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        Haberler Bilgi Ekonomi İsvea Seramik halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ISVEA kaç lot verdi?

        İsvea Seramik halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ISVEA kaç lot verdi?

        İsvea Seramik halka arzında talep toplama işlemleri 1-2-3 Temmuz tarihleri tamamlandı. Talep toplama işlemlerinin sona ermesinin ardından katılımcılar, İsvea Seramik halka arz sonuçlarının açıklanacağı tarihi ve kaç lot düştüğünü araştırmaya başladı. Şirket, halka arz kapsamında paylarını 20,90 TL sabit fiyatla yatırımcılara sundu. Toplam 67 milyon lotun satışa çıkarıldığı halka arzın büyüklüğü yaklaşık 1,4 milyar TL olarak gerçekleşti. Peki, İsvea Seramik halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ISVEA kaç lot verdi? İşte İsvea Seramik halka arz sonuçları, lot dağıtımı ve borsada işlem göreceği tarihe ilişkin son bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 2026-07-03 18:36:48 Güncelleme:
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        İsvea Seramik'in halka arzında talep toplama işlemlerinin sona ermesiyle birlikte yatırımcılar sonuçların açıklanacağı tarihi beklemeye başladı. Eşit dağıtım yöntemiyle gerçekleştirilen halka arzda bireysel yatırımcıların kaç lot alacağı büyük merak konusu oldu. Halka arz sürecini tamamlayan 'ISVEA' Borsa İstanbul'da işlem göreceği tarih de araştırılıyor. Peki, İsvea Seramik halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İsvea Seramik kaç lot verdi, ISVEA borsada ne zaman işlem görecek? İşte halka arz sürecine ilişkin merak edilen ayrıntılar...

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        İSVEA SERAMİK TALEP TOPLAMA İŞLEMLERİ SONA ERDİ!

        ISVEA talep toplama işlemleri 1, 2 ve 3 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleşti.

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        İSVEA SERAMİK HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        İsvea Seramik halka arz sonuçları henüz açıklanmadı. Talep toplama sürecinin tamamlanmasının ardından dağıtım sonuçlarının kısa süre içerisinde kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor. Halka arz sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte yatırımcılar hesaplarına düşen lot miktarını aracı kurumları üzerinden görüntüleyebilecek.

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        İSVEA SERAMİK KAÇ LOT VERDİ?

        Halka arz kapsamında toplam 67 milyon lot satışa sunuldu. Dağıtım sonuçları henüz açıklanmadığı için kişi başına kesin lot miktarı belli olmadı. Nihai lot dağılımı, halka arza katılan yatırımcı sayısının açıklanmasının ardından netleşecek.

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        İSVEA SERAMİK KAÇ LOT VERİR?

        Halka arz kapsamında toplam 67 milyon lot pay satışa sunulacak.

        Bu payların;

        60 milyon lotu sermaye artırımı,

        7 milyon lotu ortak satışı

        şeklinde gerçekleştirilecek.

        Halka arz sonrasında şirket sermayesinin 280 milyon TL'ye yükselmesi planlanırken, halka açıklık oranı yaklaşık yüzde 23,93 olacak.

        İşte kişi başına düşecek olası lot miktarı

        150 Bin katılım: ~268 Lot (5601 TL)

        250 Bin katılım: ~160 Lot (3344 TL)

        350 Bin katılım: ~114 Lot (2382 TL)

        500 Bin katılım: ~80 Lot (1672 TL)

        700 Bin katılım: ~57 Lot (1191 TL)

        1.1 Milyon katılım: ~36 Lot (752 TL)

        1.6 Milyon katılım: ~25 Lot (522 TL)

        2.2 Milyon katılım: ~18 Lot (376 TL)

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        ISVEA BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

        Halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından ISVEA koduyla Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlaması bekleniyor. Kesin işlem tarihi ise Borsa İstanbul tarafından yayımlanacak duyuru ile netlik kazanacak. Sonuçların açıklanmasının ardından işlem tarihinin de kısa süre içinde ilan edilmesi öngörülüyor.

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