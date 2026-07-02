Golda Gıda halka arzında talep toplama işlemleri tamamlanırken yatırımcılar sonuçların açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Yaklaşık 805 milyon TL büyüklüğündeki halka arzın ardından dağıtılacak lot sayısı da en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Yaklaşık 805 milyon TL büyüklüğe sahip olması beklenen halka arz, eşit dağıtım yöntemiyle gerçekleştirildi. Peki, Golda Gıda halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, Golda Gıda kaç lot verdi? İşte Golda Gıda'nın borsada işlem göreceği tarih...