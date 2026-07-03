İntercity halka arz sonuçları açıklandı mı? Ekim Turizm (EKIM) kaç lot verdi?
Ekim Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş. halka arzında talep toplama süreci 1, 2 ve 3 Temmuz tarihlerinde tamamlandı. İntercity markasıyla faaliyet gösteren şirketin halka arzına katılan yatırımcılar hesaplarına kaç lot düştüğünü araştırıyor. Halka arz kapsamında paylar 30,26 TL sabit fiyatla yatırımcılara sunuldu. Toplam 162 milyon lotun satışa çıkarıldığı halka arzın büyüklüğü yaklaşık 4,9 milyar TL olarak hesaplandı. Peki, İntercity halka arz sonuçları açıklandı mı? Ekim Turizm (EKIM) kaç lot verdi? İşte Ekim Turizm halka arz sonuçları, lot dağıtımı ve EKIM hissesinin borsada işlem göreceği tarihe ilişkin son bilgiler...
Ekim Turizm halka arzında talep toplama işlemlerinin sona ermesiyle birlikte yatırımcılar sonuçların açıklanacağı tarihi beklemeye başladı. Eşit dağıtım yöntemiyle gerçekleştirilen halka arzda bireysel yatırımcıların hesaplarına kaç lot düşeceği merak konusu oldu. Halka arz sürecini tamamlayan şirketin Borsa İstanbul'da işlem göreceği tarih de yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, İntercity halka arz sonuçları açıklandı mı? Ekim Turizm kaç lot verdi, EKIM borsada ne zaman işlem görecek? İşte Ekim Turizm halka arz sonuçları ve kişi başına düşen lot miktarı...
İNTERCITY HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Ekim Turizm halka arz sonuçları henüz açıklanmadı. Talep toplama sürecinin tamamlanmasının ardından dağıtım sonuçlarının kısa süre içerisinde kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte yatırımcılar kendilerine düşen lot miktarını aracı kurumlar üzerinden görüntüleyebilecek.
EKİM TURİZM KAÇ LOT VERDİ?
Halka arz kapsamında toplam 162 milyon lot yatırımcılara sunuldu. Dağıtım sonuçları henüz açıklanmadığı için kişi başına düşen kesin lot miktarı belli olmadı. Katılımcı sayısının netleşmesiyle birlikte yatırımcı başına dağıtılacak lot sayısı da kesinlik kazanacak.
EKİM TURİZM KAÇ LOT VERİR?
150 Bin katılım ~ 756 Lot (22.876 TL)
250 Bin katılım ~ 454 Lot (13.738 TL)
350 Bin katılım ~ 324 Lot (9.804 TL)
500 Bin katılım ~ 227 Lot (6.869 TL)
700 Bin katılım ~ 162 Lot (4.902 TL)
1.1 Milyon katılım ~ 104 Lot (3.147 TL)
1.6 Milyon katılım ~ 71 Lot (2.148 TL)
2.2 Milyon katılım ~ 52 Lot (1.573 TL)
EKIM BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?
EKIM koduyla işlem görecek payların, halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlaması bekleniyor. Kesin işlem tarihi ise Borsa İstanbul tarafından yayımlanacak resmi duyuru ile netlik kazanacak. Yatırımcılar, işlem tarihini Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ve aracı kurumların duyuruları üzerinden takip edebilecek.
EKİM TURİZM TALEP TOPLAMA İŞLEMLERİ SONA ERDİ!
Şirketin talep toplama işlemleri 1, 2 ve 3 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleşti.