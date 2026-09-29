İSTANBUL'DA YAĞMUR BEREKETİ! İSKİ AÇIKLADI: İstanbul barajlarında doluluk oranı arttı mı, yüzde kaç oldu? 29 Eylül 2026 İSKİ güncel veriler...

İstanbul’da aralıklarla devam eden yağışlar, barajlardaki su seviyelerini yükseltmeye devam ediyor. Kentin su rezervlerini yakından takip eden vatandaşlar, günlük olarak açıklanan İSKİ verilerinde yaşanan değişimleri araştırıyor. 29 Eylül 2026 Salı günü açıklanan son rakamlar, İstanbul’a su sağlayan barajların mevcut doluluk seviyesini ortaya koydu. Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere ve Pabuçdere’deki son durum belli oldu. Peki İstanbul barajlarında doluluk oranı bugün ne kadar? İşte 29 Eylül 2026 tarihli İSKİ baraj doluluk oranları...