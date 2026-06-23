JUMANJI: YENİ SEVİYE KONUSU NEDİR?

Filmde Spencer, yeniden Jumanji dünyasına dönünce arkadaşları Martha, Fridge ve Bethany onu kurtarmak için oyuna geri girer. Ancak bu kez oyunun kuralları değişmiştir. Jumanji dünyasında yeni tehlikeler, farklı avatarlar ve beklenmedik karakterlerle karşılaşan ekip, hem birbirlerini hem de oyunun kaderini kurtarmak için zorlu bir mücadele verir. Çöllerden buzlu dağlara uzanan macera boyunca ekip, Jumanji'nin şimdiye kadarki en büyük sınavıyla yüzleşir.