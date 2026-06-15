Kanal D’nin ilgiyle takip edilen yarışma programı Gelinim Mutfakta, haftaya rekabet dozu yüksek bir bölümle başladı. Yeni haftanın ilk gününde gelinler, mutfaktaki hünerlerini sergileyerek hem kayınvalidelerden hem de Aslı Hünel’den en yüksek puanı almaya çalıştı. Gün sonunda yapılan puanlama ise haftanın ilk yarım altınını kazanan ismi ortaya çıkardı. İzleyiciler, yarışmanın ardından “Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu?” ve “15 Haziran Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl şekillendi?” sorularına yanıt aramaya başladı. İşte günün kazananı ve puan tablosuna ilişkin merak edilenler...