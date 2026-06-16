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        Haberler Bilgi Gündem KPSS 2026 BAŞVURU TARİHLERİ || 2026 KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim, DHBT başvuruları ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor, sınav tarihleri ne zaman?

        KPSS 2026 BAŞVURU TARİHLERİ || 2026 KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim, DHBT başvuruları ne zaman başlıyor?

        Haziran ayıyla birlikte KPSS başvuru takvimi, sınava hazırlanan adayların en çok araştırdığı konular arasında yer almaya başladı. 2026 yılında ÖSYM tarafından düzenlenecek KPSS, lisans, ön lisans, ortaöğretim ve DHBT oturumlarıyla gerçekleştirilecek. Kamu kurumlarında görev almak isteyen binlerce aday, başvuru ve sınav tarihlerini öğrenmek için ÖSYM'nin sınav takvimini yakından takip ediyor. Peki, 2026 KPSS başvuruları ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek? İşte KPSS başvuru sürecine ilişkin merak edilen detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Haziran 2026 - 11:44 Güncelleme:
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        1

        2026 KPSS için başvuru ve sınav takvimi, kamu kurumlarında görev almak isteyen adayların gündeminde yer almaya devam ediyor. ÖSYM tarafından uygulanacak sınav lisans, ön lisans, ortaöğretim ve DHBT oturumlarıyla ayrı aşamalarda yapılacak. Sınava katılmayı planlayan binlerce aday, başvuru tarihlerini kaçırmamak ve sınav günlerini önceden öğrenmek için ÖSYM takvimini yakından takip ediyor. Peki, 2026 KPSS başvuruları hangi tarihte başlayacak, sınav oturumları ne zaman düzenlenecek? İşte KPSS sürecine ilişkin merak edilen ayrıntılar...

        2

        KPSS 2026 LİSANS SINAV VE BAŞVURU TARİHLERİ

        2026 KPSS Lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumu, 6 Eylül 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. Adaylar başvurularını 1-13 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapabilecek.

        Alan Bilgisi sınavları ise 12 ve 13 Eylül 2026 tarihlerinde uygulanacak. Sınav sonuçlarının açıklanması ise 7 Ekim 2026 tarihinde yapılacak.

        3

        KPSS 2026 ÖN LİSANS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

        2026 KPSS Ön Lisans oturumu, 4 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. Adaylar sınav başvurularını 29 Temmuz - 10 Ağustos 2026 tarihleri arasında tamamlayabilecek.

        Sınav sonuçları ise 30 Ekim 2026 tarihinde ilan edilecek.

        4

        KPSS 2026 ORTAÖĞRETİM SINAV VE BAŞVURU TAKVİMİ

        2026 KPSS Ortaöğretim oturumu, 25 Ekim 2026 Pazar günü yapılacak. Adaylar sınav başvurularını 27 Ağustos - 8 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirebilecek.

        Sınav sonuçları ise 19 Kasım 2026 tarihinde açıklanacak.

        5

        KPSS 2026 DHBT SINAV VE BAŞVURU TARİHLERİ

        Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) oturumu 1 Kasım 2026 tarihinde yapılacak

        Başvurular 22–30 Eylül 2026 tarihleri arasında alınacak.

        DHBT sonuçları ise 25 Kasım 2026 tarihinde erişime açılacak.

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        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
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