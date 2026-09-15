KPSS iptal mi olacak? Son dakika açıklaması için gözler ÖSYM'de! 2026 KPSS Lisans iptal olur mu, ÖSYM açıklaması geldi mi?

KPSS İPTAL İDDİASI NEDEN GÜNDEME GELDİ?

KPSS Lisans sınavının ardından bazı adayların sınav merkezlerinde yaşandığını belirttiği sorunlar sosyal medyada gündem oldu. Özellikle sınavın uygulanma sürecine ilişkin paylaşımlar, "KPSS iptal edilecek mi?" sorusunun daha fazla araştırılmasına neden oldu.

ÖSYM kılavuza göre sabah oturumlarında saat 10.00'dan sonra, öğleden sonra oturumlarında ise saat 14.30'dan sonra adayların sınav binalarına alınmayacağı belirtiliyor. Şanlıurfa Osmanbey Kampüsü gibi bazı merkezlerde veya münferit salonlarda sınav binasına belirlenen saatten sonra bazı adayların alındığı ve yaklaşık 50 adayın 10.15 ile 10.30 arasında binaya giriş yaptığı iddia edildi. Sınavın 10.45’te başlayıp 12.55’te sona erdiği de öne sürüldü.