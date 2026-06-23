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        Haberler Bilgi Magazin Jumanji: Yeni Seviye filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Jumanji: Yeni Seviye ne zaman çekildi?

        Jumanji: Yeni Seviye filminin konusu ve oyuncuları: Jumanji: Yeni Seviye ne zaman çekildi?

        Jumanji: Yeni Seviye filmi 23 Haziran Salı akşamı televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Filmin yönetmen koltuğunda Jake Kasdan otururken, senaryo Jake Kasdan, Jeff Pinkner ve Scott Rosenberg imzası taşıyor. Başrollerde Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black, Karen Gillan ve Nick Jonas gibi ünlü isimler yer alıyor. 2019 yılında vizyona giren film, dünya genelinde büyük gişe başarısı elde etti. Peki, Jumanji: Yeni Seviye konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Jumanji: Yeni Seviye filminin konusu ve oyuncuları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Haziran 2026 - 20:14 Güncelleme:
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        Jumanji: Yeni Seviye filmi bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverlerin karşısına çıkıyor. Jumanji evrenine geri dönen karakterler bu kez çok daha tehlikeli ve karmaşık bir maceranın içine sürükleniyor. 2019 yapımı film, serinin dördüncü halkası olarak izleyici ile buluştu. Peki, Jumanji: Yeni Seviye filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Jumanji: Yeni Seviye ne zaman çekildi? İşte detaylar...

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        JUMANJI: YENİ SEVİYE KONUSU NEDİR?

        Filmde Spencer, yeniden Jumanji dünyasına dönünce arkadaşları Martha, Fridge ve Bethany onu kurtarmak için oyuna geri girer. Ancak bu kez oyunun kuralları değişmiştir. Jumanji dünyasında yeni tehlikeler, farklı avatarlar ve beklenmedik karakterlerle karşılaşan ekip, hem birbirlerini hem de oyunun kaderini kurtarmak için zorlu bir mücadele verir. Çöllerden buzlu dağlara uzanan macera boyunca ekip, Jumanji'nin şimdiye kadarki en büyük sınavıyla yüzleşir.

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        JUMANJI: YENİ SEVİYE OYUNCULARI KİMLER?

        Filmin oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyor:

        Dwayne Johnson

        Kevin Hart

        Jack Black

        Karen Gillan

        Nick Jonas

        Awkwafina

        Danny DeVito

        Danny Glover

        Alex Wolff

        Madison Iseman

        Ser'Darius Blain

        Morgan Turner

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        JUMANJI: YENİ SEVİYE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

        Jumanji: Yeni Seviye'nin çekimleri 21 Ocak 2019 tarihinde başladı ve 11 Mayıs 2019 tarihinde tamamlandı. Film çekimleri ABD'nin Georgia eyaletindeki Atlanta, New Mexico, Kanada'nın Alberta bölgesi ve Hawaii gibi farklı lokasyonlarda gerçekleştirildi. Yapım, aynı yılın aralık ayında sinemalarda gösterime girdi.

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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