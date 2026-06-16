2026 KPSS için başvuru ve sınav takvimi, kamu kurumlarında görev almak isteyen adayların gündeminde yer almaya devam ediyor. ÖSYM tarafından uygulanacak sınav lisans, ön lisans, ortaöğretim ve DHBT oturumlarıyla ayrı aşamalarda yapılacak. Sınava katılmayı planlayan binlerce aday, başvuru tarihlerini kaçırmamak ve sınav günlerini önceden öğrenmek için ÖSYM takvimini yakından takip ediyor. Peki, 2026 KPSS başvuruları hangi tarihte başlayacak, sınav oturumları ne zaman düzenlenecek? İşte KPSS sürecine ilişkin merak edilen ayrıntılar...