KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIR?

Kira artış oranı hesaplanırken sözleşmenin yenilendiği dönemde açıklanan 12 aylık ortalama TÜFE değişimi esas alınıyor. Örneğin mevcut kira bedeli 20 bin lira ve yasal kira artış oranı yüzde 30 olursa, 20 bin liranın yüzde 30'u olan 6 bin lira kira bedeline eklenerek yeni kira 26 bin lira olarak hesaplanıyor. Kira artış oranı kesinleştiğinde kiracılar kendi mevcut kira bedellerini bu oran üzerinden hesaplayabilecek.