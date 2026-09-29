Gram altın ve çeyrek altında sert düşüş! Altın fiyatları yükselecek mi? 29 Eylül 2026 güncel altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatlarında haftanın ikinci işlem gününde düşüş baskısı devam ediyor. ABD tahvil getirilerindeki yükseliş ve Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentiler, faiz getirisi bulunmayan altının cazibesini azaltırken petrol fiyatlarındaki artış da enflasyon endişelerini güçlendiriyor. Piyasalar bu hafta açıklanacak ABD ekonomik verilerini ve Fed'den gelecek mesajları yakından takip ediyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, 29 Eylül 2026 Salı canlı Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatında son durum…