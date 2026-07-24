GÜNÜN DEPREMLERİ SON DAKİKA || 24 Temmuz deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?
AFAD ile Kandilli Rasathanesi'nin anlık olarak paylaştığı son deprem verileri, 24 Temmuz 2026 Cuma günü de vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Gün içerisinde hissedilen sarsıntıların ardından "Az önce deprem mi oldu?", "Son deprem nerede gerçekleşti?", "Kaç büyüklüğünde deprem oldu?" soruları araştırılıyor. Türkiye'nin farklı noktalarında meydana gelen depremlere ilişkin merkez üssü, büyüklük, derinlik ve saat bilgileri AFAD ile Kandilli'nin güncel son depremler listesinde anbean yayımlanmaya devam ediyor. İşte 24 Temmuz 2026 son dakika deprem listesi...
Türkiye'de meydana gelen son depremler, 24 Temmuz 2026 Cuma günü de gündemdeki yerini koruyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak güncellenen deprem listeleri sayesinde yurt genelinde yaşanan sarsıntıların büyüklüğü, merkez üssü, derinliği ve gerçekleşme saati takip edilebiliyor. Özellikle deprem hisseden vatandaşlar "Az önce nerede deprem oldu?" ve "Son dakika deprem kaç büyüklüğündeydi?" sorularına yanıt ararken, en güncel veriler resmi kurumların yayımladığı son depremler ekranında paylaşılmayı sürdürüyor. İşte 24 Temmuz 2026 AFAD ve Kandilli son depremler listesi...
AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU? 24 TEMMUZ SON DEPREMLER
Türkiye'nin farklı bölgelerinde meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak yayımlanmaya devam ediyor. "Az önce deprem mi oldu?", "Nerede deprem oldu?" sorularına yanıt arayan vatandaşlar, güncel deprem verilerini yakından takip ediyor. Son depremler listesinde yaşanan sarsıntıların büyüklüğü, merkez üssü, derinliği ve gerçekleşme saati gibi ayrıntılara anlık olarak ulaşılabiliyor.
24 TEMMUZ 2026 SON DAKİKA DEPREM LİSTESİ