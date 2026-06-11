Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi GRAM ALTIN FİYATI 11 HAZİRAN 2026: Gram altın bugün ne kadar? Altında sert düşüş! Altın alış-satış fiyatı ne kadar oldu? - Son dakika altın

        Gram altın fiyatı 11 Haziran 2026: Gram altın bugün ne kadar? Altında sert düşüş!

        Altın piyasasında hareketlilik sürüyor. ABD'nin İran'a yönelik yeni saldırıları sonrası Orta Doğu'da yükselen gerilim, güvenli liman talebini artırırken altın fiyatlarında da dalgalı bir görünüm ortaya çıktı. Küresel piyasalardaki belirsizlik yatırımcıların odağını yeniden değerli metallere çevirirken, vatandaşlar da gram altın ve çeyrek altın fiyatlarındaki son durumu yakından takip ediyor. Peki, 11 Haziran 2026 Perşembe günü altın ne kadar oldu? İşte güncel altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Haziran 2026 - 07:32 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Jeopolitik risklerin artmasıyla birlikte altın fiyatları yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor. ABD ile İran arasında tırmanan gerilim küresel piyasalarda endişeleri artırırken, güvenli liman olarak görülen altına olan ilgi de yükseldi. Yaşanan gelişmelerin ardından "Gram altın bugün kaç TL?" ve "Çeyrek altın ne kadar?" soruları yoğun şekilde araştırılıyor. İşte 11 Haziran 2026 Perşembe gününe ait güncel altın fiyatları listesi...

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        6.058,5160

        6.059,3030

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        4.079,61

        4.080,64

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        9.690,6700

        9.904,3500

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        38.765,0500

        39.497,0300

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        39.678,00

        40.223,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        19.285,92

        19.772,54

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        38.692,75

        39.424,14

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        41.304,62

        42.346,47

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        3.326,79

        4.501,84

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        5.550,29

        5.828,85

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        98.843,00

        100.404,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        ÖNERİLEN VİDEO

        Aracınızın teknolojisi yeniyse tam kasko yapılmalı

        Marmara Üniversitesi Finansal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gökhan Işıl, kasko sigortasının tam veya daha ucuz olan muafiyetli kasko olup olmayacağına karar verirken aracınızın teknolojik donanıma bakılması gerektiğini belirterek "Eğer teknoloji yeniyse muadil ürün orijinalinin sağladığı...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 22 gözaltı!
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 22 gözaltı!
        ABD'den İran'a saldırı!
        ABD'den İran'a saldırı!
        Trump: Anlaşma olmazsa saldırılar şiddetli şekilde sürecek
        Trump: Anlaşma olmazsa saldırılar şiddetli şekilde sürecek
        İran Hürmüz Boğazı'nı kapattı, petrol fiyatı yükseldi
        İran Hürmüz Boğazı'nı kapattı, petrol fiyatı yükseldi
        BYD için şimdi cevap verme zamanı
        BYD için şimdi cevap verme zamanı
        Bodrumda ölü bulunmuştu... Katili çok tanıdık!
        Bodrumda ölü bulunmuştu... Katili çok tanıdık!
        Pilot 17 yıl boyunca sahte lisansla binlerce yolcuyu taşımış!
        Pilot 17 yıl boyunca sahte lisansla binlerce yolcuyu taşımış!
        Aynur Kanbur'un öldürülmesinde kan donduran iddia! Cinayet planı cezaevinde!
        Aynur Kanbur'un öldürülmesinde kan donduran iddia! Cinayet planı cezaevinde!
        Gökkuşağı değil ay kuşağı!
        Gökkuşağı değil ay kuşağı!
        15 yaşında öldürülmüştü... "Ağabey" husumeti...
        15 yaşında öldürülmüştü... "Ağabey" husumeti...
        Günlerce aranan Dünya Kupası’nı bir köpek buldu!
        Günlerce aranan Dünya Kupası’nı bir köpek buldu!
        Gizemli arkadaş
        Gizemli arkadaş
        Curaçaolular kimlerdir?
        Curaçaolular kimlerdir?
        "Ozan beyefendilik göstermiş"
        "Ozan beyefendilik göstermiş"
        Sağanak yağmur ve fırtına uyarıları!
        Sağanak yağmur ve fırtına uyarıları!
        Bu yıl ortalama ücret zammı ne oldu?
        Bu yıl ortalama ücret zammı ne oldu?
        AI yüzünden işsizlik endişesi büyüyor!
        AI yüzünden işsizlik endişesi büyüyor!
        Eski nişanlıdan yeni açıklama
        Eski nişanlıdan yeni açıklama
        Icardi'den 2 yıllık talep!
        Icardi'den 2 yıllık talep!
        Galatasaray'a Fransız dinamo!
        Galatasaray'a Fransız dinamo!