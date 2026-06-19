Kalem Suresi okunuşu: YKS sınavında okunacak dualar nelerdir? 2026 YKS zihin açıklığı duası nasıl okunur?
YKS maratonu ile milyonlarca üniversite adayı ve aileleri, sınav için okunabilecek duaları araştırıyor. Özellikle Kalem Suresi okunuşu, YKS sınav duası, zihin açıklığı için okunacak ayetler ve sınav heyecanını azaltmaya yardımcı olduğu düşünülen dualar en çok aranan konular arasında yer alıyor. Peki, YKS öncesinde hangi dualar okunur? Kalem Suresi nasıl okunur, anlamı nedir? İşte sınav öncesi ve sabahında okunabilecek dualar ve merak edilen detaylar...
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) ile adaylar son tekrarlarını tamamlarken manevi destek arayışına da yöneliyor. "YKS zihin açıklığı duası nasıl okunur?", "Sınavda başarı için hangi dua okunur?", "Kalem Suresi okunuşu ve Türkçe anlamı" soruları yoğun şekilde araştırılıyor. İslam alimlerinin tavsiye ettiği dualar arasında yer alan Kalem Suresi'nin yanı sıra, Rabbena duaları ve ilim duası da sınav öncesinde sıkça okunuyor. İşte YKS'de başarı ve zihin açıklığı için okunabilecek dualar ile Kalem Suresi'nin okunuşu ve faziletine ilişkin bilgiler...
SINAVDA OKUNABİLECEK DUALAR
İmtihana (Sınava) girerken şu dua okunur:
"Rabbi edhılnî müdhale sıdkin ve ahricni muhrace sıdkin ve’c’al li min ledünke sultânen nasîrâ."(10 Kere) (İsra suresi 80. ayet)
ANLAMI: "Ya Rabbi! Beni doğru bir giriş ile girdir ve yine doğru bir çıkış ile çıkar. Katından bana yardım edici bir kuvvet ihsan eyle."
SINAV İÇİN SIRAYA OTURUNCA OKUNACAK DUA
"Rabbişrah li sadri. Ve yessir li emri. Vahlul ukdeten min lisani. Yefgahü kavli" (10 Kere)
ANLAMI: "Ya Rabbi! Göğsümü ve gönlümü genişlet, işimi kolaylaştır. Dilimin bağını çöz, sözümü anlaşılır eyle."
SINAV BAŞLAYINCA OKUNACAK DUA
"Ya Hayyu Yâ Kayyûm, Birahmetike esteğisû." (10 kere)
ANLAMI:"Ey Hayy ve Kayyum olan Allah'ım, Senin Rahmetine Sığınıyorum."
SINAVDA UNUTKANLIĞA KARŞI EDİLECEK DUA
"Bismillahirrahmanirrahim, Ferdün, Hayyün, Kayyûmun, Hakemun, Adlün, Kuddûsün. İyyâke na'büdü ve iyyâkenesta'în. İnnâ fetahnâ leke fethan mubînâ." On dokuz defa okunacak.
– Bu dua her an, her zaman, mubah olan herhangi bir işe başlarken okunur. Mesela Kur’an-ı kerim öğrenmeye başlarken, yazı yazarken, sınava girerken, dine aykırı olmayan her işe başlarken söylemek iyi olur. Yapılan işin kolay gelmesi, zor gelmemesi ve hayırla neticelenmesi için dua etmiş oluyoruz.
"Rabbi yessir velâ tuassir Rabbi temmim bi’l-hayr"
ANLAMI: "Rabbim! kolaylaştır zorlaştırma, Rabbim hayırla sonuçlandır"
– "Allahümme hır li vehter li.Vela teklini ala ihtiyari."
