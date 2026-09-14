KPSS sonuçları açıklandı mı, kaç günde açıklanır? 2026 KPSS lisans sonuçları ÖSYM AİS ekranında sorgula
Kamu Personeli Seçme Sınavı'na katılım gösteren adaylar KPSS lisans sonuçları araştırması yapıyor. KPSS Alan Bilgisi sınavları 12 ve 13 Eylül 2026 tarihlerinde üç oturum halinde gerçekleştirildi. Lisans maratonu tamamlanır tamamlanmaz gözler KPSS sonuçlarının açıklanma tarihine çevrildi. ÖSYM'nin 2026 KPSS sürecine ilişkin bilgilerine göre sınav sonuçları açıklandığı tarihten itibaren iki yıl süreyle geçerli olacak. Peki KPSS sonuçları açıklandı mı, kaç günde açıklanır? İşte, 2026 KPSS lisans sonuçları ÖSYM AİS ekranında sorgulama ekranı ve tüm detaylar
KPSS sonuçları için geri sayım sürüyor. ÖSYM 2026 KPSS lisans sonucu için tarih bilgisi verdi. KPSS sonuçları, değerlendirmeler tamamlandıktan sonra ÖSYM.gov.tr internet adresinden ilan edilecek. ÖSYM kuralları gereği adayların adreslerine herhangi bir fiziki sınav sonuç belgesi postalanmayacak. Peki KPSS sonuçları açıklandı mı, kaç günde açıklanır?
KPSS LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS lisans sonuçları 7 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak.
KPSS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Adaylar sonuçlar açıklandığında ÖSYM’nin Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sorgulama yapabilecek. ÖSYM sonuç ekranında adayların sınav puanları ve ilgili sonuç bilgileri yer alacak. Sonuç belgesi ayrıca adayların adreslerine gönderilmeyecek.
KPSS SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?
ÖSYM’nin resmi takviminde sonuç tarihi 7 Ekim olarak yer alıyor. 14 Eylül itibarıyla kurum sonuçların daha erken açıklanacağına ilişkin yeni bir duyuru yayımlamadı.