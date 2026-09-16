KADEMELİ EMEKLİLİK TEKLİFİ MECLİS'TE Mİ?

Kademeli emeklilik konusunda TBMM'ye sunulmuş teklifler bulunuyor. CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay'ın teklifinde 8 Eylül 1999 ile 16 Nisan 2008 arasında sigortalı olanların kademeli geçişle emekli olabilmesi öneriliyor. Aynı teklifte memur ve esnaf için 9 bin prim gününün 7 bin 200 güne düşürülmesi de yer alıyor.

Ayrıca 2026 yılında TBMM'ye kademeli emeklilik taleplerine ilişkin yazılı soru önergesi de sunuldu. Önerge Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a yöneltildi ve Bakanlığın konuya ilişkin yanıtı 17 Ağustos 2026 tarihinde TBMM kayıtlarına geçti.