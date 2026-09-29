KPSS LİSANS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 2026 KPSS lisans B Grubu sonuçları ne zaman açıklanacak?
2026 KPSS Lisans oturumlarını geride bırakan adaylar, şimdi sonuçların açıklanacağı tarihe odaklandı. Genel Yetenek-Genel Kültür ile Alan Bilgisi sınavlarına katılan binlerce kişi, elde ettikleri puanları hangi tarihte görebileceklerini araştırıyor. ÖSYM tarafından yürütülen değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından KPSS sonuçları, kurumun resmi sonuç açıklama sistemi üzerinden erişime açılacak. Peki, 2026 KPSS Lisans sonuçları hangi gün açıklanacak? Adaylar sınav sonuçlarını nereden ve nasıl öğrenebilecek? İşte KPSS sonuç tarihi ve sorgulama ekranına dair tüm detaylar...
KPSS Lisans sınav sürecinin tamamlanmasının ardından adaylar, ÖSYM tarafından duyurulacak sonuç tarihini beklemeye başladı. Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi oturumlarında soruları yanıtlayan adaylar, aldıkları puanın ne zaman açıklanacağını ve sonuçlara hangi platformdan ulaşabileceklerini araştırıyor. ÖSYM’nin değerlendirme işlemlerini tamamlamasıyla birlikte 2026 KPSS Lisans sonuçları, kurumun internet üzerinden hizmet veren sonuç sistemi aracılığıyla adayların erişimine sunulacak. Peki, KPSS Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? Adaylar puanlarını nasıl ve nereden öğrenebilecek? İşte sonuç tarihi ve KPSS sonuç sorgulama ekranına ilişkin ayrıntılar...
KPSS LİSANS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM’nin yayımladığı sınav takvimine göre 2026 KPSS Lisans sonuçları 7 Ekim 2026 tarihinde adayların erişimine açılacak.
KPSS LİSANS SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN SORGULANIR?
KPSS Lisans sonuçları, ÖSYM’nin resmi sonuç sorgulama platformu üzerinden erişime açılacak. Adaylar, sonuc.osym.gov.tr adresine giriş yaptıktan sonra ilgili KPSS sonuç duyurusunu seçerek T.C. Kimlik Numarası ve ÖSYM aday şifresi ile sisteme giriş yapabilecek. İşlemler tamamlandığında adaylar, sınav puanları ve sonuç bilgilerini aynı ekran üzerinden görüntüleyebilecek.
KPSS SINAV PUANI NASIL HESAPLANIR?
Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilecektir. Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.
Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır.
Sınavdan sonra ÖSYM veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Sınavdan sonra ÖSYM tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacaktır.
Tablo-1’deki testlerden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak hesaplanacak olan KPSS puan türleri Tablo2’de gösterilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşları bu puan türleri arasından seçecekleri KPSS puanlarını kullanacaklardır.
Tablo-2’de gösterilen ağırlıklara göre, testlerden elde edilen standart puanlar kullanılarak ağırlıklı standart puanlar (ASP) hesaplanacaktır. Bir aday için herhangi bir ASP’nin hesaplanabilmesi için bu adayın söz konusu ASP’nin hesaplanmasında kullanılan standart puanların tümünün olması gerekir.
Adayların ASP’leri kullanılarak KPSS puanları hesaplanacaktır. KPSS puanlarının hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılacaktır. Böylece her KPSS puan türü için 100 üzerinden KPSS puan dağılımı elde edilmiş olacaktır. Kamu kurum ve kuruluşları, adayları, A Grubu Kadrolar için giriş sınavlarına KPSS puanlarına göre çağıracaklar, giriş sınavı yapmayacak olan kamu kurum ve kuruluşları atamalarda doğrudan KPSS puanlarını kullanacaklardır.