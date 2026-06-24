Facebook ve Instagram çöktü mü? Instagram neden açılmıyor? 23 Haziran Çarşamba Instagram ne zaman düzelecek?
Instagram, Facebook ve WhatsApp 23 Haziran tarihinde yaşanan erişim sorunları nedeniyle gündem geldi. Dünyanın birçok bölgesinden kullanıcılar uygulamalarda akış yenileme, mesaj gönderme ve oturum açma problemleri yaşadıklarını bildirdi. Özellikle Instagram ve WhatsApp'ta meydana gelen kesintiler kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Kullanıcılar, sorunun kendi internet bağlantılarından mı yoksa platform kaynaklı mı olduğunu araştırmaya başladı. Meta bünyesindeki uygulamalarda zaman zaman küresel veya bölgesel erişim problemleri yaşanabiliyor. Resmi açıklamaların gelip gelmediği ve hizmetlerin ne zaman normale döneceği de merak ediliyor. Peki, Instagram çöktü mü, Facebook, Instagram ve WhatsApp neden açılmıyor? İşte erişim sorunlarına ilişkin son durum...
23 Haziran günü Instagram, Facebook ve WhatsApp'ta yaşanan erişim problemleri milyonlarca kullanıcının gündemine oturdu. Bazı kullanıcılar uygulamalara giriş yapamadığını belirtirken, bazıları ise mesaj gönderme ve içerik görüntüleme sorunları yaşadığını ifade etti. Kesintilerin ardından gözler Meta'dan gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. Peki, Instagram ne zaman düzelecek? İşte Instagram, Facebook ve WhatsApp'taki son durum...
INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?
23 Haziran tarihinde çok sayıda kullanıcı Instagram'da erişim problemi yaşadığını bildirdi. Kullanıcılardan gelen geri bildirimlerde uygulamanın yenilenmemesi, gönderilerin yüklenmemesi ve hesaplara giriş yapılamaması gibi sorunlar öne çıktı.
Sorunun bazı bölgelerde daha yoğun hissedildiği belirtilirken, erişim probleminin kapsamı hakkında resmi kaynaklardan gelecek açıklamalar takip ediliyor.
FACEBOOK VE WHATSAPP NEDEN AÇILMIYOR?
Meta çatısı altında hizmet veren Facebook ve WhatsApp'ta da benzer erişim sorunları yaşandığı yönünde bildirimler paylaşıldı. Kullanıcılar özellikle mesaj gönderme, medya yükleme ve uygulamaya bağlanma aşamalarında sorunlarla karşılaştıklarını ifade etti.
Bu tür kesintiler genellikle sunucu kaynaklı teknik arızalar, bakım çalışmaları veya ağ altyapısındaki sorunlardan kaynaklanabiliyor.
INSTAGRAM NE ZAMAN DÜZELECEK?
Instagram'ın ne zaman tamamen normale döneceğine ilişkin resmi bir tarih veya saat bilgisi bulunmuyor. Teknik ekiplerin olası sorunu gidermek için çalışmalarını sürdürdüğü tahmin edilirken, platformdan yapılacak açıklamalar yakından takip ediliyor.
Uzmanlar, kullanıcıların uygulamayı kaldırıp yeniden yüklemek yerine öncelikle resmi açıklamaları beklemesini öneriyor.
META'DAN AÇIKLAMA GELDİ Mİ?
Erişim problemlerinin ardından kullanıcılar Meta tarafından yapılacak açıklamalara odaklandı. Şirketin resmi durum sayfaları ve sosyal medya hesapları üzerinden yapılacak duyuruların sorunun kaynağı ve çözüm süreci hakkında bilgi vermesi bekleniyor.
Sorunun küresel çapta mı yoksa belirli bölgelerle sınırlı mı olduğu da yapılacak açıklamalarla netlik kazanacak.
KULLANICILAR NELERE DİKKAT ETMELİ?
Erişim sorunları yaşandığında kullanıcıların internet bağlantılarını kontrol etmeleri, uygulamanın güncel sürümünü kullandıklarından emin olmaları ve resmi kaynaklardan gelen duyuruları takip etmeleri öneriliyor.
Sorun platform kaynaklıysa, hizmetlerin yeniden normale dönmesi teknik çalışmaların tamamlanmasının ardından mümkün olacak.