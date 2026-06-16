Jumanji: Vahşi Orman filmi konusu ve oyuncuları: Jumanji: Vahşi Orman ne zaman çekildi?
Jumanji: Vahşi Orman filmi, 16 Haziran Salı günü televizyon ekranlarında sinemaseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Senaryosunu Chris McKenna, Erik Sommers, Jeff Pinkner kaleme aldığı filmin yönetmen koltuğunda Jake Kasdan oturmaktadır. Dwayne Johnson, Kevin Hart ve Jack Black gibi ünlü isimleri buluşturan yapım, gişede de büyük başarı elde etti. Peki "Jumanji: Vahşi Orman filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Jumanji: Vahşi Orman ne zaman çekildi?" İşte Jumanji: Vahşi Orman filmi konusu ve oyuncuları...
Fantastik macera filmleri arasında önemli bir yere sahip olan Jumanji: Vahşi Orman (Jumanji: Welcome to the Jungle), klasik Jumanji hikâyesini günümüz teknolojisiyle yeniden yorumluyor. İlk filmin masa oyunu konsepti bu kez bir video oyununa dönüşüyor. Genç kahramanların oyun dünyasında yaşadığı macera, izleyicilere eğlenceli ve heyecan dolu anlar sunuyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve görsel efektleriyle dikkat çeken yapım, dünya çapında büyük ilgi gördü. Peki Jumanji: Vahşi Orman filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Jumanji: Vahşi Orman ne zaman çekildi? İşte detaylar...
JUMANJI VAHŞİ ORMAN KONUSU NEDİR?
Dört sıra dışı arkadaş bir video konsol oyunu bulur. Daha önce kimse bu oyunun adını duymamıştır. Heyecanla oyunu incelemeye başlayan ve oynamaya koyulan dört ergen kendilerini vahşi bir ormanda avatarların bedenlerinin içinde bulurlar. Kısa bir süre sonra Jumanji ile oynadıklarını düşünen çocuklar kendilerinin de bir oyunun içinde olduğunu keşfederler. Sonsuza kadar Jumanji'nin içinde hapsolmamak için hayatlarının macerasını yaşamak zorundadırlar.
JUMANJI: VAHŞİ ORMAN OYUNCULARI KİMLER?
Filmin yıldızlarla dolu oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Dwayne Johnson – Dr. Smolder Bravestone
Kevin Hart – Franklin "Mouse" Finbar
Jack Black – Professor Sheldon Oberon
Karen Gillan – Ruby Roundhouse
Nick Jonas – Jefferson "Seaplane" McDonough
Alex Wolff – Spencer Gilpin
Ser'Darius Blain – Anthony "Fridge" Johnson
Madison Iseman – Bethany Walker
Morgan Turner – Martha Kaply
JUMANJI: VAHŞİ ORMAN NE ZAMAN ÇEKİLDİ?
Jumanji: Vahşi Orman filminin çekimleri 2016 yılında gerçekleştirildi. Yapım, Aralık 2017'de sinemalarda vizyona girdi.