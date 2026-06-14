Hafta sonu altın fiyatları 14 Haziran 2026 Pazar: Gram altın, çeyrek altın bugün ne kadar? Altında son durum ne?
Gram altın 6 bin TL seviyelerinde dalgalı bir seyir izlerken, çeyrek altın fiyatlarında yeniden yukarı yönlü hareket dikkat çekiyor. 14 Haziran 2026 Pazar günü itibarıyla altın piyasasındaki güncel görünüm yatırımcıların yakın takibinde. İşte son fiyatlar ve piyasada öne çıkan gelişmeler…
Gram altın fiyatları 14 Haziran 2026 Pazar günü ekonomi gündeminin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. İç ve dış piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle şekillenen altın fiyatları, yatırımcıların ve birikimlerini altınla değerlendiren vatandaşların radarında bulunuyor. Peki gram altın bugün kaç TL'den işlem görüyor? İşte güncel altın fiyatlarında son durum...
GRAM ALTIN FİYATI
6.276,26
6.277,08
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
4.218,22
4.220,43
ÇEYREK ALTIN FİYATI
10.042,02
10.263,02
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
40.168,07
40.926,56
TAM ALTIN FİYATI
41.089,00
41.598,00
YARIM ALTIN FİYATI
20.021,27
20.526,05
ZİYNET ALTINI FİYATI
40.168,07
40.926,56
ATA ALTIN FİYATI
41.630,58
42.689,68
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
3.448,34
4.638,65
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
5.747,79
6.028,80
GREMSE ALTIN FİYATI
102.359,00
103.835,00