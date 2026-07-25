İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? 25 Temmuz Cumartesi BEDAŞ ve AYEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı
İstanbul'un birçok ilçesinde planlı bakım, yatırım ve şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri yaşanıyor. BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından yapılan duyurular kapsamında bazı bölgelerde kesintilerin süresi 8 saate kadar uzanıyor. Elektrik kesintilerinden etkilenen vatandaşlar, yaşadıkları bölgede enerjinin ne zaman yeniden verileceğini araştırıyor. Kesintiler Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki çok sayıda ilçe ve mahalleyi kapsıyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından bölgelere kademeli olarak yeniden elektrik verilmesi planlanıyor. Peki, İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek, elektrik kesintisi saat kaçta bitecek? İşte 25 Temmuz 2026 BEDAŞ ve AYEDAŞ elektrik kesintisine ilişkin son bilgiler ve sorgulama detayları.
İstanbul'da 25 Temmuz Cumartesi günü planlı elektrik kesintileri nedeniyle birçok ilçe ve mahallede enerji kesintisi uygulanıyor. BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından yürütülen bakım, yatırım ve abone bağlantı çalışmaları kapsamında bazı bölgelerde kesintiler gün boyu devam edecek. Özellikle sabah saatlerinde başlayan çalışmalar nedeniyle kent sakinleri elektriklerin yeniden ne zaman geleceğini merak ediyor. Kesintilerin büyük bölümünün planlanan saatlerde tamamlanması ve enerjinin kademeli olarak verilmesi bekleniyor. Peki, İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek, hangi ilçelerde elektrik kesintisi var? İşte ilçe ilçe elektrik kesintilerine ilişkin son durum.
İSTANBUL'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?
BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından yayımlanan planlı kesinti programına göre birçok bölgede elektrik kesintileri 09.00 ile 17.00 saatleri arasında uygulanıyor. Bazı mahallelerde ise çalışmaların kapsamına bağlı olarak kesinti süreleri 7 ila 8 saate kadar uzayabiliyor.
Çalışmaların planlanan takvimde tamamlanması halinde elektrikler belirtilen bitiş saatlerinden itibaren kademeli olarak yeniden verilecek. Olası teknik aksaklıklarda ise sürelerde değişiklik yaşanabileceği belirtiliyor.
HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR?
25 Temmuz'da planlı kesintilerden etkilenen ilçeler arasında Avcılar, Bağcılar, Beylikdüzü, Beyoğlu, Güngören, Kağıthane ve bazı diğer ilçeler bulunuyor. Kesintilerin nedeni; bakım, yatırım, şebeke yenileme ve yeni abone bağlantı çalışmaları olarak açıklandı.
Kesintilerin uygulanacağı mahalle ve sokaklar ilçelere göre farklılık gösteriyor.
ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Vatandaşlar, bağlı bulundukları dağıtım şirketinin internet sitesi üzerinden ilçe, mahalle ve sokak bilgilerini girerek planlı kesintilerin başlangıç ve bitiş saatlerini öğrenebiliyor.
Avrupa Yakası'nda yaşayan aboneler BEDAŞ, Anadolu Yakası'nda yaşayan aboneler ise AYEDAŞ'ın kesinti sorgulama ekranından güncel bilgileri takip edebiliyor.