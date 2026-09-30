Kira artış oranı hesaplama 2026 Ekim: Kira artış oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Ekim ayında kira sözleşmesini yenileyecek milyonlarca kiracı ve ev sahibi, uygulanacak kira artış oranını araştırmaya başladı. Konut ve işyeri kira artış oranı, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak enflasyon verileriyle birlikte netleşecek. Eylül ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından 12 aylık ortalama Tüketici Fiyat Endeksi üzerinden Ekim 2026 kira artış oranı hesaplanacak. Peki Ekim 2026 kira artış oranı ne zaman açıklanacak, işyeri ve konut kira artış oranı ne olacak? İşte 2026 Ekim kira artış oranı hesaplama detayları...
Kira artış oranında gözler Eylül ayı enflasyon verilerine çevrildi. TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon rakamlarının ardından kira sözleşmesini ekim ayında yenileyecek kiracılar için uygulanabilecek yasal artış oranı belli olacak. Peki Ekim 2026 kira artış oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak, işyeri ve konut kira artış oranı ne olacak? İşte kiracı ve ev sahiplerinin merak ettiği kira artış oranı hesaplama yöntemi...
EKİM 2026 KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Ekim 2026 kira artış oranı, TÜİK'in Eylül 2026 enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte belli olacak. TÜİK enflasyon verilerini açıklamasının ardından 12 aylık ortalama TÜFE değişimi de ortaya çıkacak ve bu oran, ekim ayında yenilenecek kira sözleşmelerindeki artış hesabında esas alınacak. Eylül ayı enflasyon verilerinin 5 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak.
KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIR?
Kira artış oranı hesaplanırken sözleşmenin yenilendiği dönemde açıklanan 12 aylık ortalama TÜFE değişimi esas alınıyor. Örneğin mevcut kira bedeli 20 bin lira ve yasal kira artış oranı yüzde 30 olursa, 20 bin liranın yüzde 30'u olan 6 bin lira kira bedeline eklenerek yeni kira 26 bin lira olarak hesaplanıyor. Kira artış oranı kesinleştiğinde kiracılar kendi mevcut kira bedellerini bu oran üzerinden hesaplayabilecek.
2026 EKİM KONUT KİRA ARTIŞ ORANI NE OLACAK?
Ekim 2026'da yenilenecek konut kira sözleşmeleri için uygulanabilecek artış oranı, Eylül 2026 enflasyon verilerinin ardından netleşecek. Bu nedenle TÜİK tarafından açıklanacak 12 aylık ortalama TÜFE verisi görülmeden kesin kira artış oranı söylemek mümkün değil. Açıklanan oran, yasal sınır kapsamında ekim ayında yenilenecek konut kira sözleşmelerinde dikkate alınacak.
İŞYERİ KİRA ARTIŞ ORANI 2026 EKİM'DE NE KADAR OLACAK?
İşyeri kira artışlarında da sözleşmenin yenilendiği dönemdeki 12 aylık ortalama TÜFE değişimi esas alınıyor. Daha önce uygulanan yüzde 25'lik konut kira artış sınırının sona ermesiyle birlikte konut ve işyeri kira artışlarında genel TÜFE kuralı yeniden uygulanıyor. Ekim 2026 işyeri kira artış oranı da Eylül ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte netleşecek.
KİRA ZAMMI HESAPLAMA ÖRNEĞİ
Kira artış oranı açıklandıktan sonra mevcut kira bedeli üzerinden yeni kira kolayca hesaplanabilecek. Örneğin 15 bin lira kira ödeyen bir kiracının sözleşme yenileme döneminde uygulanacak artış oranı yüzde 25 olursa kira bedeli 18 bin 750 liraya yükselecek. Aynı şekilde 25 bin liralık kira için yüzde 25'lik artış uygulanması halinde yeni kira 31 bin 250 lira olacak.