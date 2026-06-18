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        Haberler Bilgi Ekonomi KADEMELİ EMEKLİLİK SON DURUM GELİŞMELERİ 2026 | 1999 sonrası sigortalılara kademeli emeklilik çıkacak mı, şartları ne?

        KADEMELİ EMEKLİLİK SON DURUM GELİŞMELERİ 2026 | 1999 sonrası sigortalılara kademeli emeklilik çıkacak mı, şartları ne?

        1999 sonrası sigortalılar için son dakika kademeli emeklilik açıklamaları yakından takip ediliyor. Emeklilikte kademeli sistem beklentisi, EYT düzenlemesinin ardından milyonlarca sigortalının gündemindeki yerini koruyor. Özellikle 9 Eylül 1999 ile 2008 yılları arasında ilk kez sigortalı olan çalışanlar, yaş ve prim şartlarında değişiklik öngören olası düzenlemeye ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor. Meclis'e sunulan yasa teklifleri ve kamuoyunda gündeme gelen iddialar sonrası, "Kademeli emeklilik çıkacak mı, düzenleme ne zaman hayata geçecek?" soruları yeniden yoğun şekilde araştırılmaya başlandı. İşte kademeli emeklilik son gelişmeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Haziran 2026 - 12:19 Güncelleme:
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        1

        1999 sonrası sigorta girişi bulunan milyonlarca çalışan, emeklilik şartlarında kademeli geçiş sağlayabilecek olası düzenlemeye ilişkin son gelişmeleri merak ediyor. Orta Vadeli Program'da yer alan tamamlayıcı emeklilik sistemi araştırılırken 2000-2008 yılları arasında sigortalı olanları kapsayabileceği öne sürülen kademeli emeklilik beklentisi de yeniden gündeme geldi. Peki, kademeli emeklilik düzenlemesi Meclis'te görüşülüyor mu, kimleri kapsayacak ve mevcut durumda resmi bir çalışma bulunuyor mu?

        2

        KADEMELİ EMEKLİLİK ÇIKACAK MI, NE ZAMAN?

        2000 yılı sonrasına kademeli emeklilik ile ilgili gündemde yeni bir çalışma bulunmuyor. Açıklama gelmesi durumunda haberimize eklenecektir.

        3

        1999 SONRASI ÇALIŞANLARI KAPSAYACAK MI?

        EYT’den faydalanamayan 8 Eylül 1999 sonrası sigorta girişli çalışanlar, kademeli emeklilik taleplerini dile getiriyor.

        4

        KADEMELİ EMEKLİLİK KAPSAMI NEDİR?

        Bu grup, yaş şartlarının daha esnek hâle gelmesini ve 58-60 yaş sınırının kaldırılmasını talep ediyor. Resmi kanun teklifleri de gündeme gelmiş olsa da henüz uygulanabilir bir karar alınmış değil.

        5

        AÇIKLAMA GELDİ: EMEKLİLİK SİSTEMİ DEĞİŞECEK Mİ?

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuyla ilgili olarak geçtiğimiz aylarda açıklamada bulunmuş ve konuşmasında şu ifadelere yer vermişti: "Emeklilik sisteminde bir değişiklik planlamıyoruz. Emekli olabilmek için gereken prim ve yıl şartlar devam edecek."

        6

        KADEMELİ EMEKLİLİK NEDİR?

        Kademeli emeklilik, sigortalı çalışanların belirli bir yaşa ve prim gün sayısına ulaştıklarında kısmi olarak emekli olmalarını sağlayan sistemdir. Kademeli emeklilik şartları, sigortalılık türüne ve başlangıç tarihine göre değişiyor.

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