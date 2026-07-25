İSTANBUL'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından yayımlanan planlı kesinti programına göre birçok bölgede elektrik kesintileri 09.00 ile 17.00 saatleri arasında uygulanıyor. Bazı mahallelerde ise çalışmaların kapsamına bağlı olarak kesinti süreleri 7 ila 8 saate kadar uzayabiliyor.

Çalışmaların planlanan takvimde tamamlanması halinde elektrikler belirtilen bitiş saatlerinden itibaren kademeli olarak yeniden verilecek. Olası teknik aksaklıklarda ise sürelerde değişiklik yaşanabileceği belirtiliyor.