KPSS iptal mi olacak? Son dakika açıklaması için gözler ÖSYM'de! 2026 KPSS Lisans iptal olur mu, ÖSYM açıklaması geldi mi?
2026 KPSS Lisans sınavının 6 Eylül'de gerçekleştirilen Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunun ardından sınavın iptal edileceğine yönelik iddialar gündeme geldi. Adaylar, "KPSS iptal mi olacak, KPSS Lisans iptal edildi mi?" sorularına yanıt ararken gözler ÖSYM'den yapılacak resmi açıklamaya çevrildi. İşte, KPSS sınavı iptal durumu hakkında merak edilenler…
2026 KPSS Lisans oturumu sonrası sınavın iptal edileceği yönündeki iddialar sosyal medyada gündeme geldi. Kamu kurumlarında görev almak isteyen binlerce aday, 6 Eylül'de tamamlanan Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuyla ilgili ortaya atılan iddiaların ardından KPSS'nin yeniden yapılıp yapılmayacağını araştırmaya başladı. Peki, 2026 KPSS Lisans iptal mi oldu, sınav yeniden yapılacak mı? İşte KPSS iptal iddialarıyla ilgili son durum...
2026 KPSS LİSANS İPTAL Mİ OLDU?
2026 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunun iptal edildiğine ilişkin ÖSYM tarafından yayımlanmış resmi bir karar bulunmuyor.
Sosyal medyada yer alan "KPSS iptal edildi" iddialarının şu aşamada resmi bir karşılığı bulunmuyor. ÖSYM'den konuya ilişkin yeni bir açıklama gelmesi halinde sınavın durumu netlik kazanacak.
KPSS İPTAL İDDİASI NEDEN GÜNDEME GELDİ?
KPSS Lisans sınavının ardından bazı adayların sınav merkezlerinde yaşandığını belirttiği sorunlar sosyal medyada gündem oldu. Özellikle sınavın uygulanma sürecine ilişkin paylaşımlar, "KPSS iptal edilecek mi?" sorusunun daha fazla araştırılmasına neden oldu.
ÖSYM kılavuza göre sabah oturumlarında saat 10.00'dan sonra, öğleden sonra oturumlarında ise saat 14.30'dan sonra adayların sınav binalarına alınmayacağı belirtiliyor. Şanlıurfa Osmanbey Kampüsü gibi bazı merkezlerde veya münferit salonlarda sınav binasına belirlenen saatten sonra bazı adayların alındığı ve yaklaşık 50 adayın 10.15 ile 10.30 arasında binaya giriş yaptığı iddia edildi. Sınavın 10.45’te başlayıp 12.55’te sona erdiği de öne sürüldü.
ÖSYM'DEN YENİ AÇIKLAMA GELECEK Mİ?
6 Eylül'de düzenlenen 2026 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunun iptal edildiğini gösteren resmi bir ÖSYM duyurusu bulunmuyor.
KPSS LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2026 KPSS Lisans sürecinde sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih adaylar tarafından yakından takip ediliyor. KPSS Lisans kapsamında Alan Bilgisi oturumları ise 12 ve 13 Eylül 2026 tarihlerinde gerçekleştirildi. ÖSYM'nin sınav takvimine göre 2026 KPSS Lisans sonuçları 7 Ekim 2026’da açıklanacak.