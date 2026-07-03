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        Haberler Bilgi Magazin Hızlı ve Öfkeli 6 filmi konusu ve oyuncuları: Hızlı ve Öfkeli 6 ne zaman vizyona girdi?

        Hızlı ve Öfkeli 6 filmi konusu ve oyuncuları: Hızlı ve Öfkeli 6 ne zaman vizyona girdi?

        Aksiyon serisinin sevilen yapımlarından Hızlı ve Öfkeli 6, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Filmi kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler Hızlı ve Öfkeli 6 konusu, oyuncu kadrosunu yayın saati öncesinde mercek altına aldı. Justin Lin'in yönetmen koltuğunda oturduğu yapım, serinin en çok izlenen filmleri arasında yer alıyor. Vin Diesel ve Paul Walker'ın başrollerini paylaştığı film, yüksek tempolu aksiyon sahneleriyle dikkat çekiyor. Peki, Hızlı ve Öfkeli 6 filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman çekildi? İşte Hızlı ve Öfkeli 6 filmi konusu ve oyuncuları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Temmuz 2026 - 19:47 Güncelleme:
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        2013 yılında vizyona giren Hızlı ve Öfkeli 6, 3 Temmuz Cuma akşamı televizyon ekranlarında sinemaseverlerin karşısına çıkıyor. Aksiyon ve macerayı bir araya getiren yapım, güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikâyesiyle öne çıkıyor. Film, dünya genelinde büyük gişe başarısı elde ederek serinin en dikkat çeken yapımları arasında gösterildi. Peki, Hızlı ve Öfkeli 6 ne zaman çekildi, oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor? İşte filme dair tüm ayrıntılar...

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        HIZLI VE ÖFKELİ 6 FİLMİ KONUSU NEDİR?

        Dom ve Brian'ın Rio soygunu oldukça kilit bir ismin çetesini çökertip, ekibe 100 milyon dolar kazandırdığından beri, paraya para demeyen kahramanlarımız dünyanın tadını çıkartıyordu. Fakat bir yandan da eve dönmek ve kaçmadan, saklanmadan yaşamak arzusu içlerini kemiriyordu.

        Ne kadar çok paraları olsa da, aileden ve yuvadan uzak hayat bir süre sonra zor gelir. Bu arada Hobbs dünyada 12 ülkeye yayılmış bir suç organizasyonu araştırmaya başlar. Bu örgüt her biri birer ölüm makinesi olan paralı askerlerden oluşmaktadır; ve örgütün ikinci lideriyse Dom’un öldüğünü sandığı eski aşkı Letty’den başkası değildir! Adamlarla kapışmanın tek yolu onları kendi seviyelerine yani sokaklara çekmektir.

        Hobbs, Dom'a takımını Londra'da yeniden toplamasını teklif eder, karşılığındaysa haklarındaki tüm dava dosyaları ve suçlamalar düşürülüp eve geri dönmeyi, ailelerine kavuşmayı vadeder.

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        HIZLI VE ÖFKELİ 6 OYUNCULARI KİMLER?

        Filmin başlıca oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyor:

        Vin Diesel – Dominic Toretto

        Paul Walker – Brian O'Conner

        Dwayne Johnson – Luke Hobbs

        Michelle Rodriguez – Letty Ortiz

        Jordana Brewster – Mia Toretto

        Tyrese Gibson – Roman Pearce

        Chris "Ludacris" Bridges – Tej Parker

        Sung Kang – Han

        Gal Gadot – Gisele Yashar

        Luke Evans – Owen Shaw

        Gina Carano – Riley Hicks

        Elsa Pataky – Elena Neves

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        HIZLI VE ÖFKELİ 6 NEREDE ÇEKİLDİ?

        Filmin çekimleri başta İngiltere'nin Londra kenti olmak üzere İspanya ve farklı Avrupa lokasyonlarında gerçekleştirildi. Aksiyon sahneleri, tank kovalamacası ve uçak pisti sekansı gibi unutulmaz bölümlerle dikkat çeken film, serinin en büyük prodüksiyonlarından biri olarak kabul ediliyor.

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