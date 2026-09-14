KPSS sonuçları açıklandı mı, kaç günde açıklanır? 2026 KPSS lisans sonuçları ÖSYM AİS ekranında sorgula

KPSS sonuçları için geri sayım sürüyor. ÖSYM 2026 KPSS lisans sonucu için tarih bilgisi verdi. KPSS sonuçları, değerlendirmeler tamamlandıktan sonra ÖSYM.gov.tr internet adresinden ilan edilecek. ÖSYM kuralları gereği adayların adreslerine herhangi bir fiziki sınav sonuç belgesi postalanmayacak. Peki KPSS sonuçları açıklandı mı, kaç günde açıklanır?