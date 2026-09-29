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        Haberler Bilgi İSTANBUL'DA YAĞMUR BEREKETİ! İSKİ AÇIKLADI: İstanbul barajlarında doluluk oranı arttı mı, yüzde kaç oldu? 29 Eylül 2026 İSKİ güncel veriler...

        İSTANBUL'DA YAĞMUR BEREKETİ! İSKİ AÇIKLADI: İstanbul barajlarında doluluk oranı arttı mı, yüzde kaç oldu? 29 Eylül 2026 İSKİ güncel veriler...

        İstanbul'da son günlerde görülen yağışlar, kentin su kaynaklarının durumunu da gündeme taşıdı. Barajlardaki su seviyesinin yağışlarla birlikte nasıl değiştiğini merak eden İstanbullular, İSKİ'nin yayımladığı günlük verileri takip ediyor. 29 Eylül 2026 tarihli İSKİ verilerinde, İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajlarda son durum belli oldu. Ömerli'den Terkos'a, Darlık'tan Büyükçekmece'ye kadar kent genelindeki barajların doluluk seviyeleri güncel rakamlarla açıklandı. Peki, 29 Eylül Salı günü İstanbul barajlarında doluluk oranı yüzde kaç oldu? İşte İSKİ'nin açıkladığı son veriler ve baraj bazında doluluk oranları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Eylül 2026 - 15:25 Güncelleme:
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        İstanbul’da aralıklarla devam eden yağışlar, barajlardaki su seviyelerini yükseltmeye devam ediyor. Kentin su rezervlerini yakından takip eden vatandaşlar, günlük olarak açıklanan İSKİ verilerinde yaşanan değişimleri araştırıyor. 29 Eylül 2026 Salı günü açıklanan son rakamlar, İstanbul’a su sağlayan barajların mevcut doluluk seviyesini ortaya koydu. Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere ve Pabuçdere’deki son durum belli oldu. Peki İstanbul barajlarında doluluk oranı bugün ne kadar? İşte 29 Eylül 2026 tarihli İSKİ baraj doluluk oranları...

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        İSKİ 29 EYLÜL 2026 BARAJ DOLULUK ORANI

        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayınlanan verilere göre, 29 Eylül 2026 Salı günü İstanbul baraj doluluk oranı yüzde 37,77 seviyesinde yer aldı.

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        İSTANBUL BARAJLARINDA GÜNCEL DURUM

        Ömerli Barajı: yüzde 52,30

        Darlık Barajı: yüzde 55,86

        Elmalı Barajı: yüzde 79,46

        Terkos Barajı: yüzde 32,80

        Alibey Barajı: yüzde 36,09

        Büyükçekmece Barajı: yüzde 26,87

        Sazlıdere Barajı: yüzde 20,97

        Istrancalar Barajı: yüzde 23,11

        Kazandere Barajı: yüzde 11,74

        Pabuçdere Barajı: yüzde 2,84

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        #İSKİ
        #İstanbul barajları
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