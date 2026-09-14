iOS 27 güncellemesi geldi mi? İOS 27 özellikleri neler, hangi telefon modellerini kapsıyor?
Apple'ın iOS 27 güncellemesi için beklenen gün geldi çattı. Yeni işletim sisteminde sistem genelindeki görsel değişikliklerin yanı sıra günlük kullanılan uygulamalara yönelik önemli yenilikler dikkat çekiyor. iOS 27 ile iPhone'un mevcut en iyi Wi-Fi veya hücresel ağı seçme yeteneği de geliştiriliyor. Peki iOS 27 güncellemesi geldi mi? İOS 27 özellikleri ve gelen yenilikler neler, hangi telefon modellerini kapsıyor?
iOS 27 güncellemesi günün en çok araştırılan konu başlığı oluyor. Apple’ın iOS 27 güncellemesi ile yeni çekilen fotoğraflar arşivine yüzde 70’e kadar daha hızlı yüklenebiliyor. AirDrop üzerinden yapılan dosya aktarımları yüzde 80’e kadar hızlanabiliyor. Apple kullanıcısı telefonlarına gelecek güncellemenin detaylarını ve hangi telefon modellerin, kapsayacağını merak ediyor. Peki iOS 27 güncellemesi geldi mi? İOS 27 özellikleri neler, hangi telefon modellerini kapsıyor?
İOS 27 GÜNCELLEMESİ ÇIKTI MI?
Apple, iOS 27’yi 14 Eylül 2026 Pazartesi günü yayınlıyor. ABD Pasifik saatiyle (PT) 10.00'da güncellemeleri erişime açacak. Bu doğrultuda iOS 27 güncellemesinin Türkiye saatiyle yaklaşık 20.00 civarında indirilmeye sunulması bekleniyor.
İOS 27 YENİLİKLERİ
Yeni Siri AI. Çok daha yetenekli bir yapay zeka asistanı. Her gün daha fazla yardımcı olmak için genişletilmiş akıllı özelliklerle donatıldı.. Daha kapsamlı yanıtlar, günlük dilde iletişim kurma özelliği ve ona özel yeni bir uygulama dikkat çekiyor.
Apple Intelligence, her gün kullandığınız uygulamalara ve deneyimlere kusursuz bir şekilde entegre edildi. Fotoğraf ve görsellerle kendinizi daha iyi ifade edin, Safari ile zamandan tasarruf edin ve çok daha fazlasını gerçekleştirin.
Apple’ın iOS 26 ile kullanıma sunduğu Liquid Glass tasarım dili, iOS 27’de çeşitli görsel iyileştirmelerle devam ediyor. Şirket, ışık kırılmasını daha homojen hale getirirken kontrastı artırarak özellikle metinlerin ve arayüz öğelerinin okunabilirliğini geliştirdi.
iOS 27 ALACAK İPHONE MODELLERİ NELER?
iPhone Duo
iPhone 18 Pro Max
iPhone 18 Pro
iPhone 17 Pro Max
iPhone 17 Pro
iPhone Air
iPhone 17
iPhone 17e
iPhone 16 Pro Max
iPhone 16 Pro
iPhone 16 Plus
iPhone 16
iPhone 16e
iPhone 15 Pro Max
iPhone 15 Pro
iPhone 15 Plus
iPhone 15
iPhone 14 Pro Max
iPhone 14 Pro
iPhone 14 Plus
iPhone 14
iPhone 13 Pro Max
iPhone 13 Pro
iPhone 13
iPhone 13 mini
iPhone 12 Pro Max
iPhone 12 Pro
iPhone 12
iPhone 12 mini
iPhone 11 Pro Max
iPhone 11 Pro
iPhone 11
iPhone SE (2. nesil ve daha yeni modeller)