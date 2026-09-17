İBB öğrenci abonmanı 1 TL mi oldu? 2026 İstanbulkart 1 TL öğrenci abonmanı ne zaman başlayacak, kimler yararlanabilecek?
İBB öğrenci abonmanı 1 TL uygulaması için geri sayım başladı. İstanbulkart tarafından duyurulan kampanya kapsamında 29 yaş altındaki öğrenciler, belirlenen tarihler arasında öğrenci abonmanını bir defaya mahsus 1 TL karşılığında satın alabilecek. İşte, 2026 İstanbulkart 1 TL öğrenci abonmanı başvuru tarihi ve şartları hakkında merak edilenler…
İstanbul'da toplu taşıma kullanan öğrencilerin yakından takip ettiği öğrenci abonmanı uygulamasında yeni dönem başlıyor. İBB tarafından hayata geçirilen kampanya kapsamında, belirlenen şartları taşıyan öğrenciler öğrenci abonmanından 1 TL karşılığında yararlanabilecek. Uygulamanın başlangıç tarihi ve başvuru koşulları İstanbulkart tarafından açıklandı. Peki, 1 TL öğrenci abonmanı ne zaman başlayacak, kimler yararlanabilecek ve başvuru nasıl yapılacak? İşte, 1 TL İBB öğrenci abonmanına ilişkin detaylar…
İBB ÖĞRENCİ ABONMANI 1 TL Mİ?
İstanbulkart tarafından yapılan duyuruya göre 21 Eylül 2026 ile 17 Ekim 2026 tarihleri arasında 29 yaş altındaki öğrenciler, öğrenci abonmanını bir defaya mahsus 1 TL karşılığında satın alabilecek.
Kampanya yalnızca belirtilen tarihler arasında gerçekleştirilecek abonman yüklemelerini kapsayacak. Öğrencilerin uygulamadan yararlanabilmesi için İstanbulkart sisteminde öğrenci statülerinin aktif olması gerekiyor.
1 TL ÖĞRENCİ ABONMANI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
1 TL öğrenci abonmanı kampanyası 21 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak. Uygulama 17 Ekim 2026 Cumartesi günü sona erecek.
Kampanya kapsamında satın alınan abonman, yükleme tarihinden itibaren geçerli olacak. Öğrenciler kampanyadan bir kez yararlanabilecek.
1 TL ÖĞRENCİ ABONMANINDAN KİMLER YARARLANABİLİR?
İstanbulkart'ın duyurusuna göre kampanyadan 29 yaş altındaki öğrenciler yararlanabilecek. Öğrencilerin İstanbulkart sisteminde aktif öğrenci statüsüne sahip olması gerekiyor.
MEB'e bağlı eğitim kurumlarında öğrenim gören öğrenciler ile YÖK'e bağlı üniversitelerde eğitimine devam eden öğrenciler, mevcut öğrenci kartı koşulları kapsamında uygulamadan yararlanabilecek.
Açık öğretim öğrencileri için ise İstanbulkart'ın öğrenci kartı kullanımına ilişkin mevcut şartlar geçerli olacak.
İSTANBULKART ÖĞRENCİ ABONMANI NASIL YAPILIR?
Öğrenci İstanbulkart sahipleri, abonman yükleme işlemlerini İstanbulkart'ın dijital kanalları üzerinden gerçekleştirebiliyor. İstanbulkart Mobil uygulaması üzerinden kart işlemleri takip edilebilirken, gerekli durumlarda İstanbulkart'ın resmi internet sitesi üzerinden de başvuru ve kart işlemleri yapılabiliyor.
İlk kez öğrenci İstanbulkart çıkaracak kişilerin ise öncelikle öğrenci kartı başvurusunu tamamlaması gerekiyor. Kart başvurusu ve öğrenci statüsünün doğrulanmasının ardından abonman işlemi gerçekleştirilebiliyor.
MEVCUT ABONMANI OLANLAR 1 TL'LİK KAMPANYADAN YARARLANABİLECEK Mİ?
Mevcut öğrenci abonmanı devam eden öğrenciler, abonmanlarının kullanım süresi sona ermeden yeni abonman yükleyemeyecek. Abonmanı devam eden öğrencilerin mevcut kullanım süresinin tamamlanmasının ardından kampanya tarihleri içerisinde 1 TL'lik uygulamadan yararlanması mümkün olacak.