Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi İşsizlik maaşı ne kadar oldu? İŞKUR zamlı işsizlik maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

        İşsizlik maaşı ne kadar oldu? İŞKUR zamlı işsizlik maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

        Temmuz ayında açıklanan memur maaş katsayısındaki artışın ardından, İŞKUR tarafından ödenen işsizlik maaşı tutarları da yeniden gündeme geldi. İşsiz kalan ve ödenekten yararlanma hakkı bulunan binlerce vatandaş, güncel ödeme miktarlarını öğrenmek için "İşsizlik maaşı ne kadar oldu 2026?", "İŞKUR işsizlik maaşı kaç TL?" sorularına yanıt arıyor. Peki, 2026 Temmuz itibarıyla işsizlik maaşı en düşük ve en yüksek ne kadar oldu? İşte güncel işsizlik maaşı tutarları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Temmuz 2026 - 11:49 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        İŞKUR işsizlik maaşı 2026 Temmuz dönemi güncel ödeme tutarları, maaş zamlarının ardından yeniden araştırılmaya başlandı. Memur maaş katsayısındaki değişiklikle birlikte işsizlik ödeneğinde yaşanan artış, hak sahiplerinin gündemindeki yerini koruyor. Peki, İŞKUR işsizlik maaşı kaç TL oldu, en düşük ve en yüksek işsizlik ödeneği ne kadar? İşte 2026 Temmuz işsizlik maaşına ilişkin merak edilen tüm detaylar...

        2

        İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR OLDU?

        İşsizlik maaşı hesaplanırken, sigortalının son 4 aylık prime esas kazançları (yani brüt maaşı) esas alınır.

        Temel kural şudur: Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son 4 aylık günlük ortalama brüt kazancının %40'ı olarak hesaplanır. Ancak, bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80'ini geçemez. Ayrıca hesaplanan tutardan sadece binde 7,59 (%0,759) oranında damga vergisi kesintisi yapılır.

        3

        Bununla birlikte işsizlik maaşı alt ve üst sınırı asgari ücret zammıyla birlikte şekilleniyor. Buna göre geçtiğimiz Ocak ayında yapılan zammın ardından en düşük işsizlik maaşı 13 bin 111 TL ve en yüksek işsizlik maaşı ise 26 bin 223 lira oldu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Brezilyalı temizlik işçisinin Türkiye aşkı

        Dünyanın bir ucunda, Brezilya'da temizlik işçisi olarak çalışan Luis Fernando Sanchez, mesaisini bir şova dönüştürdü. Sokak sokak çöp toplayan Sanchez'in en büyük motivasyonu ise Türkçe şarkılar. Habertürk'ten İrem Şimşek'e konuşan Brezilyalı fenomen, Türkiye'ye olan hayranlığını anlattı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Daha az konut, daha çok gelir!
        Daha az konut, daha çok gelir!
        Bakan Gürlek: Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 25 şüpheli yakalandı
        Bakan Gürlek: Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 25 şüpheli yakalandı
        FETÖ'ye 81 ilde dev operasyon: 968 gözaltı
        FETÖ'ye 81 ilde dev operasyon: 968 gözaltı
        ABD'li Senatör Graham'ın ölüm nedeni belli oldu
        ABD'li Senatör Graham'ın ölüm nedeni belli oldu
        BYD 1.265 kişiye yanlış model sattı
        BYD 1.265 kişiye yanlış model sattı
        Yüksek faiz ihtimali altından kaçışa yol açtı
        Yüksek faiz ihtimali altından kaçışa yol açtı
        Haluk Levent gözaltına alındı
        Haluk Levent gözaltına alındı
        Kabine NATO Zirvesi sonrası toplanıyor... İşte masadaki başlıklar
        Kabine NATO Zirvesi sonrası toplanıyor... İşte masadaki başlıklar
        Instagram'daki tartışma yaratan özellikte geri adım
        Instagram'daki tartışma yaratan özellikte geri adım
        ABD İran'a yeni saldırı başlattı, İran karşılık verdi!
        ABD İran'a yeni saldırı başlattı, İran karşılık verdi!
        Otomotiv sanayisinden Avrupa uyarısı
        Otomotiv sanayisinden Avrupa uyarısı
        Brezilya efsanesinden Dünya Kupası ziyaretinde emlak yatırımı
        Brezilya efsanesinden Dünya Kupası ziyaretinde emlak yatırımı
        Trossard’la ilk bölüm tamam!
        Trossard’la ilk bölüm tamam!
        Bodrum'dan Çeşme'ye geçtiler
        Bodrum'dan Çeşme'ye geçtiler
        Macaristan Başbakanı tatilini Türkiye'de yaptı
        Macaristan Başbakanı tatilini Türkiye'de yaptı
        Son arzusunu yerine getiremedi
        Son arzusunu yerine getiremedi
        Ünlü oyuncu evlendi
        Ünlü oyuncu evlendi
        13 - 19 Temmuz haftalık burç yorumları
        13 - 19 Temmuz haftalık burç yorumları
        Burçlar insan olsaydı nasıl giyinirdi?
        Burçlar insan olsaydı nasıl giyinirdi?
        Hepimiz biraz obsesif miyiz?
        Hepimiz biraz obsesif miyiz?