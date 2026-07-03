Açık Ve Net - 1 Temmuz 2026 (Kılıçdaroğlu'nun Yeni Kadrosu Şekilleniyor Mu?)

CHP'de teşkilat depremi. CHP'de Özel yanlıları gidiyor. Kılıçdaroğlu kimleri göreve getirdi? Örgütler Kılıçdaroğlu'na geçti mi? CHP'de kimler gitti, kimler geldi? CHP'de ihraç sırası kimde? Cemil Tugay AK Parti'ye mi geçiyor? Tugay yeni parti için beklemede mi? Özel'in yeni partisi tutar mı? CHP'den... Daha Fazla Göster CHP'de teşkilat depremi. CHP'de Özel yanlıları gidiyor. Kılıçdaroğlu kimleri göreve getirdi? Örgütler Kılıçdaroğlu'na geçti mi? CHP'de kimler gitti, kimler geldi? CHP'de ihraç sırası kimde? Cemil Tugay AK Parti'ye mi geçiyor? Tugay yeni parti için beklemede mi? Özel'in yeni partisi tutar mı? CHP'den kopuş sandığa nasıl yansır? Özel'in yeni parti senaryosu ne? Açık Ve Net'te Sena Alkan sordu; Gazeteci Gürbüz Evren, Gazeteci Alişer Delek, Akademisyen Doç. Dr. Turgay Yerlikaya, Taha Hüseyin Karagöz ve Gazeteci Merve Şebnem Oruç anlattı. Daha Az Göster