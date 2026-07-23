Temmuz gecelerinin en çok merak edilen gökyüzü olaylarından biri olan Geyik Dolunayı için geri sayım başladı. Ay’ın tam dolunay evresine ulaşacağı tarih ve saat araştırılırken, bu etkileyici görüntünün Türkiye’den hangi bölgelerde ve ne kadar net izlenebileceği de gündemde yer alıyor. Her yıl temmuz ayında görülen dolunay, Kuzey Amerika’daki erkek geyiklerin yeni boynuzlarının gelişmeye başladığı döneme rastladığı için “Geyik Dolunayı” adıyla anılıyor. Peki Geyik Dolunayı ne zaman gerçekleşecek, gözlem için en uygun saat aralığı hangisi olacak ve Türkiye semalarından görülebilecek mi? İşte temmuz ayının dikkat çeken gökyüzü olayına ilişkin merak edilen ayrıntılar…