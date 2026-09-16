Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi KPSS ortaöğretim geç başvuru günü sona eriyor! 2026 ÖSYM KPSS ortaöğretim başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

        KPSS ortaöğretim geç başvuru günü sona eriyor! 2026 ÖSYM KPSS ortaöğretim başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

        ÖSYM'nin yayınladığı takvime göre KPSS ortaöğretim geç başvurusu sona eriyor. Bugün saat 23.59'a kadar KPSS geç başvurular tamamlanabilecek. Henüz başvurusunu tamamlamayanlar KPSS geç başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar sorusuna yanıt arıyor. Başvurunun geçerli olabilmesi için adayların başvuru bilgilerini sisteme kaydetmesi ve sınav ücretini ödemesi gerekiyor. İşte, KPSS ortaöğretim geç başvurusu ile ilgili detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Eylül 2026 - 22:28 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        KPSS ortaöğretim geç başvurusu bugün sona eriyor. Adayların başvuru işlemini tamamlayabilmek için sınav ücretini de süresi içerisinde yatırması gerekiyor. Peki KPSS ortaöğretim başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

        2

        KPSS ORTAÖĞRETİM GEÇ BAŞVURU BUGÜN TARİHİ SONA ERİYOR!

        ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'nde yer alan takvime göre KPSS Ortaöğretim geç başvuru ekranı 16 Eylül 2026 Çarşamba günü saat 23.59'da kapanacak.

        Geç başvuru işlemleri 15 Eylül Salı günü saat 10.00'da başlamıştı. Normal başvuru döneminde işlemlerini tamamlayamayan adaylar için ayrılan süre bu gece sona erecek.

        KPSS ORTAÖĞRETİM GEÇ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        KPSS geç başvuru yapmak isteyen adaylar ais.osym.gov.tr adresine giriş yaparak 2026-KPSS Ortaöğretim başvuru ekranına ulaşabiliyor.

        KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI 25 EKİM'DE YAPILACAK

        Başvuruların tamamlanmasının ardından adayların önündeki bir sonraki önemli tarih 25 Ekim olacak.

        3

        KPSS ORTAÖĞRETİM GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

        2026 KPSS Ortaöğretim geç başvuru ücreti 1.200 TL olarak belirlendi.

        Normal başvuru döneminde 800 TL olan sınav ücreti, geç başvuru günlerinde yüzde 50 artırımlı olarak uygulanıyor.

        ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'nde geç başvuru ücreti 1.200 TL, ödeme kanalı ise ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi olarak gösteriliyor.

        Adayların başvuru işlemini tamamlayabilmek için sınav ücretini de süresi içerisinde yatırması gerekiyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #KPSS
        #KPSS ortaöğretim geç başvurusu
        #ÖSYM
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Finansal İstikrar Komitesi toplanıyor
        Finansal İstikrar Komitesi toplanıyor
        Türkiye'den Mekke'ye İHA'lı saldırıya tepki
        Türkiye'den Mekke'ye İHA'lı saldırıya tepki
        "Türk futbolunun amiri TFF'dir"
        "Türk futbolunun amiri TFF'dir"
        Riskli anahtarı toplatma kararı
        Riskli anahtarı toplatma kararı
        494 sosyal medya hesabına erişim engeli
        494 sosyal medya hesabına erişim engeli
        17 yaşındaki kızlarını yatağa zincirlediler
        17 yaşındaki kızlarını yatağa zincirlediler
        Türk Hava Kuvvetlerinde "milli uçak" dönemi
        Türk Hava Kuvvetlerinde "milli uçak" dönemi
        Marsilya maçı öncesi Orkun Kökçü endişesi!
        Marsilya maçı öncesi Orkun Kökçü endişesi!
        Bugün Ne Oldu? 16 Eylül 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 16 Eylül 2026 haberleri
        Döviz bürosundaki cinayette yeni gelişme
        Döviz bürosundaki cinayette yeni gelişme
        Eski kiracılara daha ağır yük
        Eski kiracılara daha ağır yük
        Ferhat Göçer'in gurur günü
        Ferhat Göçer'in gurur günü
        'Kurtlar Vadisi Pusu' dizisine inceleme
        'Kurtlar Vadisi Pusu' dizisine inceleme
        Akın Gürlek'ten hakim ve savcı atamaları açıklaması
        Akın Gürlek'ten hakim ve savcı atamaları açıklaması
        Yapay zekalar yeni bir dil geliştirdi
        Yapay zekalar yeni bir dil geliştirdi
        Fenerbahçe'den Asensio müjdesi!
        Fenerbahçe'den Asensio müjdesi!
        Bakan Şimşek: Dezenflasyondan vazgeçmeyeceğiz
        Bakan Şimşek: Dezenflasyondan vazgeçmeyeceğiz
        Roger Waters'tan Ed Sheeran'a tepki
        Roger Waters'tan Ed Sheeran'a tepki
        Marsilya 11'i netleşiyor!
        Marsilya 11'i netleşiyor!