Gram altın ve çeyrek altında sert düşüş! Altın fiyatları yükselecek mi? 29 Eylül 2026 güncel altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Altın fiyatları, haftanın ikinci işlem gününde düşüşünü sürdürüyor. Küresel piyasalardaki satış baskısıyla geri çekilen ons altın 4 bin 125 dolar seviyesinde seyrederken gram altın 6 bin 500 TL, çeyrek altın ise 10 bin 500 TL civarında işlem görüyor. Yatırımcıların gözü, altın fiyatlarında düşüşün devam edip etmeyeceğine çevrildi. Peki, altın fiyatları yükselir mi, düşer mi? İşte, 29 Eylül 2026 altın fiyatları alış-satış kuru hakkında merak edilenler…
Altın fiyatlarında haftanın ikinci işlem gününde düşüş baskısı devam ediyor. ABD tahvil getirilerindeki yükseliş ve Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentiler, faiz getirisi bulunmayan altının cazibesini azaltırken petrol fiyatlarındaki artış da enflasyon endişelerini güçlendiriyor. Piyasalar bu hafta açıklanacak ABD ekonomik verilerini ve Fed'den gelecek mesajları yakından takip ediyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, 29 Eylül 2026 Salı canlı Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatında son durum…
ALTIN FİYATLARI NEDEN DÜŞÜYOR?
Altındaki düşüşte ABD tahvil getirilerindeki yükseliş etkili oluyor. 10 yıllık tahvil faizinin artması, faiz getirisi bulunmayan altına olan ilgiyi azaltıyor. Ons altın 28 Eylül'de yüzde 4'e yakın gerileyerek 4 bin 111 dolara kadar indi.
Petrol fiyatlarındaki yükseliş de enflasyon beklentilerini artırıyor. Bu durum, Fed'in faizleri daha uzun süre yüksek tutabileceği beklentisiyle altın üzerinde baskı oluşturuyor.
ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ, YÜKSELECEK Mİ?
Altının kısa vadeli yönünde bu hafta açıklanacak ABD verileri belirleyici olacak. ADP istihdam verisi, PCE enflasyonu ve tarım dışı istihdam rakamları yakından takip edilecek.
Güçlü ekonomik veriler faizlerin yüksek kalacağı beklentisini artırırsa altındaki baskı sürebilir. Faiz beklentilerinin gevşemesi ve tahvil getirilerinin düşmesi ise fiyatları destekleyebilir.
ALTINDA GÖZLER FED VE ABD VERİLERİNDE
Piyasalar, ABD'den gelecek ekonomik veriler ile Fed'in faiz politikasına ilişkin mesajlara odaklandı. Dolar ve tahvil getirilerindeki hareketler ons altının seyrinde etkili oluyor.
29 Eylül itibarıyla ons altın 4 bin 100 doların üzerinde bulunurken gram altın 6 bin 500 TL bandında hareket ediyor. Yurt içinde gram ve çeyrek altının fiyatında ons altının yanı sıra dolar/TL kuru da belirleyici oluyor.
GRAM ALTIN
6.515,96
6.516,77
ONS ALTIN FİYATI NE KADAR?
4.134,44
4.135,17
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
10.426,72
10.656,10
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
41.697,98
42.485,88
YARIM ALTIN FİYATI
20.783,94
21.308,21
TAM ALTIN FİYATI
43.206,00
43.719,00
ZİYNET ALTINI FİYATI
41.697,98
42.485,88
ATA ALTIN FİYATI
43.259,43
44.359,53
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
3.632,34
4.861,15
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
6.046,80
6.286,90