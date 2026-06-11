Gram altın fiyatı 11 Haziran 2026: Gram altın bugün ne kadar? Altında sert düşüş!
Altın piyasasında hareketlilik sürüyor. ABD'nin İran'a yönelik yeni saldırıları sonrası Orta Doğu'da yükselen gerilim, güvenli liman talebini artırırken altın fiyatlarında da dalgalı bir görünüm ortaya çıktı. Küresel piyasalardaki belirsizlik yatırımcıların odağını yeniden değerli metallere çevirirken, vatandaşlar da gram altın ve çeyrek altın fiyatlarındaki son durumu yakından takip ediyor. Peki, 11 Haziran 2026 Perşembe günü altın ne kadar oldu? İşte güncel altın fiyatları...
Jeopolitik risklerin artmasıyla birlikte altın fiyatları yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor. ABD ile İran arasında tırmanan gerilim küresel piyasalarda endişeleri artırırken, güvenli liman olarak görülen altına olan ilgi de yükseldi. Yaşanan gelişmelerin ardından "Gram altın bugün kaç TL?" ve "Çeyrek altın ne kadar?" soruları yoğun şekilde araştırılıyor. İşte 11 Haziran 2026 Perşembe gününe ait güncel altın fiyatları listesi...
GRAM ALTIN FİYATI
6.058,5160
6.059,3030
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
4.079,61
4.080,64
ÇEYREK ALTIN FİYATI
9.690,6700
9.904,3500
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
38.765,0500
39.497,0300
TAM ALTIN FİYATI
39.678,00
40.223,00
YARIM ALTIN FİYATI
19.285,92
19.772,54
ZİYNET ALTINI FİYATI
38.692,75
39.424,14
ATA ALTIN FİYATI
41.304,62
42.346,47
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
3.326,79
4.501,84
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
5.550,29
5.828,85
GREMSE ALTIN FİYATI
98.843,00
100.404,00