ANLAMI: "Allah’ım! Bu işi bana hayırlı kıl ve bu işi bana nasip eyle! Allah’ım beni kendi başıma bırakma." (Tirmizi,De'avat,90)
– Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve el-hıkni bi’s salihin.Rabbişrahli sadri ve yessir li emri vahlü’l-ukdeten min lisani yefkahu kavli. Ya Hafız, Ya Rakib, Ya Nasır, Ya Allah. Rabbi yessir ve la tüassir, Rabbi temmim bi’l hayr. (Sınava girmeden önce 3,5,7 defa okunur)
Rabbim! İlmimi ve anlayışımı arttır ve beni salih kullara dahil eyle. Rabbim! Göğsümü aç, işimi kolaylaştır ve dilimdeki bağı çöz ki sözümü anlasınlar. Ya Hafız Ya Rakib Ya Nasır Ya Allah. Rabbim kolaylaştır, zorlaştırma; Rabbim! İşimi hayırla tamama erdir.
KALEM SURESİ OKUNUŞU
Bismillahirrahmanirrahim.
1.Nun vel kalemi ve ma yesturun(yesturune).
2.Ma ente bi ni’meti rabbike bi mecnun(mecnunin).
3.Ve inne leke le ecran gayra memnun(memnunin).
4.Ve inneke le ala hulukın azim(azimin).
5.Fe se tubsıru ve yubsırun(yubsırune).
6.Bi eyyikumul meftun(meftunu).
7.İnne rabbeke huve a’lemu bi men dalle an sebilihi ve huve a’lemu bil muhtedin(muhtedine).
8.Fe la tutııl mukezzibin(mukezzibine).
9.Veddu lev tudhinu fe yudhinun(yudhinune).
10.Ve la tutı’ kulle hallafin mehin(mehinin).
11.Hemmazin meşşain bi nemim(nemimin).
12.Mennaın lil hayri mu’tedin esim(esimin).
13.Utullin ba’de zalike zenim(zenimin).
14.En kane za malin ve benin(benine).
15.İza tutla aleyhi ayatuna kale esatirul evvelin(evveline).
16.Se nesimuhu alal hurtum(hurtumi).
17.İnna belevnahum ke ma belevna ashabel cenneti, iz aksemu le yasrimunneha musbihin(musbihine).
18.Ve la yestesnun(yestesnune).
19.Fe tafe aleyha taifun min rabbike ve hum naimun(naimune).
20.Fe asbahat kes sarim(sarimi).
21.Fe tenadev musbihin(musbihine).
22.Enıg’du ala harsikum in kuntum sarımin(sarımine).
23.Fentaleku ve hum yetehafetun(yetehafetune).
24.En la yedhulennehal yevme aleykum miskin(miskinun).
25.Ve gadev ala hardin kadirin(kadirine).
26.Fe lemma raevha kalu inna le dallun(dallune).
27.Bel nahnu mahrumun(mahrumune).
28.Kale evsatuhum e lem ekul lekum lev la tusebbihun(tusebbihune).
29.Kalu subhane rabbina inna kunna zalimin(zalimine).
30.Fe akbele ba’duhum ala ba’dın yetelavemun(yetelavemune).
31.Kalu ya veylena inna kunna tagin(tagine).
32.Asa rabbuna en yubdilena hayran minha inna ila rabbina ragıbun(ragıbune).
33.Kezalikel azab(azabu), ve le azabul ahırati ekber(ekberu), lev kanu ya’lemun(ya’lemune).
34.İnne lil muttakine inde rabbihim cennatin naim(naimi).
35.E fe nec’alul muslimine kel mucrimin(mucrimine).
36.Ma lekum, keyfe tahkumun(tahkumune).
37.Em lekum kitabun fihi tedrusun(tedrusune).
38.İnne lekum fihi lema tehayyerun(tehayyerune).
39.Em lekum eymanun aleyna baligatun ila yevmil kıyameti inne lekum le ma tahkumun(tahkumune).
40.Sel hum eyyuhum bi zalike zeim(zeimun).
