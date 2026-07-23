GEYİK DOLUNAYI NE ZAMAN TEMMUZ 2026? Geyik Dolunayı hangi gün, saat kaçta olacak? Temmuz Dolunayı Türkiye'den görülecek mi?
Temmuz ayının sona yaklaşmasıyla birlikte gözler, gökyüzünde izlenecek Geyik Dolunayı'na çevrildi. Ay'ın Dünya'dan tamamen aydınlık görüneceği bu evrenin hangi gün ve saatte gerçekleşeceği araştırılırken, Türkiye'nin farklı noktalarından gözlemlenip gözlemlenemeyeceği de merak konusu oldu. Adını, Kuzey Amerika'daki erkek geyiklerin yeni boynuzlarının gelişmeye başladığı dönemden alan temmuz dolunayı, yılın dikkat çeken gökyüzü olayları arasında gösteriliyor. Peki Geyik Dolunayı ne zaman görülecek, en iyi hangi saatlerde izlenebilecek? İşte doğa olayına ilişkin bilinmesi gerekenler…
Temmuz gecelerinin en çok merak edilen gökyüzü olaylarından biri olan Geyik Dolunayı için geri sayım başladı. Ay’ın tam dolunay evresine ulaşacağı tarih ve saat araştırılırken, bu etkileyici görüntünün Türkiye’den hangi bölgelerde ve ne kadar net izlenebileceği de gündemde yer alıyor. Her yıl temmuz ayında görülen dolunay, Kuzey Amerika’daki erkek geyiklerin yeni boynuzlarının gelişmeye başladığı döneme rastladığı için “Geyik Dolunayı” adıyla anılıyor. Peki Geyik Dolunayı ne zaman gerçekleşecek, gözlem için en uygun saat aralığı hangisi olacak ve Türkiye semalarından görülebilecek mi? İşte temmuz ayının dikkat çeken gökyüzü olayına ilişkin merak edilen ayrıntılar…
TEMMUZ 2026 GEYİK DOLUNAYI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Temmuz ayında yaşanan dolunay, geleneksel olarak “Geyik Dolunayı” adıyla anılıyor.
Bu yıl 29 Temmuz’da Kova burcunda meydana gelecek gökyüzü olayı, hava koşullarının elverişli olması durumunda Türkiye'de sabahın ilk saatlerine kadar izlenebilecek.
GEYİK DOLUNAYI NEDİR, İSMİ NEREDEN GELİYOR?
Geyik Dolunayı (Buck Moon), her yıl Temmuz ayında gerçekleşen dolunaya deniyor. Kuzey Amerika’daki bazı yerli topluluklarında erkek geyiklerin yeni boynuzlarının bu zamanlarda çıktığı gözlemlendiği için bu isim verilmiştir.
Buna göre Geyik Dolunayı adının verilmesinde Dolunayın görünümü veya rengiyle ilgisi bulunmuyor.
GEYİK DOLUNAYININ BURÇLARA NASIL ETKİSİ OLACAK?
Astrolojik yorumlara göre 29 Temmuz 2026’da Kova burcunda gerçekleşecek Geyik Dolunayı; özgürleşme, bireysellik, sosyal çevre, gelecek planları ve değişim temalarını öne çıkarabilir. Kova–Aslan eksenindeki bu dolunayın, kişisel isteklerle toplumsal beklentiler arasında denge kurulmasını gündeme getireceği düşünülüyor.
Burçlara göre genel etkiler şöyle yorumlanıyor:
Koç: Arkadaş çevresi, ekip çalışmaları ve gelecek hedefleriyle ilgili kararlar gündeme gelebilir.
Boğa: Kariyer, statü ve iş hayatında tamamlanma veya yön değişikliği yaşanabilir.
İkizler: Eğitim, seyahat, hukuk ve yurt dışı bağlantılı konularda yeni gelişmeler ortaya çıkabilir.
Yengeç: Ortak para, borç, kredi, miras ve duygusal paylaşımlar öne çıkabilir.
Aslan: İlişkiler, evlilik ve ortaklıklarda önemli kararlar alınabilir.
Başak: Çalışma düzeni, günlük sorumluluklar ve sağlık alışkanlıkları yeniden değerlendirilebilir.
Terazi: Aşk hayatı, çocuklar, hobiler ve yaratıcı çalışmalarla ilgili gelişmeler yaşanabilir.
Akrep: Ev, aile, taşınma ve geçmişten gelen meseleler gündeme gelebilir.
Yay: İletişim, eğitim, kardeşler ve kısa yolculuklarla ilgili sonuçlar alınabilir.
Oğlak: Gelir, harcamalar ve kişisel değerlerle ilgili yeni kararlar verilebilir.
Kova: Kimlik, dış görünüş ve kişisel hedefler konusunda güçlü bir farkındalık oluşabilir.
Balık: Dinlenme, iç dünyaya yönelme ve geçmişte kalan konuları kapatma ihtiyacı artabilir.