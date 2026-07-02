Golda Gıda halka arz sonuçları açıklandı mı? Golda Gıda kaç lot verir, borsada ne zaman işlem görecek?
Golda Gıda halka arzında talep toplama işlemleri 1-2 Temmuz tarihleri arasında tamamlandı. Makarna, un, irmik, bakliyat, bisküvi ve gofret faaliyet gösteren şirket 9,20 TL halka arz edildi. Talep toplama işlemlerinin sona ermesinin ardından Golda Gıda halka arz sonuçlarının açıklanacağı tarih katılımcıların gündemini meşgul etmeye başladı. Şirket, halka arz kapsamında toplam 87 milyon 499 bin 998 lot payı satışa sundu. Peki, Golda Gıda halka arz sonuçları açıklandı mı, Golda Gıda kaç lot verdi? İşte Golda Gıda halka arz sonuçlarının açıklanacağı tarih...
Golda Gıda halka arzında talep toplama işlemleri tamamlanırken yatırımcılar sonuçların açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Yaklaşık 805 milyon TL büyüklüğündeki halka arzın ardından dağıtılacak lot sayısı da en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Yaklaşık 805 milyon TL büyüklüğe sahip olması beklenen halka arz, eşit dağıtım yöntemiyle gerçekleştirildi. Peki, Golda Gıda halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, Golda Gıda kaç lot verdi? İşte Golda Gıda'nın borsada işlem göreceği tarih...
GOLDA GIDA HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Golda Gıda halka arz sonuçları açıklandı. Halka arz sonuçlarına göre kişi başı maksimum 132 lot (1215 TL) düştü.
GOLDA GIDA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?
Golda Gıda'nın işlem göreceği tarih henüz belli olmadı. Resmi açıklama gelmesi durumunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.