41.Em lehum şurakau, felye’tu bi şurakaihim in kanu sadikin(sadikine).
42.Yevme yukşefu an sakın ve yud’avne ilas sucudi fe la yestetiun(yestetiune).
43.Haşiaten ebsaruhum terhekuhum zilletun, ve kad kanu yud’avne ilas sucudi ve hum salimun(salimune).
44.Fe zerni ve men yukezzibu bi hazal hadis(hadisi), se nestedricuhum min haysu la ya’lemun(ya’lemune).
45.Ve umli lehum, inne keydi metin(metinun).
46.Em tes’eluhum ecran fe hum min magramin muskalun(muskalune).
47.Em inde humul gaybu fe hum yektubun(yektubune).
48.Fasbir li hukmi rabbike ve la tekun ke sahıbil hut(huti), iz nada ve huve mekzum(mekzumun).
49.Levla en tedarakehu ni’metun min rabbihi le nubize bil arai ve huve mezmum(mezmumun).
50.Fectebahu rabbuhu fe cealehu mines salihin(salihine).
51.Ve in yekadullezine keferu le yuzlikuneke bi ebsarihim lemma semiuz zikra ve yekulune innehu le mecnun(mecnunun).
52.Ve ma huve illa zikrun lil alemin(alemine).
KALEM SURESİ TÜRKÇE MEALİ
1 - Nûn, Kaleme ve yazdıklarına andolsun.
2 - Sen Rabbinin nimetiyle mecnun değilsin.
3 - Kuşkusuz senin için tükenmez bir ecir var.
4 - Sen elbette yüce bir ahlak üzeresin.
5 - Sen de göreceksin, onlar da görecek.
6 - Hanginizde imiş o fitne ve cinnet.
7 - Doğrusu Rabbin, yolundan sapanı en iyi bilendir. Hidayete ereni de en iyi bilen O'dur.
8 - O halde, yalanlayıcılara itaat etme.
9 - Onlar istediler ki yumuşak davranasın da onlar da sana yumuşak davransınlar.
10 - Şunların hiçbirine boyun eğme: Yemin edip duran aşağılık,
11 - Daima kusur arayıp kınayan, hep lâf götürüp getiren,
12 - Hayra engel olan, saldırgan, günahkâr,
13 - Kaba ve haşin, sonra da kötülükle damgalı,
14 - Mal ve oğulları var diye (böyle davranır).
15 - Kendisine âyetlerimiz okunduğunda: "Eskilerin masalları" der.
16 - Yakında biz onu hortumunun (burnunun) üzerinden damgalayacağız.
17 - Biz onlara da belâ verdik, bahçe sahiplerine verdiğimiz gibi. Hani onlar sabah olunca bahçeyi mutlaka devşireceklerine yemin etmişlerdi.
18 - İstisna da etmiyorlardı ("inşaallah" demiyorlardı).
19 - Fakat onlar uyurken dolaşıcı bir belâ onu sardı da,
20 - Bahçe simsiyah kesiliverdi.
21 - Derken sabahleyin birbirlerine seslendiler:
22 - "Haydi, devşirecekseniz erkenden ekininize gidin" diye.
23 - Derken fırladılar, aralarında fısıldaşıyorlardı.
24 - "Sakın bugün hiçbir yoksul bahçeye girip yanınıza sokulmasın" diyorlardı.
25 - (Zanlarınca yoksulları) engellemeye güçleri yeterek erkenden gittiler.
26 - Fakat bahçeyi gördüklerinde: "Biz herhalde yanlış gelmişiz" dediler .
27 - "Yok, biz mahrum edilmişiz." (dediler).
28 - İçlerinde en makul olanı şöyle dedi: "Ben size Rabbinizi tesbih etsenize dememiş miydim?"
29 - "Rabbimizi tesbih ederiz, doğrusu biz zalimler imişiz." (dediler).
