KAZANDI?
Gelinim Mutfakta’da 16 Haziran Salı günü yapılan puanlama sonucunda rakiplerini geride bırakan Cemile, günün birincisi oldu ve yarım altının sahibi oldu.
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GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 16 HAZİRAN 2026
Cemile: 20 Puan
Tuğba: 19 Puan
Aysun: 14 Puan
Gülden: 10 Puan
Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
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