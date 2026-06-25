Gelinim Mutfakta’da bugün rekabet kaldığı yerden devam etti. Yarım altın için tezgah başına geçen gelinler, günün yemeğini en iyi şekilde hazırlayarak kayınvalidelerden yüksek puan almaya çalıştı. Tadım aşamasında yapılan değerlendirmelerin ardından yarışmacıların puanları belli oldu. Gün sonunda en yüksek puana ulaşan gelin yarım altının sahibi olurken, en düşük puanı alan isim de izleyiciler tarafından merak edildi. Peki, 25 Haziran 2026 Perşembe günü Gelinim Mutfakta’da kim birinci oldu, yarım altını hangi yarışmacı kazandı? İşte günün puan tablosu ve merak edilen detaylar...