30 - Ardından suçu birbirlerine yüklemeye başladılar.
31 - Yazıklar olsun bize, dediler, biz azgınlarmışız.
32 - Ola ki Rabbimiz bize onun yerine daha hayırlısını verir. Biz Rabbimize yönelir, ondan umarız.
33 - İşte azap böyledir. Elbette ahiret azabı daha büyüktür. Fakat bilselerdi.
34 - Kuşkusuz korunanlar için de, Rableri katında nimetleri bol bahçeler vardır.
35 - Öyle ya, teslimiyet gösterenleri suçlular gibi tutar mıyız hiç?
36 - Neyiniz var, nasıl hüküm veriyorsunuz?
37 - Yoksa size ait bir kitap var da onda mı okuyorsunuz?
38 - O kitapta, "beğendiğiniz her şey sizindir" diye mi yazılı?
39 - Yoksa, "ne hükmederseniz mutlaka sizindir" diye sizin lehinize olarak tarafımızdan verilmiş, kıyamet gününe kadar geçerli kesin sözler mi var?
40 - Sor bakalım onlara, içlerinden ona kefil hangisi?
41 - Yoksa ortakları mı var onların? Doğru iseler ortaklarını getirsinler.
42 - O gün işler zorlaşır ve secdeye davet edilirler. Fakat güç yetiremezler.
43 - Gözleri düşük bir halde kendilerini bir zillet kaplar. Oysa onlar sapasağlam iken de secdeye davet ediliyorlardı.
44 - Bu sözü yalanlayanı bana bırak. Onları bilmedikleri yönden derece derece azaba yaklaştıracağız.
45 - Onlara mühlet veriyorum. Doğrusu benim tuzağım sağlamdır.
46 - Yoksa onlardan bir ücret istiyorsun da bu yüzden onlar ağır bir borç altında mı kalıyorlar?
47 - Yoksa gayb onların yanlarında da onlar mı yazıyorlar?
48 - Rabbinin hükmüne sabret, balık sahibi gibi olma. Hani o öfkeye boğulmuş da nida etmişti.
49 - Rabbinden bir nimet yetişmiş olmasaydı, elbette kınanacak bir halde ıssız bir diyara atılacaktı.
50 - Fakat Rabbi onu seçti de iyilerden kıldı.
51 - O kafirler Kur'ân'ı işittikleri zaman neredeyse seni gözleri ile devireceklerdi. Bir de durmuşlar "o bir deli" diyorlar.
52 - Halbuki o âlemler için bir öğüttür.
KALEM SURESİ KONUSU NEDİR?
Muhammed aleyhisselamın Allah tarafından gönderilmiş gerçek bir elçi olduğu, yüksek şahsiyeti ve Mekkeli müşriklerin onun getirdiği mesaj konusunda yaymaya çalıştıkları tereddütler, müşriklerdeki şahsiyet bozuklukları, nimete karşı nankörlüğün sonucunu açıklamak amacıyla anlatılan "bahçe sahipleri kıssası", ahiretin sıkıntılı ve dehşetli halleri, Allah’ın müminler için hazırlamış olduğu ödüller ve kafirlere vereceği cezalar, surenin başlıca konularıdır. Ayrıca Hz. Peygamber’e metanetli olması, Yunus peygamberin yaptığı gibi sabırsızlık göstermemesi tavsiye edilmektedir.
KALEM SURESİ NE ZAMAN OKUNMALIDIR?
Kalem suresi, zaman ve mekan ayırt etmeksizin okunacak sureler arasındadır. Kalem suresi, sınavdan önce okunacak başarı duası olarak da bilinmektedir. Bu yüzden, sınavlardan önce zihin açıklığı ve başarı için Kalem suresi okunabilir. Kötülük ve şerden korunmak için de Kalem suresine başvurulur. Kem göz ve nazardan korunmak isteyenler de Kalem suresini gün içerisinde okuyabilir.