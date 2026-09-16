Kademeli emeklilik tablosu 2026: Kademeli emeklilik çıkacak mı, Meclis'e geldi mi, erken emeklilik şartları nelerdir?
Kademeli emeklilik düzenlemesine ilişkin yaşanan son dakika gelişmeleri, EYT kapsamı dışında kalan milyonlarca çalışanın gündemini meşgul etmeye devam ediyor. 8 Eylül 1999 sonrası sigorta girişi bulunan vatandaşlar, emeklilik yaşının kademeli olarak belirlenmesini sağlayacak yeni bir düzenleme yapılıp yapılmayacağını araştırıyor. Mevcut emeklilik şartları sigortalının işe giriş tarihi, prim gün sayısı ve bağlı olduğu sigorta statüsüne göre uygulanmaya devam ediyor. Peki kademeli emeklilik çıkacak mı, ne zaman çıkacak ve Meclis'ten geçti mi, erken emeklilik şartları neler? İşte 2026 kademeli emeklilik tablosu...
Kademeli emeklilik beklentisi EYT düzenlemesinden yararlanamayan çalışanlar arasında gündemdeki yerini koruyor. TBMM kayıtlarında 8 Eylül 1999 sonrasında işe başlayanlara kademeli emeklilik hakkı verilmesine yönelik yazılı soru önergeleri bulunuyor. Mevcut durumda vatandaşların emeklilik hesabı yürürlükteki mevzuata göre yapılmaya devam ediyor. Peki Kademeli erken emeklilik çıkacak mı, 2000-2008 arası sigorta girişi olanlar ne zaman emekli olacak, erken emeklilik şartları neler? İşte kademeli emeklilikte son durum...
KADEMELİ EMEKLİLİK ÇIKTI MI?
Kademeli emeklilik yasası henüz çıkmadı. TBMM'de konuya ilişkin talepler ve yazılı soru önergeleri bulunmasına rağmen kademeli emekliliği yürürlüğe sokan kabul edilmiş yeni bir kanun bulunmuyor.
KADEMELİ EMEKLİLİK NE ZAMAN ÇIKACAK?
Kademeli emekliliğin ne zaman çıkacağı konusunda resmi olarak açıklanmış bir tarih bulunmuyor. Yeni bir düzenlemenin hayata geçebilmesi için kanun teklifinin yasama sürecinden geçmesi ve kabul edilerek yürürlüğe girmesi gerekiyor.
KADEMELİ EMEKLİLİK TEKLİFİ MECLİS'TE Mİ?
Kademeli emeklilik konusunda TBMM'ye sunulmuş teklifler bulunuyor. CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay'ın teklifinde 8 Eylül 1999 ile 16 Nisan 2008 arasında sigortalı olanların kademeli geçişle emekli olabilmesi öneriliyor. Aynı teklifte memur ve esnaf için 9 bin prim gününün 7 bin 200 güne düşürülmesi de yer alıyor.
Ayrıca 2026 yılında TBMM'ye kademeli emeklilik taleplerine ilişkin yazılı soru önergesi de sunuldu. Önerge Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a yöneltildi ve Bakanlığın konuya ilişkin yanıtı 17 Ağustos 2026 tarihinde TBMM kayıtlarına geçti.
KADEMELİ EMEKLİLİK ŞARTLARI NELER OLACAK?
Kademeli emeklilik için sosyal medyada ve çeşitli haber platformlarında farklı yaş ve prim tabloları paylaşılıyor. Ancak henüz yasalaşmış bir kademeli emeklilik düzenlemesi olmadığı için bu tablolar resmi emeklilik şartı olarak kabul edilemez.
Yeni bir kanun teklifinin yasalaşması halinde hangi sigorta başlangıç tarihlerinin kapsama alınacağı, kadın ve erkekler için yaş şartlarının nasıl belirleneceği ve prim gün sayılarının ne olacağı kanun metniyle kesinleşecek.
KADEMELİ EMEKLİLİK TABLOSU 2026
Kademeli emeklilik için kamuoyunda çeşitli yaş tabloları paylaşılmasına rağmen bunların resmi emeklilik tablosu olarak değerlendirilmemesi gerekiyor. Yeni bir düzenleme yasalaşmadığı için 1999-2008 arası sigorta girişliler açısından kesinleşmiş yeni bir kademeli yaş ve prim tablosu bulunmuyor.
Mevcut SGK kurallarında ise emeklilik yaşı ve prim şartları sigorta statüsüne ve ilk sigorta tarihine göre değişiyor. SGK'nın güncel bilgilerinde 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında ilk kez sigortalı olan bazı 4/c kapsamındaki kadınların 58, erkeklerin ise 60 yaş ve 25 yıl hizmet şartına tabi olduğu belirtiliyor.
Bu nedenle internette yer alan “kademeli emeklilik yaş tablosu kesinleşti” şeklindeki paylaşımlara resmi açıklama yapılmadan itibar edilmemesi gerekiyor.
KADEMELİ EMEKLİLİK KİMLERİ KAPSAYACAK?
Henüz yasalaşmış bir kademeli emeklilik düzenlemesi bulunmadığı için kesin kapsam açıklanmış değil. Gündemdeki tekliflerde ise ağırlıklı olarak 8 Eylül 1999 sonrası ve 2008 yılına kadar sigorta başlangıcı bulunan çalışanlara yönelik kademeli geçiş modelleri öne çıkıyor.
Yeni bir yasa hazırlanması halinde sigorta başlangıç tarihi, prim gün sayısı, sigortalılık statüsü ve yaş gibi kriterlerin birlikte değerlendirilmesi bekleniyor. Ancak resmi düzenleme açıklanmadan belirli bir yaş veya prim sayısını kesin şart olarak vermek doğru olmayacaktır.
1999-2008 ARASI SİGORTA GİRİŞİ OLANLAR EMEKLİ OLACAK MI?
Kademeli emeklilik beklentisinin merkezinde 8 Eylül 1999 sonrası sigorta girişi bulunan çalışanlar yer alıyor. Bu gruptakiler, mevcut emeklilik koşullarının işe giriş tarihleri arasında oluşan farklılıklar nedeniyle yeniden düzenlenmesini talep ediyor.
Mevcut sistemde ise 1999 sonrası sigorta başlangıcı olanların emeklilik şartları yürürlükteki mevzuata göre uygulanıyor. Dolayısıyla yeni bir kanun çıkmadığı sürece yalnızca kademeli emeklilik beklentisiyle daha erken yaşta emekli olmak mümkün değil.