İOS 27 GÜNCELLEMESİ ÇIKTI MI?

Apple, iOS 27’yi 14 Eylül 2026 Pazartesi günü yayınlıyor. ABD Pasifik saatiyle (PT) 10.00'da güncellemeleri erişime açacak. Bu doğrultuda iOS 27 güncellemesinin Türkiye saatiyle yaklaşık 20.00 civarında indirilmeye sunulması bekleniyor.

İOS 27 YENİLİKLERİ

Yeni Siri AI. Çok daha yetenekli bir yapay zeka asistanı. Her gün daha fazla yardımcı olmak için genişletilmiş akıllı özelliklerle donatıldı.. Daha kapsamlı yanıtlar, günlük dilde iletişim kurma özelliği ve ona özel yeni bir uygulama dikkat çekiyor.

Apple Intelligence, her gün kullandığınız uygulamalara ve deneyimlere kusursuz bir şekilde entegre edildi. Fotoğraf ve görsellerle kendinizi daha iyi ifade edin, Safari ile zamandan tasarruf edin ve çok daha fazlasını gerçekleştirin.

Apple’ın iOS 26 ile kullanıma sunduğu Liquid Glass tasarım dili, iOS 27’de çeşitli görsel iyileştirmelerle devam ediyor. Şirket, ışık kırılmasını daha homojen hale getirirken kontrastı artırarak özellikle metinlerin ve arayüz öğelerinin okunabilirliğini geliştirdi.