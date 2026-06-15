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        Haberler Bilgi Magazin Gelinim Mutfakta bugün yarım altını hangi gelin kazandı? 15 Haziran 2026 Pazartesi Gelinim Mutfakta günün birincisi ve puan durumu

        Gelinim Mutfakta bugün yarım altını hangi gelin kazandı? 15 Haziran 2026 Gelinim Mutfakta günün birincisi ve puan durumu

        Gelinim Mutfakta'da haftanın ilk günü rekabet dolu anlara sahne oldu. Yeni yarışmacı Gülden'in programa dahil olmasıyla birlikte Tuğba, Cemile ve Aysun arasındaki yarış daha da hareketlendi. Günün yemeğini en iyi şekilde hazırlamak için mutfağa giren gelinler, kayınvalidelerden yüksek puan alabilmek için tüm hünerlerini sergiledi. Tadım ve puanlama aşamasının ardından haftanın ilk gününde en yüksek puanı toplayan gelin belli oldu. Peki, 15 Haziran 2026 Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu? İşte günün puan durumu ve yarım altını kazanan isim haberimizde...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Haziran 2026 - 16:34 Güncelleme:
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        Kanal D’nin ilgiyle takip edilen yarışma programı Gelinim Mutfakta, haftaya rekabet dozu yüksek bir bölümle başladı. Yeni haftanın ilk gününde gelinler, mutfaktaki hünerlerini sergileyerek hem kayınvalidelerden hem de Aslı Hünel’den en yüksek puanı almaya çalıştı. Gün sonunda yapılan puanlama ise haftanın ilk yarım altınını kazanan ismi ortaya çıkardı. İzleyiciler, yarışmanın ardından “Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu?” ve “15 Haziran Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl şekillendi?” sorularına yanıt aramaya başladı. İşte günün kazananı ve puan tablosuna ilişkin merak edilenler...

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        GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM YARIM ALTIN KAZANDI?

        Gelinim Mutfakta’da 15 Haziran Pazartesi günü haftanın ilk mücadelesi tamamlandı. Gün sonunda yapılan puanlama sonucunda rakiplerini geride bırakan Aysun, günün birincisi olarak yarım altının sahibi oldu.

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        GELİNİM MUTFAKTA 15 HAZİRAN 2026 PUAN DURUMU

        Aysun: 21 Puan

        Tuğba: 16 Puan

        Cemile: 13 Puan

        Gülden: 10 Puan

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        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
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