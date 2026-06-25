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        Haberler Bilgi Magazin GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN KAZANANI: Bugün Gelinim Mutfakta kim yarım altın kazandı? 25 Haziran 2026 Gelinim Mutfakta günün birincisi ve puan durumu

        Bugün Gelinim Mutfakta kim yarım altın kazandı? 25 Haziran 2026 Perşembe Gelinim Mutfakta günün birincisi ve puan durumu

        Gelinim Mutfakta'da haftanın dördüncü gününde heyecan yine yükseldi. Yarışmacılar mutfakta en iyi tabağı hazırlamak için tüm hünerlerini sergilerken, kayınvalideler yapılan yemekleri tek tek değerlendirerek puanlarını verdi. Gün sonunda en yüksek puanı alan gelin ile yarım altının sahibi merak konusu oldu. İzleyiciler ise "25 Haziran 2026 Perşembe Gelinim Mutfakta'da kim birinci oldu?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte Gelinim Mutfakta'da günün puan durumu, zirveye çıkan yarışmacı ve en düşük puanı alan isim...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Haziran 2026 - 16:30 Güncelleme:
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        Gelinim Mutfakta’da bugün rekabet kaldığı yerden devam etti. Yarım altın için tezgah başına geçen gelinler, günün yemeğini en iyi şekilde hazırlayarak kayınvalidelerden yüksek puan almaya çalıştı. Tadım aşamasında yapılan değerlendirmelerin ardından yarışmacıların puanları belli oldu. Gün sonunda en yüksek puana ulaşan gelin yarım altının sahibi olurken, en düşük puanı alan isim de izleyiciler tarafından merak edildi. Peki, 25 Haziran 2026 Perşembe günü Gelinim Mutfakta’da kim birinci oldu, yarım altını hangi yarışmacı kazandı? İşte günün puan tablosu ve merak edilen detaylar...

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        GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN YARIM ALTINI KİM KAZANDI?

        Gelinim Mutfakta programında bugün en yüksek puanı alan ve yarım altını kazanan Cemile gelin oldu.

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        GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 25 HAZİRAN 2026

        CEMİLE - 23

        AYSUN - 15

        TUĞBA - 8

        RUKEN - 8

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        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
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