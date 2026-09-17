İBB öğrenci abonmanı 1 TL mi oldu? 2026 İstanbulkart 1 TL öğrenci abonmanı ne zaman başlayacak, kimler yararlanabilecek?

İstanbul'da toplu taşıma kullanan öğrencilerin yakından takip ettiği öğrenci abonmanı uygulamasında yeni dönem başlıyor. İBB tarafından hayata geçirilen kampanya kapsamında, belirlenen şartları taşıyan öğrenciler öğrenci abonmanından 1 TL karşılığında yararlanabilecek. Uygulamanın başlangıç tarihi ve başvuru koşulları İstanbulkart tarafından açıklandı. Peki, 1 TL öğrenci abonmanı ne zaman başlayacak, kimler yararlanabilecek ve başvuru nasıl yapılacak? İşte, 1 TL İBB öğrenci abonmanına ilişkin detaylar…