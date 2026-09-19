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        Haberler Bilgi İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI: 19 Eylül 2026 Pazar günü İstanbul barajlarında son durum ne, doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI: 19 Eylül 2026 Pazar günü İstanbul barajlarında son durum ne, doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        İstanbul'daki barajların doluluk seviyesi vatandaşların gündemindeki yerini koruyor. Yaz mevsiminin sona ermesiyle birlikte kentin su kaynaklarındaki son durum yakından izlenirken, barajlardaki doluluk oranları da merak ediliyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 19 Eylül 2026 tarihli güncel baraj doluluk verilerini paylaştı. Peki İstanbul barajlarında son durum nasıl, su seviyeleri yükseldi mi? İşte İSKİ'nin açıkladığı 19 Eylül İstanbul baraj doluluk oranları ve güncel veriler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Eylül 2026 - 10:56 Güncelleme:
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        İstanbul’un su kaynaklarındaki güncel tablo merak konusu olmaya devam ediyor. Yaz döneminin geride kalmasıyla birlikte barajlardaki su seviyeleri yakından takip edilirken, doluluk oranlarındaki değişimler de vatandaşların dikkatini çekiyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 19 Eylül 2026 Cumartesi gününe ait baraj doluluk verilerini açıkladı. Peki İstanbul’daki barajlarda doluluk oranı ne seviyede, su rezervlerinde son durum nasıl? İşte İSKİ verilerine göre 19 Eylül 2026 İstanbul baraj doluluk oranları...

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        İSKİ 19 EYLÜL 2026 BARAJ DOLULUK ORANI

        İSKİ’nin açıkladığı güncel verilere göre, 19 Eylül 2026 Cumartesi günü İstanbul’daki barajların toplam doluluk oranı yüzde 37,79 olarak kayıtlara geçti.

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        İSTANBUL BARAJLARININ GÜNCEL DOLULUK ORANLARI

        Ömerli Barajı: Yüzde 51,9

        Darlık Barajı: Yüzde 56,94

        Elmalı Barajı: Yüzde 65,85

        Terkos Barajı: Yüzde 33,71

        Alibey Barajı: Yüzde 35,3

        Büyükçekmece Barajı: Yüzde 27,36

        Sazlıdere Barajı: Yüzde 21,94

        Istrancalar Barajı: Yüzde 18,54

        Kazandere Barajı: Yüzde 12,9

        Pabuçdere Barajı: Yüzde 4,1

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