İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI: 19 Eylül 2026 Pazar günü İstanbul barajlarında son durum ne, doluluk oranı yüzde kaç oldu?

İstanbul’un su kaynaklarındaki güncel tablo merak konusu olmaya devam ediyor. Yaz döneminin geride kalmasıyla birlikte barajlardaki su seviyeleri yakından takip edilirken, doluluk oranlarındaki değişimler de vatandaşların dikkatini çekiyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 19 Eylül 2026 Cumartesi gününe ait baraj doluluk verilerini açıkladı. Peki İstanbul’daki barajlarda doluluk oranı ne seviyede, su rezervlerinde son durum nasıl? İşte İSKİ verilerine göre 19 Eylül 2026 İstanbul baraj doluluk oranları...