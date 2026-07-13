İşsizlik maaşı ne kadar oldu? İŞKUR zamlı işsizlik maaşı ne kadar, kaç TL oldu?
Temmuz ayında açıklanan memur maaş katsayısındaki artışın ardından, İŞKUR tarafından ödenen işsizlik maaşı tutarları da yeniden gündeme geldi. İşsiz kalan ve ödenekten yararlanma hakkı bulunan binlerce vatandaş, güncel ödeme miktarlarını öğrenmek için "İşsizlik maaşı ne kadar oldu 2026?", "İŞKUR işsizlik maaşı kaç TL?" sorularına yanıt arıyor. Peki, 2026 Temmuz itibarıyla işsizlik maaşı en düşük ve en yüksek ne kadar oldu? İşte güncel işsizlik maaşı tutarları...
İŞKUR işsizlik maaşı 2026 Temmuz dönemi güncel ödeme tutarları, maaş zamlarının ardından yeniden araştırılmaya başlandı. Memur maaş katsayısındaki değişiklikle birlikte işsizlik ödeneğinde yaşanan artış, hak sahiplerinin gündemindeki yerini koruyor. Peki, İŞKUR işsizlik maaşı kaç TL oldu, en düşük ve en yüksek işsizlik ödeneği ne kadar? İşte 2026 Temmuz işsizlik maaşına ilişkin merak edilen tüm detaylar...
İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR OLDU?
İşsizlik maaşı hesaplanırken, sigortalının son 4 aylık prime esas kazançları (yani brüt maaşı) esas alınır.
Temel kural şudur: Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son 4 aylık günlük ortalama brüt kazancının %40'ı olarak hesaplanır. Ancak, bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80'ini geçemez. Ayrıca hesaplanan tutardan sadece binde 7,59 (%0,759) oranında damga vergisi kesintisi yapılır.
Bununla birlikte işsizlik maaşı alt ve üst sınırı asgari ücret zammıyla birlikte şekilleniyor. Buna göre geçtiğimiz Ocak ayında yapılan zammın ardından en düşük işsizlik maaşı 13 bin 111 TL ve en yüksek işsizlik maaşı ise 26 bin 223 lira oldu.