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        Haberler Bilgi Ekonomi HAFTA SONU ALTIN FİYATLARI 14 GAZİRAN 2026 PAZAR: Gram altın, çeyrek altın bugün ne kadar? Altında son durum ne?

        Hafta sonu altın fiyatları 14 Haziran 2026 Pazar: Gram altın, çeyrek altın bugün ne kadar? Altında son durum ne?

        Gram altın 6 bin TL seviyelerinde dalgalı bir seyir izlerken, çeyrek altın fiyatlarında yeniden yukarı yönlü hareket dikkat çekiyor. 14 Haziran 2026 Pazar günü itibarıyla altın piyasasındaki güncel görünüm yatırımcıların yakın takibinde. İşte son fiyatlar ve piyasada öne çıkan gelişmeler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Haziran 2026 - 09:03 Güncelleme:
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        1

        Gram altın fiyatları 14 Haziran 2026 Pazar günü ekonomi gündeminin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. İç ve dış piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle şekillenen altın fiyatları, yatırımcıların ve birikimlerini altınla değerlendiren vatandaşların radarında bulunuyor. Peki gram altın bugün kaç TL'den işlem görüyor? İşte güncel altın fiyatlarında son durum...

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        6.276,26

        6.277,08

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        4.218,22

        4.220,43

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        10.042,02

        10.263,02

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        40.168,07

        40.926,56

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        41.089,00

        41.598,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        20.021,27

        20.526,05

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        40.168,07

        40.926,56

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        41.630,58

        42.689,68

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        3.448,34

        4.638,65

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        5.747,79

        6.028,80

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        102.359,00

        103.835,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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