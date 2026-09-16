KPSS ortaöğretim geç başvuru günü sona eriyor! 2026 ÖSYM KPSS ortaöğretim başvurusu nasıl ve nereden yapılır?
ÖSYM'nin yayınladığı takvime göre KPSS ortaöğretim geç başvurusu sona eriyor. Bugün saat 23.59'a kadar KPSS geç başvurular tamamlanabilecek. Henüz başvurusunu tamamlamayanlar KPSS geç başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar sorusuna yanıt arıyor. Başvurunun geçerli olabilmesi için adayların başvuru bilgilerini sisteme kaydetmesi ve sınav ücretini ödemesi gerekiyor. İşte, KPSS ortaöğretim geç başvurusu ile ilgili detaylar
KPSS ortaöğretim geç başvurusu bugün sona eriyor. Adayların başvuru işlemini tamamlayabilmek için sınav ücretini de süresi içerisinde yatırması gerekiyor. Peki KPSS ortaöğretim başvurusu nasıl ve nereden yapılır?
KPSS ORTAÖĞRETİM GEÇ BAŞVURU BUGÜN TARİHİ SONA ERİYOR!
ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'nde yer alan takvime göre KPSS Ortaöğretim geç başvuru ekranı 16 Eylül 2026 Çarşamba günü saat 23.59'da kapanacak.
Geç başvuru işlemleri 15 Eylül Salı günü saat 10.00'da başlamıştı. Normal başvuru döneminde işlemlerini tamamlayamayan adaylar için ayrılan süre bu gece sona erecek.
KPSS ORTAÖĞRETİM GEÇ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
KPSS geç başvuru yapmak isteyen adaylar ais.osym.gov.tr adresine giriş yaparak 2026-KPSS Ortaöğretim başvuru ekranına ulaşabiliyor.
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI 25 EKİM'DE YAPILACAK
Başvuruların tamamlanmasının ardından adayların önündeki bir sonraki önemli tarih 25 Ekim olacak.
KPSS ORTAÖĞRETİM GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
2026 KPSS Ortaöğretim geç başvuru ücreti 1.200 TL olarak belirlendi.
Normal başvuru döneminde 800 TL olan sınav ücreti, geç başvuru günlerinde yüzde 50 artırımlı olarak uygulanıyor.
ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'nde geç başvuru ücreti 1.200 TL, ödeme kanalı ise ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi olarak gösteriliyor.
Adayların başvuru işlemini tamamlayabilmek için sınav ücretini de süresi içerisinde yatırması gerekiyor.