Kardemir Çelik Sanayi halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Kardemir Çelik kaç lot verir?
Kardemir Çelik Sanayi halka arzında talep toplama sürecinin tamamlanmasının ardından yatırımcıların gözü halka arz sonuçlarına çevrildi. 22-23-24 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen talep toplama işlemlerinin ardından dağıtım sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Pay başına 35,00 TL sabit fiyatla gerçekleştirilen halka arz, bireysel yatırımcıların yoğun ilgisini gördü. Halka arz kapsamında toplam 128 milyon lot yatırımcılara sunulurken, şirketin sermayesi de artırılacak. Yatırımcılar şimdi kendilerine kaç lot düştüğünü ve hisselerin Borsa İstanbul'da işlem göreceği tarihi araştırıyor. Peki, Kardemir Çelik halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak ve Kardemir Çelik kaç lot verir? İşte Kardemir Çelik Sanayi halka arz sonuçlarının açıklanacağı tarih...
Kardemir Çelik Sanayi'nin halka arz süreci 22-23-24 Temmuz 2026 tarihlerinde tamamlandı. Talep toplama işlemlerinin sona ermesiyle birlikte yatırımcılar halka arz sonuçlarının açıklanacağı tarihi beklemeye başladı. Şirket, halka arzda pay başına satış fiyatını 35,00 TL olarak belirlerken, toplam halka arz büyüklüğünün yaklaşık 4 milyar 480 milyon TL olması öngörülüyor. Sonuçların açıklanmasının ardından yatırımcılar hesaplarına tanımlanan lot sayılarını görebilecek. Peki, Kardemir Çelik halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, Kardemir Çelik kaç lot verdi? İşte detaylar…
KARDEMİR ÇELİK HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Kardemir Çelik Sanayi halka arzında 22-23-24 Temmuz tarihlerinde talep toplama işlemleri tamamlandı.
Halka arz sonuçları henüz açıklanmadı. Talep toplama sürecinin tamamlanmasının ardından dağıtım sonuçlarının önümüzdeki günlerde aracı kurumlar ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden duyurulması bekleniyor.
Sonuçların açıklanmasıyla birlikte yatırımcılar kendilerine tahsis edilen lot sayılarını aracı kurum uygulamaları üzerinden görüntüleyebilecek.
KARDEMİR ÇELİK HALKA ARZ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Halka arzlarda dağıtım sonuçları genellikle talep toplama işlemlerinin tamamlanmasının ardından 1 ila 3 iş günü içerisinde açıklanıyor.
Bu kapsamda Kardemir Çelik halka arz sonuçlarının da 28 Temmuz 2026 Salı günü veya takip eden günlerde kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor. Şirket veya halka arzı yöneten konsorsiyum tarafından yapılacak resmi açıklama sonrasında sonuçlar kesinlik kazanacak.
KARDEMİR ÇELİK HİSSELERİ NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?
Halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından dağıtım işlemleri tamamlanacak ve Borsa İstanbul tarafından yapılacak duyuru ile Kardemir Çelik paylarının işlem göreceği tarih ilan edilecek.
Genellikle halka arz edilen hisseler, dağıtım sonuçlarının kesinleşmesinden sonraki birkaç iş günü içerisinde Borsa İstanbul'da yatırımcılarla buluşuyor. Şirketin işlem tarihi, yapılacak resmi açıklamanın ardından netlik kazanacak.
KARDEMİR ÇELİK KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?
Kardemir Çelik Sanayi (KARCL) halka arzında şirket katılım endeksine uygun değil.
KARDEMİR ÇELİK KAÇ LOT VERİR?
Halka arz kapsamında satışa sunulacak toplam pay miktarı 128 milyon lot olarak açıklandı. Buna göre muhtemel dağıtım şu şekilde gerçekleşecek:
600.000 kişi 85 LOT (2.975₺)
700.000 kişi 73 LOT (2.555₺)
800.000 kişi 64 LOT (2.240₺)
900.000 kişi 57 LOT (1.995₺)